Strommangellage: ARA Herisau als Knackpunkt

Energiemangellage Knackpunkt ARA: Wie sich Herisau auf eine Strommangellage vorbereitet Die Gemeinde Herisau verfügt über kein konkretes Konzept zur drohenden Energiemangellage. Vorkehrungen, um beispielsweise den Betrieb der ARA oder der Feuerwehr aufrechtzuerhalten, wurden aber getroffen. Ramona Koller 14.12.2022, 12.00 Uhr

Was, wenn die ARA Herisau plötzlich ohne Strom ist? Bild: Archiv

Eva Schläpfer (Gewerbe/PU). Bild: PD

Die Schweiz sieht sich einer drohenden Energiemangellage und schlimmstenfalls zyklischen Netzabschaltungen gegenübergestellt. In einer schriftlichen Anfrage wollte die Einwohnerrätin Eva Schläpfer (Gewerbe/PU) wissen, wie sich die Gemeinde Herisau auf den drohenden Ereignisfall vorbereitet, und wie es um die Abwasserreinigungsanlage und die Feuerwehr bestellt ist.

Für die Gemeinde Herisau bestehe aufgrund zahlreicher unbekannter Faktoren sowie in Ungewissheit konkreter Szenarien kein Konzept, schreibt der Gemeinderat in seiner Antwort an die Einwohnerrätin. Dennoch bereite man sich seriös auf die mögliche Energiemangellage vor.

Seit September ist der kantonale Führungsstab aktiviert. Der Gemeindeführungsstab steht mit diesem in Verbindung und ist in Alarmbereitschaft. Mitte September wurde zudem durch die Gemeindeverwaltung eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um den Energieverbrauch in ihren Einrichtungen und Betrieben dort zu senken, wo das Potenzial dazu besteht. Die Arbeitsgruppe beschäftigt sich unter anderem mit Sparappellen, Kontingentierungen und Netzabschaltungen.

Notfalltreffpunkte als erste Anlaufstelle

Für das Eintreten des Ernstfalls werden unter der Federführung des kantonalen Amts für Militär und Bevölkerungsschutz Vorkehrungen getroffen, um in den Gemeinden Notfalltreffpunkte einzurichten. Diese sollen als erste Anlaufstelle für die Bevölkerung dienen, wenn diese im Ereignisfall Unterstützung benötigt. Um die Umsetzung in der Gemeinde Herisau kümmert sich laut der Antwort der Gemeindeführungsstab.

Der Betrieb der Infrastruktur an dessen Führungsstandort ist mittels eines Notstromaggregats sichergestellt. Das Gemeindehaus verfügt über eine reduzierte Notstromversorgung. Die Gemeindekanzlei ist mit einem für den Notstrombetrieb eingerichteten Telefon, einem Laptop und einem Drucker ausgestattet.

ARA: Schlimmstenfalls Ausfall von Reinigungsleistungen

Als «Achillesferse» gestaltet sich bis auf weiteres der vollumfängliche Betrieb der ARA. Im Normalbetrieb beansprucht die ARA eine permanente Stromleistung von 100 kVA. An einen Betrieb über Notstromaggregate ist hier nicht zu denken. Stromabschaltungen bis zu vier Stunden sollten nach heutigem Stand bewältigt werden können. Darüber hinaus müsste mit Einschränkungen oder gar Ausfall von Reinigungsleistungen gerechnet werden. Häufige und/oder heftige Regenfälle können eine allfällige (unausweichliche) Gefährdung der Umwelt erhöhen.

Für den Betrieb der dezentralen Pumpstationen hat die Abteilung Tiefbau/Umweltschutz vor kurzem einen mobilen Notstromgenerator 35 kVA mit Kosten von 26’000 Franken zu Lasten des ordentlichen Voranschlags 2022 beschafft. Damit lassen sich die Pumpen notfallmässig und unter erheblichen logistischen Herausforderungen abwechslungsweise betreiben.

Etwas weniger komplex ist die Situation bei der Feuerwehr. Funk und systemrelevante Anlagen lassen sich auch ohne Strom aus dem Netz betreiben. Die Feuerwehr kann via Rüstfahrzeug Strom in die Kommandozentrale einspeisen, alle Einsatzfahrzeuge und Formationen sind in gewohntem Ausmass einsatzbereit und die Tore des Feuerwehrgebäudes können von Hand geöffnet und geschlossen werden. Bei lang anhaltendem Stromausfall können die bei einem Einsatz eingesetzten Schläuche nicht gewaschen werden. Reserven sind aber vorhanden.

Gemeinderat nicht an Finanzkompetenzen gebunden

Bis auf weiteres rechnet die Gemeinde mit keinen wesentlichen zusätzlichen Kosten. Als unwesentlich werden beispielsweise die Kosten für die Errichtung und den Betrieb der geplanten Notfalltreffpunkte taxiert. Eine verlässliche Prognose erweist sich aufgrund der zahlreichen Ungewissheiten als nicht möglich.

Gemäss Art. 35 Gemeindeordnung (SRV 11) ergreift der Gemeinderat auch ohne ausdrückliche gesetzliche Grundlage Massnahmen, um eingetretenen oder unmittelbar drohenden ernsthaften Störungen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit zu begegnen. Gemäss Art. 7 Verordnung Gemeindeführung in ausserordentlichen Lagen ist der Gemeinderat für die Bewältigung einer ausserordentlichen Lage nicht an seine Finanzkompetenzen gebunden, soweit es sich um Massnahmen zum Schutze von Menschen, Sachwerten oder der Umwelt handelt.