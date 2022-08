Cilander in Herisau bereitet sich auf Stromknappheit vor

Energiekrise «Wir fühlen uns in unserem Tun bestätigt»: Wie die AG Cilander in Herisau seit Jahren ihren Energieverbrauch stetig optimiert Die Schweiz muss sich mit einer drohenden Energieknappheit auseinandersetzen. Was dies für Firmen mit einem hohen Energieverbrauch bedeutet und wie sich diese darauf vorbereiten, zeigen wir am Beispiel einer Textilfirma aus Herisau. Ramona Koller Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die AG Cilander an der Cilanderstrasse in Herisau verringert mit diversen Massnahmen stetig ihren Energieverbrauch. Bild: PD

Die steigenden Energiepreise sowie die drohende Stromknappheit beschäftigen auch die Wirtschaft. Unternehmen bereiten sich mit verschiedenen Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz auf mögliche Engpässe vor. Zahlreiche Firmen betreiben seit längerem Bemühungen, um ihren Stromverbrauch zu senken.

Über den gesamten Kanton betrachtet, konnten so die Betriebe in Appenzell Ausserrhoden ihren Energieverbrauch im vergangenen Jahr um einen Fünftel verringern, wie der Kanton kürzlich bekanntgegeben hat. Dies wurde durch die Umsetzung zahlreicher Energieeffizienzmassnahmen erreicht. Eine der Firmen, welche ihren Energieverbrauch verringern konnten, ist die AG Cilander in Herisau.

Die Preise für Energie sind in den vergangenen Monaten stark angestiegen. Die AG Cilander fühlt sich durch diese Entwicklung in ihrem Tun bestätigt. Mit den Herausforderungen der hohen Energiekosten lebe man schon lange und entsprechend habe man viele Massnahmen umgesetzt, vor allem dort, wo die Investitionen rasch amortisiert werden konnten. «Darüber sind wir glücklich und fühlen uns bestätigt. Wir sehen aber noch immer Potenziale, welche wir noch nicht erschlossen haben», sagt Stefan Walser, Chief Technology Officer (CTO) und Mitglied der Geschäftsleitung der AG Cilander. Diese müssten angesichts der dramatisch gestiegenen Kosten für Strom und Gas nun ebenfalls angegangen werden.

Auf verschiedene Szenarien vorbereitet

Gegenwärtig sei man mit der Ausarbeitung von Massnahmen und Szenarien beschäftigt. Die Produktion habe dabei immer oberste Priorität, da dort ein Grossteil der Energie verbraucht wird. Die Heizgegebenheiten im Verwaltungsgebäude würden ebenfalls in die Überlegungen miteinbezogen. Die nahe Zukunft stelle die Firma vor gewaltige Herausforderungen. Walser sagt:

Stefan Walser, CTO und Mitglied der Geschäftsleitung der AG Cilander. Bild: PD

«Die Kosten für Strom und Gas präsentieren sich per aktuell um ein x-Faches höher als vor einem Jahr.»

Man arbeite mit Hochdruck daran, den Energieverbrauch auch kurzfristig weiter zu senken. «In Bezug auf die Energieverfügbarkeit in unmittelbarer Zukunft denken und arbeiten wir in verschiedenen Szenarien, um uns auf eventuelle Einschränkungen vorzubereiten. Wir hoffen jedoch, dass es nicht zu Netzabschaltungen kommt. Das wäre dann wirklich dramatisch, nicht nur für unseren Betrieb, sondern für die gesamte Bevölkerung», erklärt der CTO.

8000-mal so viel Strom wie eine Durchschnittsfamilie

Bereits vor der aktuellen Energiekrise haben sich Firmen mit der Energieversorgung auseinandersetzen müssen. Zum einen geht es dabei um den Kostenfaktor und zum anderen um Nachhaltigkeit. Am Beispiel der AG Cilander lassen sich zwei Massnahmen aufzeigen, welche in den meisten Firmen mit einer eigenen Produktion umgesetzt werden können.

Die AG verbraucht an den drei Standorten in Herisau, Flawil und Lützelflüh im Emmental ungefähr 40 GWh Energie pro Jahr – davon 7 GWh Strom und 33 GWh Erdgas. Rund die Hälfte des Energieverbrauchs entfällt dabei auf den Standort Herisau. Als Vergleich: Ein Haushalt in der Schweiz verbraucht pro Jahr durchschnittlich 5000 kWh, sprich 0,005 GWh. Die AG Cilander verbraucht also 8000-mal so viel Strom wie eine Durchschnittsfamilie.

93 Prozent der verwendeten Energie wird laut Walser für die Produktion benötigt. Das Textilunternehmen hat sich auf die Veredelung spezialisiert. Die Energie wird zum einen für die Aufbereitung von Heisswasser und Dampf, zum anderen für die Trocknungsleistung verwendet.

Diese Prozesse seien sehr energieintensiv. «Da die Energie einen entsprechend grossen Kostenfaktor darstellt, ist das Thema Energiesparen schon lange ein Teil der Unternehmenspolitik», erklärt Walser. Jedes Projekt und jede Investition werde auf die Energieeffizienz geprüft. Dabei spielt auch die mit der Energie-Agentur für die Wirtschaft, kurz Enaw, getroffene Zielvereinbarung eine Rolle.

Seit 30 Jahren Wärmerückgewinnungsanlage in Betrieb

Betriebe haben die Möglichkeit, durch die in der Regel auf zehn Jahre abgeschlossenen Vereinbarungen mit der Enaw eine CO 2 -Abgabebefreiung und/oder eine Rückerstattung des Netzzuschlags zu erreichen. «Wir verpflichten uns, die vom Gesetz vorgegebene Reduktionen zu erreichen. Dazu erarbeiten wir zusammen mit Fachleuten der Enaw Massnahmen zur Erreichung des Reduktionspfades», so der CTO.

Auch die Investitionsplanung und die Budgetkonformität spielen ebenfalls eine Rolle. «Erste Schritte in Richtung Energieeffizienz sind wir bereits vor 30 Jahren mit der Inbetriebnahme einer Wärmerückgewinnungsanlage, welche seit da stetigen Optimierungsprozessen unterzogen wird, gegangen», erklärt Walser. Aktuell sei man mit der Umsetzung einer Fotovoltaikanlage beschäftigt, welche künftig 85 Prozent des Eigenverbrauchs an Elektrizität abdecken soll.

Steinegg-Stiftung finanziert Fotovoltaikanlage

Doch auch die bisher getroffenen Massnahmen haben einen Einfluss auf die Prozesse. «Diese Frage stellt deutlich das Spannungsfeld, in welchem wir uns bewegen, dar – Energieeffizienz und Nachhaltigkeit versus kompromissloser Produktqualität», erklärt Walser. Für die Produktionsprozesse beziehungsweise für die Eigenschaften des Endproduktes dürften die Energiesparmassnahmen keinen Einfluss auf den täglichen Betrieb haben.

Die Massnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz seien zudem immer kostenintensiv. Walser sagt:

«Energiesparmassnahmen sind beim Kauf einer neuen Anlage in der Regel erschwinglich. Die Nachrüstung bestehender Anlagen ist jedoch weit kostenintensiver. Entsprechend stehen überall die Kosten-Nutzen-Überlegungen im Vordergrund.»

Alles, was eine Amortisationszeit von ein bis drei Jahren hat, werde in der Regel sofort realisiert. Investitionen mit längeren Amortisationszeiten würden intensiv diskutiert, analysiert und entsprechend priorisiert, da diese letztendlich auch Budgetkonform sein müssten. «Zudem trägt die Mehrheitsaktionärin, die Steinegg-Stiftung, überzeugt alle definierten Massnahmen, welche einer Steigerung der Energieeffizienz dienen, mit», sagt Walser. So zum Beispiel vollumfänglich die Realisierung der Fotovoltaikanlage.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen