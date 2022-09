Die Folgen der hohen Strompreise auf Appenzeller Bäckereien

Energiekrise Werden Gipfeli jetzt teurer? Wegen den steigenden Strompreisen beginnen Appenzeller Bäckereien mit dem Sparen Die SAK und das EW Heiden haben für 2023 einen Anstieg der Strompreise von rund 30 Prozent angekündigt. Appenzeller Bäckereien wollen nun die Produktion optimieren, denn sie gehören zu den grossen Stromverbrauchern. Folgen für die Kundschaft kann die Strommangellage aber dennoch haben. Tobias Hug Jetzt kommentieren 09.09.2022, 05.00 Uhr

Backöfen sind wegen ihres hohen Stromverbrauchs kostenintensiv. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die Strompreise 2023 der Versorgungsunternehmen steigen um bis zu 30– bei der SAK oder beim EW Heiden beispielsweise – um bis zu 30 Prozent an. Das spüren nicht nur die Haushalte, sondern auch Klein- und Mittelunternehmen, die stromintensiv produzieren. Wie gehen Bäckereien mit den höheren Energiekosten? Welche Folgen haben die steigenden Produktionskosten für die Kundinnen und Kunden?

Rita Frischknecht von der Bäckerei-Konditorei Frischknecht in Herisau sagt:

«Wenn die Stromkosten zu sehr anziehen, müssen wir wohl oder übel die Preise für unsere Produkte erhöhen.»

Bisher waren oft die Personalkosten oder die gestiegenen Rohstoffpreise der entscheidende finanzielle Punkt für die Unternehmen. Nun fallen die Strompreise stark ins Gewicht.

Als Reaktion auf den Preisanstieg wollen die Appenzeller Bäckereien zudem Energieverbrauch prüfen und optimieren. «Abgesehen von grossen Kühl- und Produktionsgeräten, ist es wie in einem normalen Haushalt. Man schaut, wo man sinnvoll Energie sparen kann», sagt Frischknecht. Man habe immer so gearbeitet, dass die Ressourcen gut genutzt werden konnten. «Doch in der aktuellen Situation müssen wir nochmals über die Bücher und prüfen, wo der Energieverbrauch optimiert werden kann.» Ihr Motto hierbei lautet: «So viel wie nötig und so wenig wie möglich.»

Bäckereien sind stromintensiv

Auch die Bäckerei-Confiserie Böhli AG, welche sechs Filialen in beiden Appenzeller Kantonen betreibt, sieht aufgrund der höheren Strompreise Handlungsbedarf. «Wir gehören zu den grossen Stromverbrauchern, auch wenn wir bereits jetzt kostenoptimiert unterwegs sind», sagt Co-Geschäftsführer Markus Sutter. Er sagt:

«Ein Preisanstieg bei den Backwaren ist unvermeidlich.»

Sutter hält jedoch fest: «Die Preise müssen jedoch immer in Relation zu ihren Kostenanteilen betrachtet werden. Bei manchen Produkten ist das Rohmaterial anteilsmässig teurer als der Strom zur Herstellung. Somit wird der Preisaufschlag nicht das ganze Sortiment betreffen.»

Preise zunächst über Produktion abfedern

Der Backofen und die Kühlgeräte sind laut Sutter die grössten «Stromfresser». Eine Möglichkeit für die Reduktion der Stromkosten sieht er in der Produktion. «Die Ausweitung der Backzeiten könnte eine Massnahme sein, die Strompreise etwas abzufedern. Wenn über mehrere Stunden verteilt gebacken wird, hat das eine Auswirkung auf die Stromspitze im Verbrauch, welche sich wiederum auf die Rechnung auswirkt», weiss Sutter.

Auch die Bäckerei-Konditorei Frischknecht will die Produktion optimieren. Rita Frischknecht sagt: «Überflüssige Kühler werden bei uns ausgeschaltet, da sie viel Strom verbrauchen. Ausserdem achten wir darauf, dass wir die Backzeiten möglichst kompakt halten. Für einen einzelnen Kuchen kann man auch Restwärme nutzen und muss nicht nochmals den Backofen heizen.»

Weitere Reduktionen wie etwa das Abstellen der Ladenbeleuchtung erachtet sie zurzeit als weniger sinnvoll.

Sortiment einschränken

Kurt Abderhalden von der gleichnamigen Herisauer Bäckerei kann zurzeit nicht abschätzen, welche Stromsparmassnahmen in seiner Produktion angewandt werden müssen. Für ihn steht jedoch fest, dass er das Sortiment verkleinern muss. Abderhalden sagt:

«Wir werden generell weniger produzieren, um den höheren Energiekosten begegnen zu können.»

Auch Kunden müssen sich anpassen

In der Bäckerei und Konditorei Weinburg in Rehetobel macht man sich ebenfalls Gedanken über Einsparungsmöglichkeiten in der Produktion. Als Folge davon appelliert Geschäftsführer Hans Kern an die Einsicht der Kundinnen und Kunden, wenn das Sortiment reduziert werden muss:

«Wenn Energie gespart werden muss, kann nicht mehr alles zu jeder Zeit verfügbar sein.»

Er kritisiert ausserdem das Werbeversprechen der Bäckerbranche vom ofenfrischen Brot, welches bis zum Ladenschluss verfügbar ist. Er sagt:

«Um dies zu gewährleisten, wird ein Brot in der ersten Backphase zur Hälfte gebacken und danach eingefroren. Somit hat man halbfertige Brote in Reserve, welche man jederzeit aufgebacken und als ofenfrisch verkaufen kann. Das ist aus energetischer Sicht sehr fragwürdig. Noch schlimmer ist es, wenn ofenwarmes Brot direkt in den Tiefkühler wandert.»

Aus seiner Sicht hat die Energiekrise aber auch einen moralisch positiven Effekt: «Strom war uns immer zu selbstverständlich. Nun macht man sich Gedanken zur bewussteren Nutzung und fragt sich etwa, ob jetzt das Licht in der Backstube wirklich brennen muss.»

