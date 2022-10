Hotels und Restaurants vermeiden mit Energiesparen Preiserhöhung

Energiekrise Gestiegene Energiepreise: Appenzeller Hoteliers und Gastronomen reagieren unterschiedlich Grossverbraucher in Gastronomie und Hotellerie versuchen, mit Energiesparmassnahmen Preisaufschläge für ihre Gäste zu verhindern. Nicht überall reicht das. Karin Erni Jetzt kommentieren 17.10.2022, 05.00 Uhr

Das Wasser im Pool des Hotel Heiden könnte schon bald kühler werden. Jeronimo Vilaplana Hotelfotograf

Lange gehörten sie zu den Gewinnern: Grosse Betriebe, die jährlich über 100’000 Kilowattstunden Strom verbrauchen und ihren Versorger frei wählen können, haben während Jahren von günstigeren Tarifen profitiert. Nun sind aber die Energiepreise auf dem freien Markt stark gestiegen. Diese Preiserhöhungen treffen insbesondere die Gastronomie mit ihren tiefen Margen empfindlich. Wie viele Gastrobetriebe auf dem freien Markt einkaufen, kann nur geschätzt werden. Gemäss Gastrosuisse sind es rund 4000 Betriebe.

Erich Dasen, Direktor Hotel Heiden Bild: Karin Erni

Auf Anfrage bestätigt Erich Dasen, dass das Hotel Heiden Strom auf dem freien Markt einkauft. «Im Moment hat dies noch keine Auswirkungen, da wir noch einen bis Ende Jahr laufenden Vertrag haben», so der Direktor. Er rechnet für 2023 allerdings mit massiv steigenden Kosten. «Dazu kommen auch noch Preissteigerungen bei den Systemdienstleistungen und den Netzgebühren, welche zusammen bis anhin gut die Hälfte der Gesamtkosten ausgemacht haben.» Zu den Energiepreisen kämen noch Erhöhungen in anderen Bereichen wie Lebensmittel oder Löhne.

Dank Umbau energiesparend

Entsprechend habe das Hotel Heiden Sparmassnahmen in allen möglichen Bereichen ergriffen, sagt Erich Dasen. «Dabei kommt uns zugute, dass wir mit dem Umbau praktisch zu 100 Prozent auf LED umgestellt haben.» Zudem habe man dank der neuen Fotovoltaikanlage die Möglichkeit, bis zu 15 Prozent des Strombedarfs selber produzieren zu können. Als weitere Massnahmen könnten die Lüftungen optimiert werden. Eine Reduktion der Temperatur von Wasser und Luft im Hallenbad hätte einen grossen Spareffekt, so der Direktor weiter. «Gemeinhin sagt man, 1 Grad weniger sind circa 5 Prozent Ersparnis.» Für 2023 sei eine Reduktion der Öffnungszeiten im Wellnessbereich geplant. Bereits umgesetzt worden sei das Abschalten der Nachtbeleuchtung. Als weitere Möglichkeit nennt Dasen, die Temperatur von Geräten wie Kühlaggregaten anzupassen und sicherzustellen, dass Waschmaschinen und Geschirrspüler nur voll laufen. Es erfolgten regelmässige Schulungen und Sensibilisierung der Mitarbeitenden auf «Best Practice». «Insgesamt kann das Hotel Heiden die Sparziele des Bundes locker übertreffen, dies dank vorausschauender Planung in nachhaltige Energie», so Dasen.

Die neue Fotovoltaik-Anlage des Hotel Heiden. Ilona Züst

Heizen mit Fernwärme lohnt sich

«Bei der Heizung sind wir dem Heizverbund Fernwärme Heiden angeschlossen, da erwarten wir keine allzugrosse Preissteigerung», so der Hoteldirektor. «Trotzdem können wir auch da sparen, indem wir das Hotel ein bisschen weniger heizen und die Boilertemperatur sowie das Hallenbadwasser weniger erwärmen. Daneben sparen wir auch hier durch die Tatsache, dass wir mit dem Umbau neue Fenster bekommen haben und die Dächer neu und viel besser gedämmt wurden.» Erich Dasen vermutet, dass die Preiserhöhungen im 2023 eher temporärer Natur sind. «Für die weiteren Jahre kann jetzt Strom zu zwar deutlich höheren Preisen als zuvor, aber längst nicht mehr so exorbitant hohen Preisen wie für 2023 eingekauft werden.»

Zur Frage, ob das Hotel die Preise anpassen muss, möchte sich der scheidende Direktor nicht äussern. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Betrieb dies komplett selbst tragen kann. Dies sind dann aber strategische Entscheide, welche der Verwaltungsrat treffen wird.»

Remo Brülisauer, Leiter Hotellerie und Gastronomie Säntis Schwebebahn Bild: PD

Säntis-Betriebe müssen Preise anpassen

Auch die Säntis-Schwebebahn AG beziehe den Strom vom freien Markt, sagt Remo Brülisauer, Leiter Hotellerie und Gastronomie. «Falls eine Kontingentierung im Zusammenhang mit der Energiekrise eintreffen sollte – was wir nicht hoffen – haben wir für unsere Betriebe bereits einen Massnahmenplan in Bearbeitung, welchen wir entsprechend ein- oder umsetzen werden.» Sie seien aber schon länger bemüht, möglichst keine Energie zu verschwenden und wo möglich Einsparungen durchzusetzen, so Brülisauer. «Unter dem Strich müssen wir aufs nächste Jahr gewisse Preisanpassungen für unsere Betriebe vornehmen, da kommen wir leider nicht darum herum.»

«Bären» Gonten schlägt nicht auf

Johannes Sommer, Betriebsleiter «Bären» Gonten Bild: Karin Erni

Die meisten Gastrobetriebe sind keine Grossverbraucher. Sie durften nie in den freien Markt wechseln und erhalten die Energie weiterhin zu Gestehungskosten, die aber im nächsten Jahr um durchschnittlich 27 Prozent steigen werden. Das Boutiquehotel Bären Gonten kaufe via SAK auch auf dem freien Markt ein, sagt Betriebsleiter Johannes Sommer. «Wir haben für 2023 Mehrkosten für Strom von etwa 35 Prozent. Daher investieren wir beim Neubau des Hotel Löwen in Solarenergie und Erdsonden.»

Als Sparmassnahmen würden bereits jetzt Sauna und Dampfbad nicht mehr dauernd eingeschaltet. Die Gäste könnten eine halbe Stunde vorher mitteilen, ob sie diese benutzen möchten, damit nur bei Bedarf geheizt werden müsse, so Sommer. «Wir haben letztes Jahr bereits die meisten Lichter durch LED ersetzt. Weiter schauen wir, welche Geräte unnötig am Laufen sind und schalten diese entsprechend aus.» Im «Bären» wirken sich die hohen Energiepreise gemäss Sommer nicht auf den Gast aus. «Aktuell haben wir keine Preiserhöhungen wegen der Energiepreise geplant.»

