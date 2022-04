Energie Warme Stube dank Abwärme aus der ARA? Herisau prüft Wärmeverbunde im grossen Stil Die Gemeinde Herisau will die Realisierung von Wärmeverbunden aktiv unterstützen. Dazu wird aktuell ein Masterplan Energien ausgearbeitet. Ramona Koller 21.04.2022, 09.12 Uhr

Im Rahmen des Masterplans Energien wird beispielsweise überprüft, ob die Abwärme aus der ARA genutzt werden kann. Bild: PD

Im Rahmen eines Masterplans Energien Herisau möchte der Gemeinderat das Potenzial für Wärmeverbunde in Herisau prüfen. Verschiedene Gebiete in Herisau befinden sich in der Entwicklung. Dazu zählen etwa das Bahnhofareal, das Gewerbegebiet Nordhalden und die Umgebung von Obstmarkt und Platz. Gleichzeitig gibt es in Herisau mehrere mögliche erneuerbare Energiequellen wie Erdwärme, Holz oder Abwärme von der ARA oder aus der Industrie. All dies soll in eine ganzheitliche Sicht einfliessen.

Kleinere Wärmeverbunde existieren bereits

In Herisau gibt es bereits einige kleinere Wärmeverbunde. Beispielsweise zwischen den beiden Oberstufenschulhäusern sowie zwischen dem Schulhaus Waisenhaus und dem BBZ. Ebenfalls werden das Gemeindehaus, das Haus zum Baumgarten, das Schulhaus Poststrasse, das Alte Zeughaus, das Casino sowie das evangelische Kirchgemeindehaus mit einer gemeinsamen Wärmezentrale versorgt. Auch der Werkhof und die Fenster Huber AG heizen gemeinsam mit einer Holzschnitzelheizung. Bei diesen Wärmeverbunden handelt es sich aber nicht um grosse Anlagen, welche grössere Gebiete im Rahmen eines Fernwärmenetzes versorgen. Es werden lediglich einzelne Gebäude mit einer gemeinsamen Anlage mit Heizenergie versorgt.

Nutzung der Abwärme der ARA wurde bereits früher geprüft

Bereits 2014 hat die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerk AG eine Machbarkeitsstudie für die Umsetzung eines Fernwärmenetzes erarbeitet. Es sollte dabei die Abwärme der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Herisau genutzt werden. 2016 wurden die Planungen nicht mehr weiterverfolgt. Ohne entsprechende Grossabnehmer liess sich das angedachte Fernwärmenetz nicht wirtschaftlich betreiben. «Die Preise für fossile Energiequellen wie Öl und Gas waren seinerzeit viel zu niedrig, als dass sich ein Anschluss für Private finanziell gelohnt hätte», sagt Künzle. An den mangelnden Zusagen von Wärmeabnehmern sei das Projekt damals schliesslich auch gescheitert.

Die Gemeinde hat keine gesetzliche Pflicht, Liegenschaften mit Wärme zu versorgen. Anders verhält sich das beispielsweise bei Strom und Wasser, wo die Gemeinde die Erschliessungspflicht an die SAK und die Wasserversorgung Herisau delegiert hat. «Die Gemeinde wird daher auch nicht in das Energieversorgungsgeschäft einsteigen», sagt Künzle.

Energiesituation im Bereich Wärme prüfen

«Für die Gemeinde macht es aber Sinn, im Rahmen der Ortsplanungsrevision auch die Energiesituation im Bereich Wärme zu prüfen», sagt Künzle. Mit dem Masterplan Energien Herisau sollen entsprechende Gebiete, die sich für ein Fernwärmenetz eignen, eruiert werden. «Die Realisierung eines Fernwärmenetzes würde durch Partner aus dem Energiesektor erfolgen.» Die Gemeinde Herisau kann die Umsetzung mit planerischen Mitteln in der Ortsplanung unterstützen.

Auf dem Ebnet finden sich mit dem Polizeigebäude, der Chälblihalle und dem Spital einige Gebäude, die in Gemeinde- oder Kantonshand sind, weshalb für diese Gebäude bereits einmal ein Wärmeverbund geprüft wurde. «Wir haben aber festgestellt, dass das Denken im kleinen Rahmen wenig Sinn macht. Dies war der Auslöser, einen Masterplan Energien Herisau anzustossen.»

Der Energien-Masterplan soll das Potenzial aufzeigen, wo Wärmebedarf besteht und wo die Abwärme genutzt werden kann, so Künzle. Dabei werde auch das Potenzial für Gebäude in Privatbesitz geprüft. Die Daten sollen schliesslich in den Masterplan Energien einfliessen. Mit diesem soll auch aufgezeigt werden, wo in den nächsten Jahren die Heizungen ersetzt werden müssen und somit ein Wärmeverbund in Frage kommt.

Bereits heute bieten Kanton und Gemeinde Förderbeiträge für den Heizungsersatz. Im vergangenen Jahr sei der dafür vorgesehene Fonds komplett ausgeschöpft worden, berichtet Künzle erfreut. Es sei festzustellen, dass fossile Heizungen vermehrt durch erneuerbare Energien ersetzt werden.

Die Kosten für die Ausarbeitung des Masterplans Energien belaufen sich auf 116’000 Franken. Knapp 47’000 Franken hat das Bundesamt für Energie als Beitrag zugesichert. «Dies gibt uns die Möglichkeit, dieses Projekt umzusetzen», erklärt Künzle. Ziel sei es, dass der Masterplan Energien Herisau bis Ende 2022 vorliegt. Im Frühjahr 2023 erhält der Gemeinderat von der Energiekommission konkrete Vorschläge für die Umsetzung des Masterplans Energien.