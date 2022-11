Wie das Sportzentrum Herisau mit der Energiekrise umgeht

Energie Schliessungen kein Thema: Mit welchen Massnahmen das Sportzentrum Herisau seinen Energieverbrauch optimiert hat Die drohende Strommangellage beschäftigt auch im Sportzentrum, das mit Hallenbad und Eishalle viel Energie verbraucht. Bereits in den letzten Jahren wurden viele Anlagen ausgetauscht und Prozesse optimiert. Ramona Koller Jetzt kommentieren 21.11.2022, 05.00 Uhr

Im Hinblick auf die drohende Strommangellage haben diverse Gemeinden Massnahmen bekanntgegeben, mit denen sie ihren Energieverbrauch eindämmen wollen. Einer der grössten Energieverbraucher in der Gemeinde Herisau ist das Sportzentrum an der Kasernenstrasse. Die Schliessung der Eishalle oder des Hallenbads hätte laut der Gemeinde aufgrund von komplexen Zusammenhängen Nachteile. Ausserdem soll dieser Service public nur eingeschränkt werden, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Man sei stetig daran, die Energieeffizienz des Sportzentrums zu steigern. In den vergangenen zwei Jahren wurden in der 2006 renovierten Einrichtung diverse Anlagen ausgetauscht und saniert. Roger Gehrig, Bereichsleiter Technik/Anlagen ad interim, ist unter anderem für die Energieeffizienz des Sportzentrums zuständig.

Um diese stetig zu steigern, werden verschiedene Massnahmen ausgearbeitet – insbesondere angesichts einer drohenden Strommangellage. Das Sportzentrum betreibt seine Eishalle im Gegensatz zu vielen anderen das ganze Jahr über. Das sogenannte Sommereis lockt viele Sportvereine für ein Training in die Gemeinde. Im Hinblick auf die drohende Energieknappheit habe man geprüft, ob es sinnvoll wäre, die Eisfläche über den Sommer abzutauen, erklärt Gehrig.

Komplexe Zusammenhänge zwischen den Anlagen

Dies hätte für das Sportzentrum jedoch Mehrkosten verursacht. Das Eis wird von zwei Anlagen verdichtet. Eine wurde im letzten Jahr und eine in wenigen Tagen ausgetauscht. Dies, weil für die 16-jährigen Anlagen keine Ersatzteile mehr verfügbar waren. Die neuen Eisverdichter sind mit einer Wärmerückgewinnung versehen. Die Abwärme wird genutzt, um das Wasser im Hallenbad, das Brauchwarmwasser sowie die Raumluft zu erwärmen. «Wenn wir die Eisverdichter ausschalten, müssen wir die Heizung in Betrieb nehmen. Dadurch würde der Gasverbrauch stark steigen», erklärt Gehrig.

Die Heizung, auch sie wurde im vergangenen Jahr ersetzt und bisher lediglich für die Einregelung betrieben. «Wir konnten bisher alles über die Abwärme der Eisverdichter regeln. Dennoch brauchen wir die Heizung – spätestens, wenn der Winter kommt», erklärt Gehrig. Während bei einer niedrigeren Aussentemperatur mehr Energie für die Regelung der Luft- und Wassertemperatur benötigt wird, geht der Energieverbrauch der Eishalle zurück. «Bei uns hängt vieles zusammen», erklärt Gehrig.

Eistemperatur konnte angepasst werden

Trotz vieler Abhängigkeiten sind auch in der Eishalle Energiesparmassnahmen möglich. So wurde beispielsweise die Beleuchtung reduziert. Ausserdem konnte dank einer technischen Anpassung die Eistemperatur von minus 4,5 auf minus 3 Grad erhöht werden. Das System drückt die Luftblasen aus dem Wasser, wodurch dieses schneller gefriert. Ohne Luftblasen wird das Eis kompakter, härter und klarer, wie Gehrig erklärt. Dieses System habe er jedoch bereits vor Bekanntwerden der drohenden Strommangellage in Betrieb genommen. «Wir versuchen stetig, unseren Verbrauch, wo immer möglich, zu optimieren», so der Techniker.

Eishallenentfeuchter grösster Gasverbraucher

Der grösste Gasverbraucher im Sportzentrum ist der Eishallenentfeuchter. In einem Kasten befindet sich ein entfeuchtendes Substrat in Kügelchenform. «Wie bei neuen Schuhen oder Ähnlichem, einfach in gross», erklärt Gehrig. Der hohe Gasverbrauch rührt daher, dass die Kügelchen jeweils mit einem Gasbrenner auf 120 Grad erhitzt werden müssen, damit sie trocknen können. Geplant ist, die 16-jährige Anlage im nächsten Jahr zu ersetzen und mit einer Wärmerückgewinnung zu ergänzen. «Die Kügelchen könnten so auf einer höheren Temperatur gehalten werden», erklärt Gehrig.

Standort auf Grundwassersee als Herausforderung

Bereits optimiert wurde die Heizung. Zwei neue Gasbrenner wurden installiert. Heizungen, die mit erneuerbaren Energien funktionieren, seien geprüft und für nicht tauglich befunden worden, so Gehrig. Die Wärmepumpen bewähren sich zwar für niedrige Temperaturen und schon bald soll eine weitere solche Anlage beschafft werden. Hohe Temperaturen sind mit Wärmepumpen aber schwierig zu erreichen. Bei einer Holzheizung sei die Logistik nicht zu bewältigen und Erdsonden kommen nicht in Frage, da das Sportzentrum auf einem Grundwassersee gebaut wurde, was die Bohrungen schwierig gestalte. «Durch die in den vergangenen Jahren und Monaten getroffenen Vorkehrungen können wir aber bereits jetzt 42 Prozent des Erdgasverbrauchs einsparen», erklärt Gehrig. Und weiter:

«In der Geschichte des Sportzentrums wurde noch nie so wenig Gas verbraucht wie jetzt.»

Von Januar bis September lag der Verbrauch bei 53’350 Kubikmetern. Dies entspricht 533’500 Kilowattstunden. Dies entspricht etwas mehr als dem 20-fachen theoretischen Verbrauch eines Vierpersonenhaushalts pro Jahr. Im Vergleich zu 2019, dem letzten regulären Betriebsjahr vor der Pandemie, wurde der Gasverbrauch beinahe um die Hälfte, auf 38’245 Kubikmeter, reduziert. Auch beim Stromverbrauch konnten im Vergleich zu 2019 Einsparungen erzielt werden. Von 1’785’321 kWh in der Zeitspanne Januar bis September 2019 auf 1’519’980 kWh. Zum Vergleich: Vier Personen in einem Einfamilienhaus verbrauchen etwa 5200 kWh/Jahr.

Trotz allem Dienstleister

Auch im Hallenbad wird Energie gespart. Die Heizung der Sitzbänke wurde abgeschaltet und das Licht gedimmt. An der Badewassertemperatur wollen die Verantwortlichen nichts ändern. Bei der Optimierung des Betriebs müsse er vieles ausprobieren, da es keine vergleichbare Einrichtung zum Sportzentrum gebe. Dennoch profitiert er von Erfahrungen, beispielsweise von anderen Schwimmbädern. Im Sportzentrum wird die Hygiene des Badewassers neben Chlor auch durch eine Ozonanlage aufrechterhalten. Diese hat Gehrig vor einiger Zeit ausser Betrieb genommen, um den Energieverbrauch zu senken. «Viele Hallenbäder haben keine solche. Also muss es auch ohne gehen», erklärt er. Im Gegenzug hat der Einsatz von Chlor etwas zugenommen.

Sollte sich die Lage verschärfen und der Bund eine Schliessung von Hallenbädern anordnen, wäre eine komplette Stilllegung schwierig zu bewältigen. Befindet sich Wasser in den Schwimmbecken, muss dieses auch umgewälzt werden. Und bei einem längeren Leerstand könnten die Becken Schaden nehmen, wie Gehrig erklärt:

«Durch das fehlende Gewicht des Wassers könnten sie vom Druck des Grundwassers aus dem Boden gedrückt werden. Um das zu verhindern, hat man sie mit Bolzen im Boden verankert. Wir wissen jedoch nicht, in welchem Zustand sich diese befinden.»

