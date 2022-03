Ölpreis: Beratungen zum Wechsel von Heizungen sind gefragt

Energie Wegen Ukraine-Krieg und steigender Rohstoffpreise: Manche Hausbesitzer wollen möglichst schnell ihre Ölheizung ersetzen Die Kosten für Öl und Gas schiessen als Folge des Krieges in der Ukraine in die Höhe. Dies könnte den Umstieg von Heizungen mit fossilen Brennstoffen auf alternative Modelle befeuern. Wie reagieren Hausbesitzer, Gemeinden und Heizungsmonteure im Appenzellerland auf die aktuelle Situation? Mea McGhee Jetzt kommentieren 11.03.2022, 17.00 Uhr

Der Preis für Heizöl steigt wegen des Krieges in der Ukraine. Bild: Urs Jaudas

Der Ukraine-Krieg beschäftigt die Menschen auch hierzulande. Die Hilfsbereitschaft ist gross. Doch auch die Abhängigkeit vom russischem Öl und Gas sowie die steigenden Rohstoffpreise geben zu denken. Der Benzinpreis ist in den vergangenen Tagen auf über zwei Franken pro Liter geklettert. Seit längerem steigen die Gaspreise kontinuierlich. Und nun verteuert sich als Folge des Krieges auch das Heizöl. Hausbesitzer und Mieter müssen künftig mit höheren Heizkosten rechnen. Dies könnte den Trend, weg von Öl- und Gasheizungen hin zu Wärmegewinnung aus erneuerbaren Energien befeuern.

Erhöhte Nachfrage nach Energieberatungen

Beim Verein Energie AR/AI ist das Interesse für Wärmepumpen und andere alternative Heizsysteme massiv gestiegen. Geschäftsführer Martin Müller sagt: «Wir haben in den letzten zwei Wochen doppelt so viele Anfragen für unser Beratungsangebot erhalten wie üblich in einem solchen Zeitrahmen.»

Im Appenzellerland setzt sich der Verein Energie AR/AI, eine Kooperation zwischen Kantonen, Wirtschaft und Privaten, für einen ressourcenschonenden Umgang mit Energie ein. Der Verein bietet unter anderem Beratungen beim Wechsel von Heizsystemen an. Nebst dem Ukraine-Krieg sieht Müller einen weiteren Grund für die gesteigerte Nachfrage: Der Kanton hat per 2022 die Förderbeiträge für den Ersatz von Öl- und Gasheizungen erhöht.

Drei Informationsveranstaltungen zu Heizungen und zum Energiegesetz Der Verein Energie AR/AI verfolgt ein Ziel: Das Appenzellerland soll möglichst wenig Energie verbrauchen und diese soll möglichst aus erneuerbaren Quellen stammen. In Zusammenarbeit mit den Hauseigentümerverbänden AI und AR sowie den kantonalen Energiefachstellen organisiert Energie AR/AI drei Informationsveranstaltungen zum Ersatz von Heizungen und zum Energiegesetz. Diese finden statt: 27. April, «Hecht» Appenzell, 9. Juni, Casino Herisau, 20. Juni, «Linde» Heiden, Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr. (mc)

Gesteigertes Bewusstsein der Kundschaft

Auch Michael Kobelt, Geschäftsführer der Paul Kobelt AG in Heiden, hat in den vergangenen Tagen vermehrt Anfragen von Personen erhalten, die wegen der steigenden Rohstoffpreise möglichst schnell ihre Gasheizung ersetzen wollen. Das Heidler Sanitär- und Heizungsunternehmen stellt aber schon länger ein gesteigertes Bewusstsein der Kunden für alternative Heizungsmodelle fest. Auch die staatlichen Fördermassnahmen würden dies unterstützen, sagt er.

Während bei Neubauten kaum noch Ölheizungen eingebaut würden, gelte es bei Altbauten die Gesamtsituation zu betrachten. Der Einbau einer Wärmepumpe bedinge meist, dass zugleich die Isolation des Gebäudes verbessert werden sollte, so Michael Kobelt. Ältere Hauseigentümer, die vielleicht in einigen Jahren verkaufen wollen, würden aus Kostengründen eher Öl- durch Ölheizungen ersetzen, hat er festgestellt. Bei Beratungen gelte es stets die Gesamtsituation zu beachten und ein Gesamtkonzept zu erstellen.

Gemeinden liquidieren Ölheizungen

Reto Altherr, Gemeindepräsident Teufen. Bild: PD

Und wie sieht es bei den Gemeinden aus? «Wir nutzen jede Gelegenheit, um Heizungen umzustellen», sagt Teufens Gemeindepräsident Reto Altherr. In Teufen befasst man sich ungeachtet des Ukraine-Krieges seit langem mit Energiefragen. Die Gemeinde ist seit 2012 Energiestadt. Das Energiekonzept sieht unter anderem vor, die lokalen Potenziale zur Produktion erneuerbarer Energien vermehrt zu nutzen und die Eigenproduktion massiv zu steigern. Bis 2050 soll auf dem Gemeindegebiet pro Jahr gleichviel Energie erneuerbar produziert werden wie verbraucht wird. Zudem soll das Ziel der 2000-Watt-Gesellschaft erreicht werden. Ein Energieförderreglement, über welches das Volk abstimmen kann, ist in Arbeit.

In Bezug auf Gebäudeheizungen ist von Martin Zoller, Leiter Hochbau, Bauten und Anlagen, zu erfahren, dass nur noch knapp zehn gemeindeeigene Bauten mit Öl geheizt werden. Aufgrund ihrer eher abgelegenen Lage sei der Anschluss an eine Verbundlösung nicht wirtschaftlich. Jedes Jahr würden Ölheizungen liquidiert. 2021 wurde ein Gebäude mit einer Erdsondenheizung ausgestattet, 2020 zwei Bauten mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Aktuell laufe die Planung des Wärmeverbundes Zeughaus. Momentan betreibt die Gemeinde Teufen drei Wärmeverbunde, an die mehrere Liegenschaften angeschlossen sind.

Richtige Strategie in Herisau

Sandra Nater, Ressortchefin Hochbau, Gemeinderat Herisau. Bild: APZ

Sandra Nater ist Ressortchefin Hochbau/Ortsplanung im Gemeinderat der Energiestadt Herisau. Sie sagt: «Angesichts der sich abzeichnenden Verknappung von fossilen Brennstoffen zeigt sich, dass die vor Jahren initiierte Strategie, sich bei altersbedingten Erneuerungen von Heizsystemen für nachhaltige Wärmeerzeugungsanlagen einzusetzen, die richtige Wahl war und ist.» Die Entwicklung in der Ukraine bestätige die Gemeinde darin, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzuverfolgen.

Die Gemeinde Herisau besitzt Liegenschaften aus unterschiedlichen Zeitepochen. Bei baulichen Massnahmen gelte es unter Wertschätzung des Bestandes eine aus verschiedenen Blickwinkeln gute Lösung zu erreichen. Zum Beispiel würden Fenster nicht einfach ausgetauscht, sondern aufgerüstet. Dächer werden erneuert und gleichzeitig wenn möglich Fotovoltaiksysteme integriert. In jüngster Vergangenheit wurde die Heizanlage im Schulhaus Saum auf eine nachhaltige Energieform gewechselt.

Hinsichtlich Betrieb würden die gemeindeeigenen Liegenschaften laufend überprüft und seit diesem Jahr bestehe bezüglich den Verbräuchen ein Echtzeitmonitoring, sagt Nater. In den vergangenen Jahren wurden Investitionen getätigt, um die Wärmeversorgung verschiedener Gemeindeliegenschaften zusammenzuschliessen und so den Verbrauch zu optimieren.

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision gelte es auch, das Energiekonzept planerisch umzusetzen. Sandra Nater sagt: «Unabhängig der Krise sind in den nächsten drei Jahren mehrere Heizungsumstellungen vorgesehen.» Es gelte stets abzuwägen, wann der optimale Zeitpunkt für das Auswechseln einer noch funktionierenden Heizung gekommen sei.

