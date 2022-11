Warum braucht es die kleinen Elektrizitätswerke in Ausserrhoden?

Energie Grösser ist nicht immer besser: Warum einige Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden an ihren kleinen Elektrizitätswerken festhalten Viele Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden sind an das Netz der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke (SAK) angeschlossen. Doch nicht alle. Einige Gemeinden setzen auf eine eigene Lösung. Warum eigentlich? Astrid Zysset Jetzt kommentieren 10.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Strompreise sind in Appenzell Ausserrhoden je nach Gemeinde stark unterschiedlich. Symbolbild: Pius Amrein (9. September 2022) / Luzerner Zeitung

Die höheren Stromtarife sind in aller Munde. Ursächlich gelten unter anderem die rekordhohen Preise am Grosshandelsmarkt, an dem der Strom beschafft wird. Und trotzdem gibt es grosse Unterschiede von Gemeinde zu Gemeinde.

In Appenzell Ausserrhoden sind viele ans Netz der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke (SAK) angeschlossen. Aber nicht alle. Profitieren Nutzer von einem grossen Verteiler? Leiden die kleineren Elektrizitätswerke unter der Marktlage? Eine Umfrage zeigt, dass die Grösse der Werke auf die Preisbildung kaum Einfluss hat.

Grosse Preisunterschiede

Kleine Elektrizitätswerke gibt es in Schwellbrunn, Urnäsch und im Vorderland (Grub, Heiden, Walzenhausen, Wolfhalden und Reute). Einige wie Schwellbrunn (25.46 Rp./kWh) oder Walzenhausen (24.58 Rp./kWh) können auf 2023 einen günstigeren Energietarif anbieten als die SAK (26.72 Rp./kWh), andere wie Grub liegen deutlich darüber. Grub veranschlagt 44.03 Rp./kWh auf kommendes Jahr hin.

Wie Regula Delvai, Präsidentin der Elektrakommission, ausführt, sei der Strompreis eben so hoch, da die Preise auf dem freien Markt stark angestiegen sind. Zudem seien der Netzunterhalt und die Erneuerung der Leitungen in Grub aufgrund der Topografie sehr teuer. Ein Übernahmeangebot respektive ein Wechsel zur SAK wurde in der Vorderländer Gemeinde Anfang der 2000er-Jahre geprüft. Der damalige Gemeinderat lehnte es jedoch ab.

In Urnäsch wird die Frage, ob man sich der SAK anschliessen sollte, immer mal wieder diskutiert. Grund hierfür seien die relativ hohen Energietarife, welche das Elektrizitätswerk Urnäsch AG hat, erklärt Gemeindepräsident Peter Kürsteiner. Auf kommendes Jahr hin ist eine Erhöhung um 9.01 Rp./kWh respektive 36 Prozent vorgesehen.

Für Kürsteiner ist es naheliegend, dass die Preise hoch sind: «Die Netzkosten müssen bei einem kleineren Elektrizitätswerk auf weniger Abnehmer verteilt werden.» Und die Netzkosten seien bei einer Gemeinde wie Urnäsch, welche flächenmässig gross ist, erheblich. Das Elektrizitätswerk Urnäsch AG ist eine eigenständige Unternehmung, die Gemeinde Eigentümerin einzelner Aktien.

100-prozentige Preissteigerung bei Elektra Schachen Reute

Eigene Elektrizitätswerke hat auch Reute: Eine Korporation ist in Reute, eine in Schachen. In der Vorderländer Gemeinde steigen auf 2023 die Strompreise erheblich, so zum Beispiel bei der Elektra-Korporation Schachen um 100 Prozent respektive um 24.2 Rp./kWh.

Die Preiserhöhung sei gemäss Kassierin Vreni König auf einen ungünstigen Zeitpunkt des Stromeinkaufs zurückzuführen. Die Strompreise seien ab Mitte vergangenen Jahres angestiegen und im Spätherbst explodiert. Da zu spät eingekauft wurde, schlug die Teuerung zu Buche. Die Unterdeckung kann in den kommenden drei Jahren oder einmalig auf den Abnehmer überwälzt werden. Schachen sieht vor, dies in einem Jahr zu tun, weshalb die Preiserhöhung 2023 beträchtlich ist.

Komplizierte Preisfestsetzung

Wie sich die Strompreise in der Schweiz zusammensetzen, ist eine Wissenschaft für sich. Neben den Abgaben an die Gemeinwesen sind es die Energietarife und Netzkosten, die Einfluss auf die Tarifberechnung haben. Am Gesamtstrompreis, welchen Endverbraucher bezahlen, machen die Kosten etwa folgende Anteile aus. Beispiel Haushalt (4500 kWh/Jahr: 5-Zimmer-Wohnung mit Elektroherd und Tumbler): Netznutzung 36, Energie 53, Bundesabgaben 8 und Abgaben an das Gemeinwesen 3 Prozent.

Die Netzkosten können je nach Topografie und Grösse der Gemeinde unterschiedlich ausfallen. Doch sie sind nicht der einzige Einflussfaktor. Der Zeitpunkt des Stromeinkaufs ist genauso wichtig. Und wie Colin Harrison, Betriebsleiter bei der Elektra-Korporation Wolfhalden, ausführt, sei die Sicherstellung eines regelmässigen Stromverbrauchs ebenfalls entscheidend, um günstige Konditionen aushandeln zu können.

Infrastruktur ist historisch gewachsen

Dass Reute, Urnäsch oder auch Wolfhalden auf eigene Elektrizitätswerke setzen, ist historisch bedingt. Die an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert einhaltende Elektrifizierung in Appenzell Ausserrhoden fand in den Gemeinden unterschiedlich schnell Einzug.

Zwar brach mit der Eröffnung des Unterlaufs der Urnäsch nutzenden Kubelwerkes im Oktober 1900 in fast allen Hinter- und Mittelländer Gemeinden das Elektrizitätszeitalter an. Doch in Urnäsch und Schönengrund sollte es erst verzögert dazu kommen. Das Elektrizitätswerk Urnäsch wurde 1903 in Betrieb genommen. Am 19. Oktober jenes Jahres wurden dann 44 Strassenlampen eingeschaltet und somit wurde das neue Zeitalter eingeläutet.

Treibende Kraft hinter der Strassenbeleuchtung war die Dorferkorporation. Auch in Wolfhalden seien auf private Initiative hin die ersten Gaslampen angeschafft worden. Das waren die Anfänge der Elektra-Korporation Wolfhalden. Und dort sieht man Vorteile in einem kleinen Werk. So kenne man die Dorfinfrastruktur aus dem Effeff und könne dementsprechend schnell reagieren, so Harrison.

Die SAK selbst habe gemäss Aussage ein Interesse daran, weitere Verteilnetze zu kaufen. Seit 2010 konnte sie 19 Verteilnetze dazuerwerben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen