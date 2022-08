Ende des Bauprojektes Nach dem Nein an der Urne zum Unterdorf: Wohnbaugenossenschaft Speicher hat sich aufgelöst Im Frühjahr sagte die Speicherer Stimmbevölkerung Nein zum Überbauungsplan Unterdorf. Was auf dem dortigen Gebiet nun entstehen soll, ist ungewiss. Die Wohnbaugenossenschaft hat sich aber bereits aufgelöst. Astrid Zysset 23.08.2022, 11.59 Uhr

So hätte die Überbauung einmal aussehen sollen. Doch der Sondernutzungsplan wurde an der Urne abgelehnt. Visualisierung: PD

Es war ein Schritt, der den beteiligten Personen nicht leichtfiel, der aber absehbar war. Vergangenen Donnerstagabend lud die Wohnbaugenossenschaft Speicher zu einer ausserordentlichen Generalversammlung. An dieser wurde die Auflösung der Genossenschaft beschlossen. Dies sei die Konsequenz aus der verlorenen Abstimmung vergangenen Mai, sagt Stephan Rausch, Präsident der Wohnbaugenossenschaft, auf Anfrage.

Im Frühjahr sagten knapp 64 Prozent der Stimmbevölkerung Nein zum Überbauungsplan Unterdorf. Mit dieser Ablehnung war denn auch das Bauprojekt vom Tisch: 70 Wohneinheiten sollten auf dem 16’000 Quadratmeter grossen Areal, das im Besitz der Gemeinde ist, entstehen. Die eigens gegründete Wohnbaugenossenschaft wäre als Bauherrin aufgetreten und hätte den Boden im Baurecht zugesprochen bekommen.

Beschluss ohne Gegenstimmen

Doch aus dem Plan wurde nichts. Vor den Sommerferien wurde die Einladung zur dritten ordentlichen Generalversammlung verschickt. Im Anschluss an diese wurde die ausserordentliche Versammlung abgehalten. Die 15 anwesenden Genossenschafter winkten die Auflösung ohne Gegenstimmen durch. Doch kommt dieses Ende nicht verfrüht? Ein neues Projekt, das günstigen Wohnraum zum Ziel hat, könnte schliesslich in Zukunft folgen. «Das stimmt. Aber unser Projekt war zweckgebunden. Mit dem Nein an der Urne wurde ihm die Legitimation entzogen», so Rausch.

Das geplante Bauprojekt sei untrennbar mit dem Sondernutzungsplan verbunden gewesen. Würde nun ein neues Projekt folgen, müsste die Planung wieder bei null beginnen. Ein Architekturwettbewerb müsste ausgeschrieben, ein Sondernutzungsplan ausgearbeitet werden.

Das dauert im besten Fall drei Jahre. Viele Genossenschafter hatten aber die Absicht, in eine der geplanten Wohnungen einzuziehen. Und dies bereits vor einigen Jahren. Der ursprüngliche Baustart war einst 2018 vorgesehen gewesen. Einsprachen und die Inkraftsetzung eines neuen Baugesetzes verzögerten die Planung jedoch. Für Rausch war nach der verlorenen Abstimmung denn auch klar, dass die Genossenschafter nicht abermals mehrere Jahre warten wollten, bis ein neues Projekt vorliegt.

Der Genossenschaft dauerte es zu lange

Wie haben sie den Entscheid zur Auflösung denn aufgenommen? «Enttäuschung war sicherlich da», so Rausch. «Es ist bedauerlich, dass ein im Grunde gut durchdachtes Projekt nicht zu Stande kommt.» Aber, so der Präsident der Wohnbaugenossenschaft weiter, bei vielen Mitgliedern sei aufgrund der jahrelangen Verzögerung auch bereits Resignation eingetreten gewesen.

Ein Prozess, den Rausch auch in der Anzahl Genossenschafter ablesen konnte. Deren 45 waren es zuletzt. Bei positiven Schlagzeilen waren es mehr, bei negativen trafen bei Rausch die Kündigungen ein. Nach der Abstimmung im Frühjahr hätten rund sechs Genossenschafter das Handtuch geworfen. «Es war kein Erdrutsch», so Rausch. «Insgesamt war es, über die vergangenen Jahre gesehen, ein stetiges Auf und Ab.»

Kapital wird zurückbezahlt

Die 45 Genossenschafter hatten eine Summe von knapp unter einer Million gezeichnet, 300’000 Franken wurden eingezahlt. Das Geld wird nun zurücküberwiesen. In spätestens drei, vier Monaten sind alle formellen Hürden bewältigt und die Akte Wohnbaugenossenschaft Speicher ist geschlossen. Was im Unterdorf künftig entstehen soll, ist offen. Ein Entscheid seitens des Gemeinderats steht noch aus.