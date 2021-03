Elektromobilität In Appenzell Innerrhoden sind besonders viele Elektroautos unterwegs Gemäss neusten Erhebungen des Bundesamtes für Energie weist Appenzell Innerrhoden einen sehr geringen Anteil an Elektrofahrzeugen auf. Doch der Schein trügt. Tatsächlich belegt der Kanton national einen Spitzenwert. Und auf kommendes Jahr soll noch ein Steueranreiz folgen. Astrid Zysset 22.03.2021, 05.00 Uhr

Der Anteil batterieelektrischer Fahrzeuge nimmt in Appenzell Innerrhoden kontinuierlich zu. Aktuell sind 99 solcher Autos zugelassen. Bild: Severin Bigler / AGR

Appenzell Innerrhoden ist in der Statistik des Bundesamtes für Energie, die jüngst veröffentlicht wurde und welche die Neuzulassungen der Elektroautos erfasst, weit abgeschlagen. 0,8 Prozent beträgt dort der Anteil der batterieelektrischen Fahrzeuge, welche vergangenes Jahr in Verkehr gesetzt wurden. Zum Vergleich: In Appenzell Ausserrhoden sind es 8,1 Prozent, in St.Gallen 10 und im Thurgau gar 11,2 Prozent.

Michael Lanker, Leiter des Innerrhoder Strassenverkehrsamtes, kennt die Zahlen nur zu gut. Er mahnt jedoch zur differenzierten Betrachtungsweise. Denn so schlecht stehe Appenzell Innerrhoden im gesamtschweizerischen Vergleich überhaupt nicht da.

«Bei uns werden über 80 Prozent aller Mietwagen eingelöst. Diese verzerren das Bild.»

Noch sind die Elektroautos im Mietwagensektor kaum vertreten. Dort setzt man nach wie vor auf Fahrzeuge mit Verbrennungs- oder Hybridmotoren.

Werden die Mietwagen aus der Statistik rausgenommen, weist Appenzell Innerrhoden einen Wert von 9,58 Prozent auf. In Zahlen ausgedrückt: 449 Personenwagen wurden im vergangenen Jahr neu eingelöst, 43 davon hatten einen Elektroantrieb. Damit bewegt sich Appenzell Innerrhoden in den oberen Rängen. Nur Zürich, St.Gallen, Thurgau oder Obwalden legen höhere Prozentzahlen vor.

Warum Appenzell Innerrhoden einen solch hohen Anteil an neu zugelassenen Elektroautos aufweist, kann sich Michael Lanker nicht erklären. «Und so hoch sind unsere Zahlen auch gar nicht», winkt er ab. «Wir sind nur leicht über dem Schweizerischen Durchschnitt.» Und jener widerspiegle das nationale Kaufinteresse an batterieelektrischen Fahrzeugen.

Kanton will Elektroautos fördern

Dass Appenzell Innerrhoden mit der Elektroautoquote der Kantone Thurgau oder St.Gallen mithalten kann, vermag aber trotzdem zu überraschen. Thurgau bietet eine Umstiegsprämie von 2000 Franken, St.Gallen gar eine solche von 5000 Franken. Weitere Förderinstrumente sind Beiträge an Ladestationen oder auch eine temporäre Befreiung von der Motorfahrzeugsteuer, die angeboten werden.

So etwas sucht man in Appenzell Innerrhoden vergebens. Mehr noch: Die Steuern für ein Elektroauto übersteigen aufgrund der Besteuerung nach Gesamtgewicht vielfach diejenigen für einen Benziner. Wie Lanker in Aussicht stellt, soll sich dies aber bald ändern. Der Leiter des Strassenverkehrsamtes erhielt von der Standeskommission den Auftrag, einen entsprechenden Gesetzesentwurf auszuarbeiten. Wie genau dieser aussehen wird, weiss Lanker noch nicht.

«Es geht um einen Anreiz, den der Kanton bieten möchte.»

Möglich wäre ein Rabatt bei den Motorfahrzeugsteuern für besonders energieeffiziente Fahrzeuge. Frühestens im kommenden Jahr soll das Gesetz Anwendung finden.

Ausreichend Ladestationen seien vorhanden

0,9 Prozent beträgt der durchschnittliche Anteil rein elektrisch betriebener Fahrzeuge am Personenwagenbestand. In Appenzell Innerrhoden ist auch dieser Wert mit 1,0 Prozent ein wenig höher. 99 Elektroautos sind hier auf den Strassen unterwegs. Ein Kriterium für den Kauf eines batterieelektrischen Autos ist immer auch die Verfügbarkeit von Ladestationen. Gemäss E-Tankstellen-Finder sind es deren 13 in Innerrhoden.

Wie Ratsschreiber Markus Dörig jedoch betont, gebe es wohl deutlich mehr. «Die meisten werden privat betrieben, einige sind nicht öffentlich.» Der Ausbau des Netzes durch Private (beispielsweise Tankstelleneigentümer, die den Benzinverkauf mit einem Stromangebot ergänzen), Elektrizitätsversorger (Feuerschaugemeinde und SAK) und die öffentliche Hand (Kanton mit Zapfsäulen beim Spital und beim neuen Hallenbad) schreite gut voran. «Darum sieht der Kanton derzeit auch keine Notwendigkeit, eine eigene Gesamtplanung für das Netz der Elektrotrankstellen vorzunehmen oder steuernd in den Markt einzugreifen», so Dörig weiter. Das aktuelle Netz werde nicht vollkommen ausgenützt.