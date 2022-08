Ab November gibt es in Heiden wieder ein Eisfeld

Eislaufen Nach zweijähriger coronabedingter Pause: In Heiden soll es im November wieder ein Eisfeld geben Im nächsten Winter wird in Heiden wieder das beliebte Eisfeld aufgebaut. Der Verein plant, in die Infrastruktur zu investieren, um so die teure Miete zu vermeiden. Malena Widmer 07.08.2022, 12.00 Uhr

Eine solche Stimmung kann auf dem Eisfeld in Heiden ab November wieder genossen werden. Bild: PD

Tobias Funke ist verantwortlich für das Eisfeld Heiden. Bild: APZ

Während ein sommerlicher Tag dem andern folgt, denkt Tobias Funke an den Winter. Der Geschäftsführer des Gasthauses zur Fernsicht organisiert seit 2017 das Eisfeld auf dem Dunant-Platz in Heiden. Während dies in den letzten Jahren coronabedingt nicht mehr möglich war, planen Funke und der Verein «Für Heiden» nun eine Rückkehr der Dorfeisbahn. Jedoch mit Anpassungen.

Das Eisfeld und die dafür nötigen Anlagen wurden bisher gemietet , nun soll aber in die Infrastruktur investiert werden. Funke will die Anlage kaufen, um das Eisfeld in Zukunft rentabel betreiben zu können.

«Das Mieten ist zu teuer, es ist nötig, Komponente der Anlage zu kaufen, damit das Projekt weiterhin stattfinden kann.»

Die mehrjährige Bewilligung der Gemeinde, die für ein solches Vorhaben nötig ist, hat Funke nun erhalten. Etwas unsicher ist er trotzdem noch: Er habe schliesslich noch nie zuvor ein solches Projekt umgesetzt. Für einen Erfolg ist er auf die Unterstützung von verschiedenen Institutionen angewiesen.

Anpassungen beim Eisfeld geplant

Es wird aber schnell klar, dass Tobias Funke sich mit Herzblut um dieses Projekt kümmert. Ein Traum für ihn wäre es, das Eisfeld gratis zugänglich zu machen. Dies könne leider so nicht umgesetzt werden, aber es soll doch «ein Projekt für jedermann» sein, findet Funke. Die Eintrittspreise werden deshalb auch in Zukunft tief gehalten und sollten so für möglichst alle finanzierbar sein. Denn: «Auf dem Eisfeld werden wunderschöne Geschichten geschrieben», findet Funke. Er will die Bewohnerinnen und Bewohner von Heiden und dem Appenzellervorderland weiterhin raus an die frische Luft holen und zusammenbringen.

Bei der Wiedereröffnung des Eisfeldes diesen November wird es einige kleine Anpassungen geben. Gondeln sollen diesen Winter neu neben der Eisbahn aufgestellt werden, damit sich die Wintersportler auf Kufen auch zwischendurch aufwärmen können. Am Konzept selbst soll sich jedoch nicht viel verändern. Schliesslich sei es so, wie es war, gut bei der Heidler Bevölkerung angekommen, erzählt Funke.