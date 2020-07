Eishockey Training mit einem Profisportler: Halbzeit im Timo-Meier-Camp im Sportzentrum Herisau

Rüegg sport performance (RSP) bietet jedes Jahr diverse Camps für Kinder und Jugendliche an. Dieses Jahr findet vom 6. bis 10. Juli das Timo-Meier-Camp im Sportzentrum Herisau statt. Das Camp ist nach dem NHL Spieler Timo Meier benannt, der in Herisau aufgewachsen ist und zurzeit bei den San Jose Sharks spielt. Gemeinsam mit Christian Rüegg, Michael Diener und anderen Nachwuchstrainern trainiert er dieses Jahr 72 Kinder zwischen 11 und 15 Jahren wechselweise drinnen in der Halle auf dem Eis und draussen auf den Sportplätzen der Anlage. Die Kinder sind in drei Alterskategorien aufgeteilt: «Little Sharks» (U12), «Blue Sharks» (U14) und «White Sharks» (U16). Ein Ziel des Camps ist laut Campleiter und Trainer Christian Rüegg, die Freude und den Spass am Eishockey weiterzugeben. Die Teilnehmer sollen aber auch technisch profitieren können, um mit dem Gelernten in der nächsten Saison bei ihrem Verein durchstarten zu können. (evw)