Eishockey: Timo Meier ist weiterhin in Skorerlaune

Coronavirus «Mühe, den Unterricht aufrecht zu erhalten»: St.Galler Bildungsrat krebst zurück und führt ab Freitag erneut Maskenpflicht an den Schulen ein

Ab Freitag gilt in den St.Galler Schulräumen wieder eine Maskenpflicht. Wie die St.Galler Staatskanzlei mitteilt, gelten die Massnahmen unbefristet und werden dem Verlauf der Pandemie angepasst. Erst Anfang November war die Pflicht zum Tragen einer Maske in den Schulen aufgehoben worden – nun ist also alles wieder beim alten.