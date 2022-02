NHL: Timo Meier und Kevin Fiala skoren wieder

EIShockey Timo Meier und Kevin Fiala skoren, müssen aber mit Niederlage vom Eis Die Punkteausbeute der beiden Ostschweizer NHL-Profis ist ansehnlich. Aber es reicht nur zu einem Punkt. Timo Meier verliert mit San Jose in Anaheim 3:4 nach einem Penaltyschiessen, Kevin Fiala unterliegt mit Minnesota in Ottawa 3:4. Daniel Good 23.02.2022, 10.30 Uhr

Timo Meier (links) gratuliert Torschütze Logan Couture. Am Ende gab es für San Jose aber eine Niederlage. Bild: John Mccoy/AP (Anaheim, 22. Februar 2022)

Für die San Jose Sharks verbuchte Timo Meier in Anaheim zwei Assists, jene zur 2:1- und 3:2-Führung. Beim Stand von 2:1 scheiterte der 25-jährige Appenzeller im zweiten Drittel zweimal am starken Goalie Anthony Stolarz. Im Penaltyschiessen kam er nicht zum Zug.

Meier steht nach 45 Saisonspielen bei 52 Skorerpunkten. Er erzielte 23 Tore und gab 29 entscheidende Pässe. In der Pazifik-Division fielen die Sharks nach der Niederlage gegen die Anaheim Ducks auf den zweitletzten Platz der Rangliste zurück.

Kevin Fiala (vorne) im Sturzflug: Zweitbester Spieler der Partie in Ottawa, aber keine Punkte. Jason Franson / AP

17. Saisontor für Kevin Fiala

Das Gastspiel Minnesotas in Ottawa endete mit einer 3:4-Niederlage. An Kevin Fiala lag es nicht, dass es keine Punkte gab. Der 25-jährige Zuzwiler erzielte in der 27. Minute den 1:2-Anschlusstreffer. Sechs Minute später verbuchte er den Assist zum 2:2-Ausgleich.

Fiala wurde nach seinem 17. Saisontor zum zweitbesten Spieler der Partie gewählt. Er hat nun 42 Skorerpunkte auf dem Konto. Mit Minnesota liegt Fiala auf Playoff-Kurs.