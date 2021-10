EISHOCKEY Timo Meier ist in der NHL weiter in Skorerlaune Schon der fünfte Punkt im dritten Spiel: Der 25-jährige Appenzeller ist in der NHL in Fahrt. Daniel Good 22.10.2021, 09.44 Uhr

Timo Meier (Bildmitte) ist ein Schlüsselspieler der San Jose Sharks. Bild: Thurman James/Freshfocs

Nach dem Gastspiel in Montreal verlief auch jenes in Ottawa erfolgreich für die San Jose Sharks. Gegen den Rekordmeister Montreal gewannen sie - auch dank dreier Skorerpunkte von Timo Meier - 5:0. Nun folgte in der Nacht auf Freitag der 2:1-Auswärtserfolg gegen die Ottawa Senators.