SC Herisau verliert in Wil nach Verlängerung mit 2:3

Eishockey Niederlage in der Verlängerung: Herisau misslingt Revanche gegen Wil Wieder kein Sieg, wieder ein 2:3. Der Erstligist SC Herisau verliert zum zweiten Mal innert weniger Tagen gegen den EC Wil. Die Ausserrhoder holen diesmal aber immerhin einen Punkt. 20.10.2022, 10.32 Uhr

Der SC Herisau bot gegen Wil eine ansprechende Leistung. Bild: PD

Am Samstag verlor der SC Herisau vor eigenem Publikum gegen den EC Wil 2:3. Für die Ausserrhoder war es die fünfte Heimniederlage der noch jungen Saison, für die St.Galler der sechste Sieg in Folge.

Am Mittwochabend bot sich dem SCH die Möglichkeit auf Revanche, trafen die beiden Teams doch erneut aufeinander. Diesmal allerdings im Sportpark Bergholz. Erneut hatten die Herisauer das Nachsehen. Sie verloren trotz ansprechender Leistung wiederum 2:3. Die Entscheidung fiel in der Verlängerung. Der SCH sicherte sich damit immerhin einen Punkt.

Herisau steigert sich

Die Herisauer mussten früh einen Rückstand verkraften. Die Wiler legten mit einem Doppelpack in der 5. und 7. Minute durch Nicolas Hinder und Andrea Giannone zum 2:0 vor. Das Team von Trainer René Stüssi zeigte in der Folge aber eine beherzte Leistung und kämpfte sich zurück ins Spiel.

Die Ausserrhoder erhöhten den Druck stetig. Im zweiten Drittel wurde die Steigerung das erste Mal belohnt, als ein guter Handgelenkschuss von Thomas Hoffmann (32.) den Weg von der blauen Linie direkt ins Tor zum 1:2 fand. Kurz darauf lag die Scheibe ein zweites Mal im Netz der Heimmannschaft. Das Tor galt aber nicht. Der Schiedsrichter entschied trotz Herisauer Protesten auf Torraum-Offside.

Verlängerung dauert erneut kurz

Die Appenzeller gaben aber nicht auf und glichen das Spiel im dritten Drittel durch einen strammen Schuss von Isaiyah Hug (45.) aus. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit überstand der SCH eine Unterzahlsituation. Das 2:2 hielt aber zur Schlusssirene, sodass die Verlängerung entscheiden musste. Diese dauerte aus Sicht der Ausserrhoder aber wie so oft in letzter Zeit nur kurz. Wegen einer Unachtsamkeit in den SCH-Reihen brach der Wiler Lars Kellenberger 63 Sekunden nach Wiederanpfiff durch und erzielte alleinstehend vor dem über die ganze Partie stark aufspielenden Michael Ströbel den Treffer für den Zusatzpunkt.

Der EC Wil ist nun Tabellenleader. Der SC Herisau belegt nach dieser erneuten Niederlage den drittletzten Platz. Das nächste Spiel bestreiten die Ausserrhoder am Samstag, 29. Oktober. Dann treffen sie auswärts auf den HC Luzern, der aktuell Fünfter ist und zuletzt zwei Siege in Serie feierte.(red)