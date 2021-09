Eishockey «Ich hoffe, dass meine zweite Saison hier länger dauert als die erste»: René Stüssi hat als Trainer des Erstligisten erst eine Handvoll Ernstkämpfe erlebt, dennoch gibt es Anhaltspunkte, wo sein Team steht Am Samstag startet der SC Herisau in Bellinzona in die 1.-Liga-Meisterschaft. Trainer René Stüssi steht vor seiner zweiten Saison beim Traditionsverein. Vor seiner ersten kompletten? Lukas Pfiffner Jetzt kommentieren 16.09.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ab Samstag jagen Timo Koller und Co. mit dem SC Herisau in der Meisterschaft dem Puck nach. Bild: Lukas Pfiffner

Verschiebungen, Absagen, Abbruch: Die Meisterschaft 2020/21 war für den SC Herisau nach fünf Partien zu Ende. Mit dem Spiel in Bellinzona eröffnen die Ausserrhoder am Samstag die neue 1.-Liga-Saison. Wir geben in fünf Stichwörtern einen aktuellen Einblick.

Die Erinnerungen

«Ich freue mich, dass ich noch den gleichen Staff habe – gell, Jack!», sagt Trainer René Stüssi und blickt lachend zum «Ewig-Funktionär» Jack Holderegger. Man sei schon weiter als zum gleichen Zeitpunkt des vergangenen Jahres, auch wenn die Meisterschaft dann schnell zu Ende war.

«Man kennt die Spieler, hat Anhaltspunkte ja auch aus den Trainings und der Vorbereitung und kann dort ansetzen, wo es nötig ist. Und ich weiss: Die Mannschaft hat eine gute Arbeitsmoral.»

Der Kader hat wenige Änderungen erlebt. Die Neuen haben Thurgauer Wurzeln und sind 20-jährig: Verteidiger Isaiyah Hug (von den Pikes) und Stürmer Yanick Hägele (von den Winterthurer Elite-Junioren).

Die Vorbereitung

«Wir hatten die normalen Absenzen, wie sie zum Beispiel wegen Verletzungen und Militär überall vorkommen», sagt der 42-jährige, ehemalige Profi-Stürmer Stüssi.

René Stüssi an der Bande des SC Herisau. Bild: Lukas Pfiffner

Zwei Besonderheiten gab es. Einzelne Spieler mit Bündner Herkunft waren zeitweise auf Jagd und fehlten in Training oder Testspielen. Und Herisau traf zweimal nacheinander auf Wetzikon (am 7. und am 11. September). Grund: Frauenfeld, das am vergangenen Samstag gegen Herisau gespielt hätte, musste die Partie ebenso absagen wie Wil jene gegen Wetzikon. So kam es nach dem 5:4 nach Penalty für Herisau zu einer Revanche (4:1 für die Zürcher Oberländer).

Die Gäste

NHL-Stürmer Timo Meier von den San José Sharks und der U18-Internationale Rodwin Dionicio trainierten einige Male mit ihrem Stammklub auf dem Eis. Dionicio kam in zwei Testspielen zum Einsatz – allerdings nicht in der Abwehr, sondern im Angriff. «Wir hatten da einige Absenzen, und er war froh um diese Möglichkeit», sagt Stüssi über den Junioren-Draft der Niagara Icedogs, der zuletzt im Nachwuchs des SC Bern gespielt hat. Sehr robust und technisch gut ausgerüstet sei Dionicio. «Er wird weiter an sich arbeiten und lernen, das Richtige im richtigen Moment zu tun.» Vor einer Woche ist er nach Nordamerika abgereist und möchte sich im Camp und in Testspielen aufdrängen. Die Saison der Ontario Hockey League beginnt am 7. Oktober.

Die Personalsituation

Der Langzeitverletzte Rico Heinrich steht noch nicht zur Verfügung, ebenso Jan Lüthi wegen Militärdienst. Zudem fehlte zuletzt wegen einer Fussverletzung Roman Popp. Er war vor einem Jahr bei Saisonabbruch mit drei Toren und sieben Assists Topskorer der Ost-Gruppe. «Ich hoffe, dass ich am Samstag dabei sein kann», sagt der Captain, der in seine zehnte Saison beim SCH steigt. Vier Tage nach der Partie in Bellinzona empfangen die Ausserrhoder am 22. September den MySports-League-Verein Chur zum Cup-Vorrundenmatch, ehe drei Tage später das erste 1.-Liga-Heimspiel gegen Burgdorf stattfindet.

Die Aussichten

Der Trainer mag keine konkrete Prognose formulieren. Gewisse Teams oder Spieler würden vielleicht stagnieren, andere einen Sprung machen. Er sagt:

«Hockeyaner spielen immer, um die Playoffs zu erreichen. Das ist die schönste Zeit. Und dann man schaut weiter.»

Aufgrund der Kader ist für Stüssi logisch, dass Mannschaften wie Wetzikon und Frauenfeld wohl vor allen anderen klassiert sein werden. Im Frühling 2020 bestritten diese zwei Teams den (abgebrochenen) Playoff-Final im Osten. In der Saison 2020/21, die je nach Mannschaft nur vier, fünf oder sechs Spiele umfasste, lag der SCH mit einem Punktequotienten von 1,80 zwischen Frauenfeld (2,00) und Wetzikon (1,30). Stüssi: «Ich hoffe, dass meine zweite Saison hier länger dauert als die erste.»