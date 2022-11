SC Herisau gewinnt gegen Schlusslicht Unterseen-Interlaken 3:2

Eishockey Erstligist SC Herisau feiert gegen das Schlusslicht den fünften Sieg in Folge Der SC Herisau gewinnt gegen den Tabellenletzten Unterseen-Interlaken nach zweimaligem Rückstand 3:2. Damit baut der SCH das Polster auf den Strich auf sieben Zähler aus. Mea McGhee 27.11.2022, 11.49 Uhr

Unterseen-Interlaken (weiss) brachte gegen den SC Herisau nicht mehr als zwei Tore zustande. Bild: Mea McGhee

Eine blaue Lippe und die Freude über einen Arbeitssieg bleiben Siegtorschütze Michell Speranzino als Erinnerung an das Spiel vom Samstagabend. Im Herisauer Sportzentrum gastierte mit dem SC Unterseen-Interlaken ein neuer Gegner.

Eine um 14 Kilometer kürzere Wegdistanz zu den Auswärtspartien gegenüber anderen Clubs haben die Berner Oberländer auf diese Saison hin neu in die Ostgruppe gebracht. Der grössere Aufwand bewog einige Routiniers kürzer zu treten, und so muss das sich im Aufbau befindende Team von Trainer Stefan Gerber zuweilen hartes Brot essen. Wie ein abgeschlagenes Schlusslicht – Unterseen-Interlaken hat erst einen Punkt auf dem Konto – traten die Gäste indes nicht auf. Unterstützt durch zwölf sing- und trommelfreudige Fanclubmitglieder spielten sie munter auf und prüften Herisaus Keeper Ströbel häufiger als es diesem lieb gewesen sein dürfte.

Torloses Startdrittel

«Es war keine Glanzleistung, wir waren nicht immer auf der Höhe, zu träge, zu wenig spritzig», bilanzierte Stürmer Speranzino. Er und seine Mitspieler waren zwar bemüht, Zählbares schaute aber lange nicht heraus. Auf das torlose Startdrittel, in dem es einzig drei kleine Strafen aufs Matchblatt schafften, folgten turbulente drei Minuten zu Beginn des Mittelabschnitts: Nach Herisauer Scheibenverlust vor dem eigenen Tor eröffneten die Gäste in der 23. Minute durch Brand das Skore. 71 Sekunden später durfte das Gros der 312 Zuschauerinnen und Zuschauer – darunter die Herisauer Einlaufkids der U9 – den Ausgleich bejubeln. Zwei Gästeverteidiger sahen vier Herisauer auf sich zulaufen: Speranzino löste aus, Captain Popp passte zu Noser, der schliesslich zum 2:2 verwertete. Kurz darauf traf Pace nur die Latte und in der 26. Minute nutzte Kohler die freie Schussbahn und traf ins weite hohe Eck zum 2:1 für den Tabellenletzten.

Die Kids der U9 durften mit den Grossen einlaufen. Bild Mea McGhee

Die Gäste suchten gegen in dieser Phase wirr verteidigende Herisauer vehement den dritten Treffer. Neff konnte in der 33. Minute nur regelwidrig gestoppt werden, den fälligen Penalty setzte er dann deutlich neben Ströbels Gehäuse. Mehr als zwei Tore haben die Berner Oberländer in dieser Saison erst zweimal erzielt – fünf beim Punktgewinn gegen Bellinzona und drei gegen Wil. So fingen sich die Herisauer, Gästekeeper Schmied liess einen Schuss Inauens abprallen, worauf Gartmann zum 2:2-Drittelergebnis erbte (34.).

Pfosten- und Lattentreffer

Herisau konnte kurz vor und nach der Pause zweimal in Überzahl spielen. Die Scheibe lief im Powerplay zwar gut, Zwingendes schaute aber nicht heraus. Doch Herisau drückte nun. Zunächst traf Scherle zwar nur den Pfosten, umso schöner war dann der spielentscheidende Angriff in der 48. Minute. Malici passte hinters Tor zu Popp, dieser legte auf für Speranzino, der Schmied mit einer Finte bezwang. Der Stürmer hätte während einer Vier-gegen-Drei-Überzahl gar das 4:2 erzielen können, doch die Scheibe prallte ein weiteres Mal von der Latte ab. In der Schlussphase fing sich Speranzino bei einem Handgemenge seine dicke Lippe und eine Strafe wegen übertriebener Härte ein. Die Gastgeber spielten jedoch in Unterzahl souverän, sodass Schmied erst vier Sekunden vor Schluss das Eis verlassen konnte.

So kam die Mannschaft von Trainer René Stüssi zum fünften Sieg in Serie und baute den Vorsprung auf den Strich auf sieben Punkte aus. Am kommenden Samstag folgt das Auswärtsspiel gegen die Argovia Stars. Diese belegen mit einem Punkt Vorsprung den siebten Rang.