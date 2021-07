Im Timo-Meier-Camp in Herisau trainieren Kinder mit Profis

Eishockey Eine Woche intensives Training: Im Timo-Meier-Camp in Herisau üben Kinder mit aktiven und ehemaligen Profis und einem NHL-Star Timo Meier hat das geschafft, wovon viele junge Eishockeyspieler

und Eishockeyspielerinnen träumen: Bei einem Team in der wohl grössten Liga der Welt unter Vertrag zu stehen. Im Timo-Meier-Camp können sie das dafür nötige Werkzeug erlernen. Aber auch der Spass soll nicht zu kurz kommen. Damian Allenspach 15.07.2021, 18.22 Uhr

Am Ende des Vormittags trifft sich die gesamte Gruppe in der Mitte für den Abschluss. Bild: Damian Allenspach

Vom SC Herisau in die grosse Welt. Seit gut sechs Jahren spielt der gebürtige Herisauer Timo Meier bei den San Jose Sharks in der amerikanischen NHL. Was der 24-Jährige geschafft hat, wollen die nachkommenden Generationen ebenfalls. Zu diesem Zweck, aber auch um einfach Spass mit Gleichaltrigen zu haben, findet in der ersten Sommerferienwoche das nach dem einheimischen Star benannte Trainingslager im Sportzentrum Herisau statt.

Eine Woche lang dürfen Kids in drei Alterskategorien unter anderem mit ihrem Idol, aber auch mit Profitrainer und Campleiter Christian Rüegg, Zeit auf und neben dem Feld verbringen. Eingekleidet wurden die Nachwuchstalente mit Trikots der San Jose Sharks. Kinder, die von weiter her kommen, übernachten in der Unterkunft Buche in unmittelbarer Nähe, und gegessen wird im Restaurant Park oder im Sportzentrum.

Dem Nachwuchs die Chance geben

«Dieses Jahr findet die zweite Ausgabe des Camps statt. Bei der ersten Durchführung im vergangenen Jahr seien es circa 60 Kinder gewesen. Nun sind es rund 90», erklärt Andrea von Wyl. Sie ist Teil des Eventmarketing-Teams der Rüegg Sport Performance GmbH, welche die Trainingswoche organisiert. Weiter führt sie aus:

«Wir wollen den Kleinen die Möglichkeit bieten, mit einem NHL-Spieler zu trainieren. Wann kommt man sonst Mal zu dieser Gelegenheit?»

Grösser soll das Projekt aber nicht mehr werden. Die Anmeldungen für dieses Jahr seien weniger schnell eingegangen. Schliesslich habe man es aber wieder geschafft, ausgebucht zu sein. Mit der Planung fange man bereits ein Dreivierteljahr vorher an. Da man die Eisfläche gleich für die nächsten paar Jahre gemietet habe, sei auch in den nächsten Jahren mit einem Camp zu rechnen.

Die Initiative für den Anlass sei von Timo Meier gekommen. Er beschreibt seine Motivation für das Projekt: «Ich möchte gerne etwas zurückgeben. Früher war ich auch oft in Camps.» Als er erzählt, merkt man seinen persönlichen Enthusiasmus, den Kindern etwas für später mitzugeben.

Timo Meier gewann 2018 mit der Schweiz die Silbermedaille an der WM in Dänemark. Bild: Damian Allenspach

«Niveau sensationell»

«Das Niveau ist recht hoch dieses Jahr», sagt Andrea von Wyl, als sie das rege Treiben auf dem Eis beobachtet. 16 Jahre alt sind die Ältesten, die Jüngsten gerade einmal halb so alt. Auch Timo Meier kommt ins Schwärmen, wenn es um die Kids geht: «Das Niveau ist sensationell. Es machen alle super mit.» Ob es solche gibt, die er gleich mit in die USA nehmen will, wollte ich von ihm wissen: «Es gibt immer ein oder zwei, die fortgeschrittener sind, das ist einfach so in dem Alter», antwortet er schmunzelt.

Auf den Social-Media-Kanälen von Rüegg Sport war einiges los diese Woche. In Form von Storys und einigen Posts wurden Eindrücke aus dem Camp gezeigt. Rutschen und schnelles Aufstehen auf dem Eis, klassische Fitnesseinheiten oder auch eine Fragerunde mit Timo beinhaltete das vielseitige Wochenprogramm. Die Leistung auf dem Eis ist zwar wichtig, jedoch ist sie nicht alles. Theoretisches soll ebenfalls gelernt und verstanden werden: «Ich habe mit jeder Gruppe auch die Theorie angeschaut, die Kinder konnten alle möglichen Fragen stellen.» Dass es in dieser Woche aber auch Abwechslung zum Hockeyalltag braucht, gesteht selbst der Profi ein:

«Eine Gruppe war an einem Nachmittag Schwimmen, die andere im Fussballstadion des FCSG. Auch solche Dinge abseits des Feldes sind wichtig.»

Für Meier selbst scheint das Programm aber keine Belastung zu sein. Neben den Stunden auf dem Eis im Rahmen des Camps trainiert er zwei Mal am Tag selber, morgens aber auch nachmittags gibt es mehrstündige Trainingseinheiten.

«Viel Energie und lachende Kinder»

Was nimmt man nun als Eishockeyprofi auf höchstem Niveau nach so einer Woche mit in die USA? «Sicher viel Energie und die Gesichter der lachenden Kinder, welche einem im Gedächtnis bleiben.» Für Timo Meier, aber auch für den Betreuerstab geht die Campwoche am Freitagmittag zu Ende. «Wir haben eine kleine Überraschung organisiert», sagt er abschliessend.

Auf www.rsperform.ch sind alle Infos zum Preis und Programm für das Timo-Meier-Camp ersichtlich.