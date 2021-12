Eishockey: Timo Meier erzielt sein 100. NHL-Tor

Der Herisauer Timo Meier erzielt sein 100. Tor in der NHL

Ein erster Meilenstein ist erreicht für den 25-jährigen Appenzeller. In seinem 342. Spiel in der Regular Season der NHL verbuchte Timo Meier sein 100. Tor in der stärksten Liga der Welt. Sein Team, die San Jose Sharks, verloren allerdings daheim gegen Vancouver 2:5.