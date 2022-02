SC Herisau: Nach 76 Spielminuten beginnen die Ferien

Eishockey «Das ist bitter und tut mir leid für die Mannschaft»: Für den SC Herisau beginnen die Ferien nach 76 Minuten 1:2 gegen Frauenfeld: Die 1.-Liga-Saison des SC Herisau ist nach Verlängerung und grossem Kampf beendet. Der Sportchef plant die Zusammensetzung des Kaders und hat gewichtige Abgänge zu kompensieren. Lukas Pfiffner 18.02.2022, 12.00 Uhr

Marco Koller (links) und James Bommeli machen Druck – Sekunden später fällt Herisaus Ausgleich. Bild: Mea McGhee

Selbst in der Enttäuschung nach einem nervenaufreibenden Abend zeigte Herisaus Trainer René Stüssi trockene Gelassenheit. Der Frauenfelder Stürmer und Captain Nino Fehr wurde von den Thurgauer Anhängern nochmals zum Feiern aufs Eis gerufen. Er war in Unterzahl zum entscheidenden 1:2 entwischt. Und Stüssi erkundigte sich an der Bande: «Magst du überhaupt noch zu den Fans hinüberlaufen?»

Kräftezehrende 76 Minuten und 20 Sekunden dauerte die Partie, um 22.35 Uhr begannen am Donnerstag die Ferien des SC Herisau. «Das ist bitter und tut mir leid für die Mannschaft», sagte Sportchef Matthias Popp.

«Im Spiel zwei und drei waren wir nicht auf unserem Niveau – diesmal wäre wieder ein Erfolg dringelegen.»

Er hätte eine ultimative fünfte Partie am Samstag bedeutet. Dass Frauenfeld ein falscher Sieger war, liess sich aber nicht sagen. Der Gast traf zweimal die Torumrandung, besass Vorteile in der Zahl der Schüsse und wirkte lange reif.

Erhobenen Hauptes in den Sommer

Vielleicht würde es das letzte Saisonspiel des SCH werden. Das wussten alt Bundesrat Hans-Rudolf Merz, Nationalrat David Zuberbühler, Charly Meier (der Vater des NHL-Stürmers Timo) und der langjährige Herisauer Spieler und Trainer Roger Nater. Sie gehörten zur Saisonrekord-Kulisse von 373 Personen und sahen einen dramatischen und – trotz der geringen Anzahl Tore – hochinteressanten Match.

Herisau trat geschlossen auf, verkaufte sich gegen den Aufstiegsanwärter (der nun im Halbfinal auf Luzern trifft) hervorragend und verabschiedete sich erhobenen Hauptes in den Sommer. In der Defensive kann der SCH kaum besser als am Donnerstag spielen. Und er hatte auch nach vorne einige initiative Vorkämpfer wie Marco Koller, Michael Pfranger oder den erstaunlichen Marc Inauen. Für eine Überraschung hätten die Ausserrhoder etwas mehr Kaltblütigkeit im Abschluss und eine Prise Glück gebraucht. Ab dem dritten Drittel war Frauenfeld ebenfalls körperlich und gedanklich gezeichnet und liess in der neutralen und eigenen Zone mehr zu als vorher – auch die eine oder andere Herisauer Möglichkeit.

Das Motto ganz nach Nena

Absichernde Center, kontrolliertes Positionsspiel, Risikominimierung, konsequentes Aufräumen vor dem eigenen Tor, manche Befreiungsschläge, Torhüter Bauers Fanghand: Nach je sechs Gegentoren im zweiten und dritten Viertelfinal wurde rasch offensichtlich, mit welchen Mitteln die Ausserrhoder zum Ausgleich in der Serie kommen wollten. Der erste Herisauer Schuss? In der achten Minute durch Bommeli. Der Charakter des Startdrittels? Mehr oder weniger ein Thurgauer Monolog.

SCH-Stürmer Dario Eigenmann versucht, mit der Scheibe an Lars-Kevin Spillmann vorbeizukommen. Bild: Mea McGhee

«Irgendwie, irgendwo, irgendwann» lautet der musikalische Titel von Nena, der bei torlosem Spielstand gespielt wurde. Er schien das Motto der Frauenfelder, die auf ihre Stärke und den Lauf der Zeit vertrauten. Das 0:1 fiel nach 31 Minuten in Überzahl, die Führung war freilich von einem Makel begleitet: Nicht nur Herisaus Studerus hätte für sein Stossen auf die Strafbank gehört, sondern auch der Thurgauer, der seinen Stock gehalten hatte. Herisau traf (in einem fair geführten Viertelfinalspiel) ebenfalls im Powerplay: Zwei Minuten des dritten Abschnitts waren gespielt, als Bommeli Hoffmanns Schuss zum stürmisch gefeierten Ausgleich ablenkte.

Wieder eine glückliche Hand?

Für den einen oder anderen Herisauer war es der letzte Auftritt, wie Matthias Popp mitteilte. Mit Torhüter Valentin Bauer und Stürmer Timo Koller haben zwei der wertvollsten und besten Spieler der vergangenen Jahre ihren Rücktritt angekündigt. Ob der SCH auf der Goalieposition wieder eine so glückliche Hand hat wie vor drei Jahren? Damals ersetzte Bauer den starken Marc Klingler. Er erwies sich als hervorragender Nachfolger. Die letzte grossartige Parade im Herisauer Dress zeigte Bauer am Donnerstag eine Minute vor der Entscheidung: akrobatisch im Stile eines Handballtorhüters mit dem abgewinkelten Bein. Einzelne Zuzüge des SCH stehen fest: Verteidiger Silas Heuberger kommt von Wil und Stürmer Pascal Anderegg von den Pikes.