SC Herisau setzt sich gegen Rheintal mit 4:1-Toren durch

Eishockey 1.-Liga-Derby geht an SC Herisau: Die Ausserrhoder schlagen Rheintal 4:1, müssen aber bis zum Schluss kämpfen Der SC Herisau vergibt im 1.-Liga-Derby gegen Rheintal einige Chancen. Trotzdem gewinnen die Ausserrhoder 4:1. Hinter den Pikes, Burgdorf und Wil liegen sie in der Tabelle auf dem vierten Platz. Lukas Pfiffner 10.10.2021, 16.00 Uhr

Stock an Stock, Puck an den Füssen: Herisaus Timo Koller (links) kämpft gegen Rheintals Pascal Obrist. Bild: PF

Und dann fielen sie am Samstag endlich doch noch, die Herisauer Powerplaytore zwei und drei dieser Saison. Dario Eigenmann bei fünf gegen drei und Dario Gartmann bei fünf gegen vier (ins leere Tor) gelangen in der Schlussminute die Treffer zum 3:1 und 4:1. Sie nahmen damit die letzten Zweifel aus der Begegnung.

Zuvor hatte das Überzahlspiel der Einheimischen im Derby wenig Inspiration, Zug und Bewegung besessen. Das Powerplay der Rheintaler wirkte in diesem Spiel mit neun resp. acht kleinen Strafen etwas genauer und schneller, es besass aber auch kaum Wirkung – mit der frühen Ausnahme eines raffinierten Ablenkers von Stoop, der an die Torumrandung prallte.

Die Partie verlief sehr lange eng und verzahnt. Durch den reaktionsschnellen Inauen ging Herisau schon beim ersten Einsatz der dritten Linie in Führung. Rheintal glich mit Lins aus, der die Scheibe nach einer missglückten Herisauer Befreiung aus der Luft herunterholte und bemerkenswert schnell und wuchtig in die hohe Ecke schlug (25.).

Rheintaler Reklamationen

Zum Game-Winning-Goal wurde die Szene vier Minuten nach der zweiten Pause mit Hohls Vorarbeit und Pfrangers Abschluss. Die Gäste monierten beim Headschiedsrichter, dass ihr Verteidiger Binder (von einem Herisauer Stock getroffen) in diesem Moment am Boden lag und nicht ins Spiel eingreifen konnte. Verdient war der Sieg der Ausserrhoder trotzdem. Sie besassen sowohl mehr Spielanteile als auch Chancen und in der neutralen Zone lange Vorteile. Und sie waren im Durchschnitt initiativer und technisch besser besetzt als die Gäste.

Diese kämpften willig, aber in der geschilderten Schlussphase stellten sie sich äusserst ungeschickt an: Statt sich beim Stande von 1:2 ans finale Aufbäumen machen zu können, leistete sich Binder ein völlig unnötiges Foul an Eigenmann, und weil eine halbe Minute später die Absprache bei der Herausnahme des Torhüters nicht funktionierte, handelten sich die Rheintaler sogar eine doppelte Unterzahl ein. Sie verloren zum dritten mal in Folge und erzielten dabei gesamthaft nur zwei Tore.

Zunehmend Zufälligkeiten

SCH-Goalie Bauer zeigte einen starken Auftritt und manche aufmerksame Aktion mit dem Stock; auffälligster Feldspieler der Einheimischen war mit Pfranger einer aus der Bündner Fraktion. Er setzte zahlreiche läuferische Akzente und traf in der 25. Minuten bei einem sehenswerten Konter den Pfosten. Ansonsten hielten auf beiden Seiten bald viele Zufälligkeiten Einzug im Spiel nach vorne.

Hinter den Pikes, Burgdorf und Wil liegen die Herisauer auf dem vierten Platz. Sie bleiben im bisherigen Saisonrhythmus: Zuhause gewinnen sie, auswärts verlieren sie. In Bellinzona und Luzern war jeweils ein ungenügendes Mitteldrittel massgebend für die Niederlage. Am kommenden Samstag kann die Mannschaft von Trainer René Stüssi bei Prättigau-Herrschaft daran arbeiten, diese Statistiken vergessen zu machen.

SCH im Cup doch noch dabei

Zwar hat der SC Herisau am 22. September das Spiel des neu geschaffenen National Cup zu Hause gegen Chur 1:6 verloren, trotzdem steht er in den Achtelfinals und tritt am Samstag, 23. Oktober, um 17.30 Uhr in Romanshorn gegen die Pikes an. Wie ist das möglich? Sportchef Matthias Popp klärt auf: «Wir wurden als Lucky Loser ausgelost.» Die für dieses Datum vorgesehene Meisterschaftspartie im Sportzentrum gegen die Red Lions Reinach wurde auf Mittwoch, 27. Oktober, verschoben.

SC Herisau – Sc Rheintal 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) – hier geht's zum Telegramm.