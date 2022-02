Bevölkerung in Appenzell Ausserrhoden ist weiter gewachsen

Einwohnerstatistik Appenzell Ausserrhoden mit erneutem Bevölkerungszuwachs: Trogen ist am meisten gewachsen, Hundwil zählt hingegen weniger Einwohner Die neueste Bevölkerungsstatistik des Kantons zeigt: Appenzell Ausserrhoden ist um über 200 Personen gewachsen. Bei den einzelnen Gemeinden konnten hinter Teufen (+47 Personen) vor allem Trogen (+45 Personen) und Herisau (+45 Personen) zulegen. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

Trogen ist diejenige Gemeinde in Appenzell Ausserrhoden, welche in den vergangenen zehn Jahren das grösste Bevölkerungswachstum verzeichnen konnte. Bild: Tobias Garcia

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden ist gewachsen. Gemessen an der Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner mit zivilrechtlichem Wohnsitz wurden Ende 2021 55'626 Personen gezählt. Das sind 263 mehr als noch im Jahr zuvor. Werden in dieser Statistik, welche der Kanton regelmässig vorlegt, die Wochenaufenthalter abgezogen, bleibt unter dem Strich ein Wachstum von 207 Einwohnern; 2021 waren es 56'503, Ende 2020 56'296.

Es ist ein Wachstum, das in der Grössenordnung mit demjenigen, der Vorjahre gleichzusetzen ist. Grosse Abweichungen gab es in den vergangenen zehn Jahren nicht. In der aktuellen Statistik stechen aber einige Gemeinden ins Auge: Prozentual den höchsten Zuwachs an der Gesamtzahl der Einwohner gemessen verzeichneten Trogen (+2,4%), Schönengrund (+1,1%) sowie Wald (+1,0%) und Gais (+1,0%). Das Minus in Hundwil war mit - 3,3% vergleichsweise am grössten.

Trogen mit grösstem Wachstum im Zehn-Jahres-Vergleich

Trogens Zuwachs von 2,4 Prozent respektive 45 Personen kommt nicht von ungefähr. Die Mittelländer Gemeinde legt im Zehn-Jahres-Vergleich ein Plus von über zehn Prozent vor; 2012 zählte die Gemeinde noch 1770 Einwohnerinnen und Einwohner. 2021 waren es 1956. Damit ist Trogen im Vergleich zu allen Ausserrhoder Gemeinden am stärksten gewachsen.

Dorothea Altherr ist Gemeindepräsidentin von Trogen. Bild: PD

Trogens Gemeindepräsidentin Dorothea Altherr taxiert das Bevölkerungswachstum als positiv. Vor allem im Hinblick auf die Wasserrechnung; Trogen verfügt über die gleiche Gesamtlänge an Wasserleitungen wie Speicher (4450 Einwohner), muss die Kosten aber auf weniger Personen abwälzen. Doch wie kommt das Wachstum überhaupt zu Stande? Altherr sagt:

«Es ist eine Mischung aus Bautätigkeit und Generationenwechseln, die sich hier bemerkbar macht.»

Viele ältere Bürgerinnen und Bürger haben ihre Einfamilienhäuser gegen eine Wohnung getauscht und somit Platz für Familien geschaffen. Hinzu kommen Überbauungen in der Halden, in der Sonnenhalde und bei der ehemaligen Textilfirma Cornelia, welche in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an neuen Wohnungen generierten.

Und die Zahlen könnten weiter steigen: Zwei Entwicklungszonen wären im Richtplan noch ausgeschieden. «Wir hatten früher schon einmal 2000 Einwohnerinnen und Einwohner. Eine Grösse, in der sich das Dorf nachhaltig verändern würde, haben wir also noch nicht erreicht», so Altherr weiter. Das werde nämlich nicht angestrebt. Das Klima im Dorf sei aktuell sehr gut, so die Gemeindepräsidentin weiter. Das wolle man beibehalten.

Kontinuierliches Wachstum auch in Teufen

Prozentual hat zwar Trogen im vergangenen Jahr das grösste Bevölkerungswachstum verzeichnen können, doch in absoluten Zahlen liegt Teufen knapp davor. Mit 6484 Einwohnern zählte die Mittelländer Gemeinde Ende vergangenen Jahres im Vergleich zu 2020 47 Personen mehr.

Reto Altherr ist Gemeindepräsident von Teufen. Bild: PD

Und auch die Jahre zuvor stieg die Anzahl an. Gemeindepräsident Reto Altherr spricht von einem kontinuierlichen Wachstum, das in der Gemeinde vorherrsche. Das Dorfbild war lange von Einfamilienhäusern mit grossem Umschwung geprägt. Diese verschwinden sukzessive. Auf jenen Grundstücken werden Mehrfamilienhäuser errichtet. «Das macht raumplanerisch auch durchaus Sinn», so Altherr. Und es wird der Nachfrage gerecht.

Teufen gilt als attraktive Wohngemeinde. Der tiefe Steuerfuss sei nur ein Puzzleteil, der zum Ruf beiträgt. «Das Gesamtpaket macht die Attraktivität aus», sagt der Gemeindepräsident und verweist damit auf die Lage, die Infrastruktur und auf die Lebensqualität im Dorf. Grosse Überbauungen mit mehreren Mehrfamilienhäusern wurden in jüngster Vergangenheit nicht realisiert. Diese werden mit dem Sammelbüel oder dem Unteren Gremm erst noch folgen. Und damit dürfte Teufen in den kommenden Jahren auch noch weiter wachsen.

Ausbleibende Bautätigkeit ist schuld am Minus in Hundwil

Am anderen Ende der Skala befindet sich Hundwil. Abgenommen hat dort die Bevölkerungszahl am stärksten. 964 Einwohnerinnen und Einwohner zählte die Hinterländer Gemeinde Ende 2021. Das sind 33 weniger als im Vorjahr. Seit Jahren wird ein Rückgang verzeichnet. Zum Vergleich: 2015 wurden noch knapp über 1000 Personen gezählt.

Margrit Müller-Schoch ist Gemeindepräsidentin von Hundwil. Bild: PD

Der Grund für das kontinuierliche Minus liegt für Gemeindepräsidentin Margrit Müller-Schoch auf der Hand. «Wir haben seit längerem keine Bautätigkeit für neuen Wohnraum: Uns fehlen darum Wohnungen und Häuser.» Abgesehen von ein paar Einliegerwohnungen und Ersatzbauten wurde in jüngster Vergangenheit nichts mehr gebaut. «Als Gemeinde haben wir auf diese Entwicklung leider keinen Einfluss.» Dabei wäre das finanzschwache Hundwil auf zusätzliche Einwohner und somit steigende Steuereinnahmen dringend angewiesen.

Gemäss Müller-Schoch soll die 1000-Einwohner-Grenze darum wieder geknackt werden. Möglich soll dies schon bald werden: Bauprojekte in der Zürchersmühle sowie im Dorf sind in Planung. Und auch bei der Überbauung Katzenbühl, welche 23 Wohnungen vorsieht, soll noch in diesem Jahr das Baubewilligungsverfahren stattfinden.

