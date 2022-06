Jeannette Locher-Wehrlin wird Einwohnerratspräsidentin

Einwohnerrat Sie will die Diskussionskultur stärken: Wie sich die FDP-Politikerin Jeannette Locher-Wehrlin auf die Zeit als höchste Herisauerin einstellt Nach der Amtszeit von Karin Jung rückt im Herisauer Einwohnerrat turnusgemäss die Vizepräsidentin nach. Jeannette Locher-Wehrlin wird also aller Voraussicht nach Jungs Nachfolge antreten. Und ihre Erwartungen an das Amt hat sie klar vor Augen. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 08.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jeannette Locher-Wehrlin geniesst bei sich zu Hause den Blick über Herisau. Bild: Astrid Zysset

Der Anspruch, den sie an sich stellt, ist gross. «Ich will gut vorbereitet sein und eine neutrale Präsidentin für alle darstellen.» Jeannette Locher-Wehrlin wird aller Voraussicht nach am Mittwoch zur neuen Einwohnerratspräsidentin gewählt. Ein ehrenvolles Amt, gilt sie doch damit als höchste Herisauerin. Der Tragweite ihrer neuen Aufgabe ist sich Locher-Wehrlin bewusst.

Akribisch will sie sich darum mit den kommenden Traktanden auseinandersetzen, das Gespräch mit den Fraktionspräsidien suchen wie auch das Geschäftsreglement nochmals eingehend studieren. «Es entspricht meinem Wesen, dass ich gewissenhaft der Aufgabe begegnen will», so die 54-Jährige. Und die Vorbereitung nehme ihr auch etwas die Nervosität. Ein wenig nervös müsse man ja bekanntlich sein, gibt sie weiter an.

Politisiert von klein auf

Jeannette Locher-Wehrlin ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und leitet die Schuladministration des Berufsbildungszentrums (BBZ) Herisau. Die Politik begleitet sie schon seit ihrer Kindheit. Aufgewachsen ist sie in Schönengrund; ihr Vater war Oberrichter, ihre Mutter Gemeinderätin. An den Gang zur Landsgemeinde als junges Mädchen erinnert sich Locher-Wehrlin noch genauso gut wie an die politischen Diskussionen zu Hause.

Heute ist das nicht anders. 2004 bezog die FDP-Politikerin mit ihrer Familie im Oberen Toracker in Herisau eine Liegenschaft. Seitdem wird dort rege politisiert. «Egal zu welchem Thema – wir schaffen es stets, dass alle unterschiedliche Meinungen vertreten», sagt die 54-Jährige und lacht.

Einblicke in verschiedene Ressorts

Engagement und Überzeugung – das sind für Jeannette Locher-Wehrlin wichtige Grundpfeiler der Demokratie. Sie selbst fand vor sieben Jahren den Weg in den Einwohnerrat, da sie «etwas für ihren Wohn- und Arbeitsort tun wollte», kurze Zeit später arbeitete sie in der vorbereitenden Kommission zur Bahnhofsneugestaltung mit. Die 54-Jährige findet es spannend, als Mitglied des Einwohnerrats Einblicke in die verschiedenen Ressorts zu erhalten – damals, als sie neu in den Rat eintrat, wie auch heute.

Nach der Mitarbeit im Büro des Einwohnerrats und dem Vizepräsidium wird Locher-Wehrlin nun turnusgemäss die neue Einwohnerratspräsidentin. Ein Amt, für welches sie vordergründig für ein Jahr gewählt würde, maximal ein zweites dürfte folgen. Locher-Wehrlin hofft auf eine zweijährige Amtszeit: «Dann könnte ich meine Führung der Sitzungen sukzessive verbessern und optimieren.»

Premiere schon gemeistert

Ihre erste Sitzung als Präsidentin hat sie schon hinter sich. Im vergangenen März fiel die bisherige Amtsinhaberin Karin Jung krankheitsbedingt aus. Locher-Wehrlin sprang als Vizepräsidentin kurzfristig ein. Keine leichte Sitzung, stand doch der zweite Teil der ersten Lesung der neuen Gemeindeordnung auf der Traktandenliste. Doch es lief reibungslos. «Ich hatte gute Rückmeldungen bekommen», so die Herisauerin. Würde sie beim nächsten Mal alles wieder genau so machen? Nicht ganz:

«Ich würde mir einerseits mehr Zeit lassen, um zu überlegen, sollte eine Entscheidung von mir erforderlich sein.»

Andererseits würde sie die Gemeindeordnung noch genauer studieren; dafür steht aus rechtlicher Sicht auch der Gemeindeschreiber zur Seite. Trotzdem findet die Herisauerin, dass es dem gesamten Einwohnerrat guttun würde, die Gemeindeordnung gut zu kennen, um besser über die Prozesse und Abläufe zu den Anträgen und die parlamentarischen Instrumente Bescheid zu wissen.

Die Zukunft ist offen

Den Überblick und das politische Verständnis zu haben, seien unabdingbar, um die Sitzungen des Einwohnerrats seriös und speditiv absolvieren zu können, so Locher-Wehrlin. Ein weiteres Ziel, das sie für ihre Amtszeit gesteckt hat, ist, die Diskussionskultur im Rat beizubehalten. «Es geht mir nicht um Plaudereien. Aber ein gesundes Mass an politischer Diskussion ist wichtig. Darum werde ich auch versuchen, niemanden während seiner Ausführungen zu unterbrechen.»

Diskussionsreich wird die Zukunft. Traktanden wie die Neugestaltung des Obstmarktes könnten während Locher-Wehrlins Amtszeit dem Einwohnerrat vorgelegt werden. Auf solche freut sich die neue Einwohnerratspräsidentin. Und wie geht es nachher weiter? Hegt sie bereits weitere politische Ambitionen? Jeannette Locher-Wehrlin winkt ab. «Ich will jetzt zuerst einmal diese Herausforderung meistern. Was die Zukunft bringt, wird sich weisen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen