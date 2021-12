Fraktionen in Herisau sprechen sich gegen Steuererhöhung aus

Einwohnerrat «Investitionen wie in den Obstmarkt und den Casinopark sind fehl am Platz»: Wie die Herisauer Parteien mittelfristig eine Steuererhöhung verhindern wollen An der Einwohnerratssitzung am Mittwoch wird über den Voranschlag 2022 abgestimmt. Der Finanzplan für die kommenden drei Jahre gibt ebenfalls zu reden. Die Steuererhöhung wird von den Parteien als falsch erachtet und Investitionen in Bauprojekte in Frage gestellt. Ramona Koller Jetzt kommentieren 08.12.2021, 05.00 Uhr

Der Herisauer SVP-Fraktionspräsident Christian Oertle erachtet Investitionen wie jene in die Sanierung und Neugestaltung des Obstmarkts als Fehl am Platz. Bild: pd

In der Sitzung am Mittwoch nimmt der Einwohnerrat den Finanzplan 2023 bis 2025 zur Kenntnis. Über den Voranschlag 2022 und den Steuerfuss für das kommende Jahr wird abgestimmt. Der Finanzplan gibt vor allem zu reden, da für 2025 eine Steuererhöhung um 0,2 auf 4,3 Einheiten in Betracht gezogen wird. Dies erklärte Gemeindepräsident Max Eugster bei der Vorstellung des Voranschlags.

Die «Appenzeller Zeitung» wollte in einer Umfrage von den Fraktionen wissen, wie sie die düsteren finanziellen Aussichten der Gemeinde beurteilen. Von der SP, der EVP und der FDP sind keine Statements verfügbar. Die SP-Fraktion verzichtete auf eine Stellungnahme, da man der Diskussion im Einwohnerrat nicht vorgreifen wolle. Die FDP Fraktion möchte vor der Einwohnerratssitzung keine offiziellen Statements abgeben.

Eine Gruppe besorgter Bürger bittet die Fraktionen, den Voranschlag abzulehnen. Die SVP hingegen will Anpassungen vornehmen. Bezüglich des Finanzplans 2023 bis 2025 sind sich die Parteien in einem Punkt einig: Eine Steuererhöhung soll möglichst verhindert werden.

SVP: Investitionen wie Obstmarkt und Casinopark fehl am Platz

«Die Finanzlage der Gemeinde ist angespannt. Die Verschuldung pro Kopf ist zu hoch», hält Christian Oertle, Präsident der SVP Herisau, fest. Die SVP Herisau sei gegenüber Steuererhöhungen immer kritisch eingestellt. «Ich persönlich empfinde die angedachte Steuererhöhung als falsch. Wenn jetzt schon mit einer Steuererhöhung geplant wird, nimmt dies den Druck für Sparmassnahmen», so Oertle. Steuererhöhungen seien die falschen Anreize für gezielte Einsparungen.

Er wünsche sich, dass der Gemeinderat gezielte Sparmassnahmen aufzeigt: «Der Gemeinderat sollte endlich mal seine Aufgaben und Verzichtsplanung angehen und nicht immer nur darüber reden.» Auch müsse man sich fragen, ob der Obstmarkt und der Casinopark in der jetzigen Situation ausgebaut werden müssen. Oertle sagt: «Solche Investitionen sind zum jetzigen Zeitpunkt einfach fehl am Platz.»

Gewerbe/PU: Grundsätzlich gegen eine Steuererhöhung

Auch Roman Wäspi, Präsident der Fraktion Gewerbe/PU, ist gegen eine Steuererhöhung:

«Ich bin davon überzeugt, wenn wir jetzt die richtigen Entscheide treffen, können wir eine Erhöhung der Steuern vermeiden.»

Den vorgelegten Finanzplan 2023–2025 bezeichnet er als übersichtlich und informativ, wenn auch der Umfang relativ gross sei. «Ich schätze den Finanzplan sehr als Grundlage für die Meinungsfindung. Dies heisst aber nicht, dass ich mit allen Teilen des Finanzplans auch einverstanden bin. Es gilt nun, diesen genau zu analysieren und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen», so Wäspi.

Die Mitte: Sparen statt Steuern erhöhen

In der Fraktion «Die Mitte Appenzeller Hinterland» wurde der Finanzplan kontrovers diskutiert, wie Parteipräsident Stefan Ries weiss. «Der Anstieg der Pro-Kopf-Verschuldung trotz einer mittelmässigen Investitionstätigkeit zeigt, dass der Gemeinde zu wenig Mittel für Investitionen zur Verfügung stehen, die in der Planungsperiode durch Schuldenerhöhung beschafft werden sollen», so Ries. Mittelfristig könne dieser Weg nicht fortgesetzt werden. Der finanzielle Spielraum für die Zukunft würde so eingeschränkt.

Bezüglich der eventuellen Steuererhöhung 2025 wünscht sich die Mitte Gegensteuer. «Da die Entwicklung entsprechend dem Finanzplan absehbar ist, sollte besser schon unmittelbar, möglichst in Form von Sparen statt einer Steuererhöhung reagiert werden», so Ries.

Die Eventual-Steuererhöhung 2025 liegt am Ende der Planungsperiode. «Wirtschafts- und Zinsentwicklung können bis dann nur bedingt vorhergesagt werden», erklärt Ries. Für die Zukunft wünsche er sich eine ausgeglichene Planung, die mittel- und langfristig die Selbstfinanzierung der notwendigen Investitionen erlaubt und genügend Raum für spezielle Situationen und Vorhaben zulässt.

«Gruppe besorgter Herisauerinnen und Herisauer» bittet um Ablehnung des Budgets

Am Mittwoch stimmt der Einwohnerrat über den Voranschlag 2022 und den Steuerfuss ab. In diesem Zusammenhang postet der Herisauer Thomas Wöllner im Namen einer «Gruppe besorgter Herisauerinnen und Herisauer» auf Facebook eine Bitte an die Einwohnerräte. Diese sollen das Budget ablehnen. Die Kompetenz, die geplanten Ausgaben gemäss Budget zu tätigen, sei der Freipass zur masslosen Überschuldung. Auf einer zugehörigen Grafik ist ersichtlich, wie die Verschuldung von 2018 bis 2026 um 50 Prozent steigt. Die Gruppe befürchtet eine Übertragung der Schulden auf die nächste Generation sowie weitere Steuererhöhungen und Attraktivitätseinbussen für Herisau.

SVP beantragt Budget-Anpassung

Die SVP-Fraktion wird an der Einwohnerratssitzung eine Budgetanpassung für das Geschäftsjahr 2022 beantragen. Der Voranschlag 2022 enthält Lohnerhöhungen von 0,6 Prozent der Lohnsummen (0,4 Prozent für generelle Lohnerhöhungen und 0,2 Prozent für individuelle Lohnanpassungen).

Die SVP-Fraktion ist laut Medienmitteilung der Meinung, dass in dieser schwierigen Coronazeit, wo überall Einschränkungen vorgenommen werden mussten und Ertragsminderungen zu verzeichnen sind, eine Lohnanpassung zum jetzigen Zeitpunkt fehl am Platz ist. Weiter wird die SVP-Fraktion verlangen, dass im ordentlichen Aufwand und Ertrag der ausgewiesene Budgetposten von minus 1,8 Millionen Franken ausgeglichen werden muss. Die SVP-Fraktion ist auch hier der Meinung, man kann nicht mehr Gelder ausgeben als eingenommen werden.

