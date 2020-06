Politik aus dem Casino: Einwohnerrat Herisau nimmt nach Coronapause Arbeit wieder auf Am 17. Juni findet nach längerer Pause wieder eine Einwohnerratssitzung statt - allerdings unter veränderten Vorzeichen. So wird es eine Doppelsitzung geben. Auch der Sitzungsort ist speziell. Im Vordergrund stehen die Rechnung der Gemeinde Herisau und die Wahl des neuen Präsidiums. Alessia Pagani 08.06.2020, 14.20 Uhr

Die Einwohnerratssitzungen vom 17. Juni finden für einmal nicht im Gemeindehaus, sondern im Casino statt. Dort lassen sich die Abstands- und Hygienevorschriften besser einhalten. PD

Die Coronapandemie hatte auch Einfluss auf das politische Leben in Herisau. Nach mehrwöchiger Pause tagt der Einwohnerrat am 17. Juni erstmals wieder. Ein nächster Schritt zurück in die Normalität. Dennoch wird es für alle Beteiligten eine spezielle Sitzung sein.

Nicht nur, dass sie für einmal nicht im Gemeindehaus, sondern im grossen Saal des Casinos stattfinden wird. Dies, um die Abstands- und Hygienevorschriften einhalten zu können. Auch wird es eine Doppelsitzung sein. Jene, welche am 13. Mai hätte stattfinden sollen war bekanntermassen abgesagt und auf den 17. Juni verschoben worden.

Keine Zuschauer erlaubt

Wie die Gemeindekanzlei mitteilt, thematisiert die erste Sitzung denn auch die Geschäfte des verlängerten Amtsjahres 2019/2020, im Anschluss folgt die erste Sitzung des Amtsjahres 2020/2021 - inklusive Wahlen fürs Präsidium.

Karin Jung (FDP) soll höchste Herisauerin werden. Bild: Urs Bucher

Karin Jung dürfte voraussichtlich das Amt und damit die Nachfolge von Thomas Forster, übernehmen, der nach zwei Jahren als Präsident nicht wiedergewählt werden kann. Gäste, sonst immer gerne an den Einwohnerratssitzungen gesehen, sind für einmal nicht zugelassen. Einzig Medienvertreter erhalten mit Akkreditierung Zutritt zur Galerie.

Besserabschluss von 5,2 Millionen Franken

Haupttraktandum der ersten Sitzung ist die Rechnung 2019. Diese schliesst bei einem Ertrag von 99,3 Millionen Franken und einem Aufwand von 96 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von 3,3 Millionen Franken ab. Gegenüber dem Voranschlag beträgt der Besserabschluss 5,2 Millionen Franken.

Die Ursachen dafür lassen sich hauptsächlich bei höheren Steuereinnahmen und tieferen Ausgaben bei zahlreichen Positionen finden. An der ersten Sitzung am 17. Juni wird zudem dem Einwohnerrat der Rechenschaftsbericht sowie der Bericht der Geschäftsprüfungskommission zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Behördenentschädigung kommt erneut aufs Tapet

Weiter befindet der Einwohnerrat über das SP-Postulat «Flexible Entschädigungen für die Mitglieder des Gemeinderates». Heute sind nebst dem Gemeindepräsidenten alle weiteren Mitglieder des Gemeinderates mit einem Pensum von 30 Prozent angestellt und werden unabhängig vom zeitlichen Aufwand mit 31500 Franken entlöhnt.

Die Arbeitsbelastung ist in den einzelnen Ressorts allerdings unterschiedlich. Max Eugster als Leiter des Ressorts Hochbau und Ortsplanung war in der Vergangenheit wohl stärker gefordert als andere Gemeinderäte. Gemäss den Sozialdemokraten trägt weder die Gemeindeordnung noch das Reglement über die Entschädigung der Behörden der unterschiedlichen Belastung Rechnung.

Die Thematik wurde während mehrerer Jahre bereits im Rahmen des Geschäfts «Optimale Organisation der Gemeinde Herisau» aufgegriffen. Die Vorlage war damals allerdings an eine mögliche Reduktion des Gemeinderates von sieben auf fünf Mitglieder geknüpft.

2014 wurde dieses Geschäft vom Einwohnerrat zurückgewiesen, 2017 hat er sich für die Beibehaltung der damaligen Struktur mit sieben Gemeinderatsmitgliedern und einem fixen Pensum von 30 Prozent ausgesprochen. Falls das jetzige SP-Postulat für erheblich erklärt wird, muss der Gemeinderat die Möglichkeit flexibler Entschädigungen prüfen und einen Bericht vorlegen.

Verschiedene Wahlen stehen an

Ebenfalls wird der Gemeinderat seine Antworten auf das von der FDP-Fraktion eingereichte Postulat «Industrie- und Gewerbeland für Herisau» erläutern. Weil kaum mehr Gewerbe- und Industriebauland verfügbar sei, blickt die FDP besorgt auf die Rahmenbedingungen für bestehende Unternehmen und die Ansiedlung neuer Unternehmen. Sie verlangt von der Gemeinde eine Überprüfung der aktuellen Lage und ein aktives Vorgehen.

Die zweite Sitzung ist geprägt von Wahlen. Nebst dem Präsidium gilt es, die weiteren Mitglieder des Einwohnerratsbüros wie auch die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission zu bestimmen. Zudem wird neu eine Kommission für das Geschäft «Teilrevision Personalreglement» eingesetzt. Auch deren Mitglieder werden bestimmt. Einziges Sachgeschäft wird an der zweiten Sitzung am 17. Juni der Erlass des Teilzonenplans Saums sein.