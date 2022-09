Einwohnerrat: Saumhalde 11 soll aus Schutz entlassen werden

Einwohnerrat Herisau Bauschäden bei früheren Sanierungen: Ein unter Schutz stehendes Haus in Herisau soll einem Ersatzbau weichen Am Mittwoch wird in der Einwohnerratssitzung in Herisau unter anderem darüber entschieden, ob das Haus an der Saumhalde 11 aus dem Schutz entlassen und ein Ersatzbau entstehen soll. Bei früheren Sanierungen ist die erhaltenswerte Substanz zerstört worden. Ramona Koller 20.09.2022, 17.00 Uhr

Dieses Appenzeller Haus mit Stall an der Saumhalde 11 soll aus dem Schutz entlassen werden. Bild: Ramona Koller

Um den unter Schutz stehenden Bauernhof an der Saumhalde 11 abbrechen und durch einen Neubau ersetzen zu können, muss eine Teilzonenplanänderung vom Einwohnerrat bewilligt werden. Nur so kann das Kulturobjekt aus dem Schutz entlassen werden. Der allfällige Erlass untersteht dem fakultativen Referendum.

Aufgrund seiner prägnanten Gestalt und Lage steht das Gebäude an der Saumhalde 11 in Herisau als kommunales Kulturobjekt unter Schutz. Das typische Appenzeller Bauernhaus wurde vermutlich im 17. oder 18. Jahrhundert gebaut und seither punktuell saniert. Eine Haus-Analyse hat ergeben, dass bei bisherigen Sanierungen, insbesondere in den Wohnräumen und an der Fassade, viel historische Substanz verloren gegangen ist oder Schäden entstanden sind. Ein Erhalt des Gebäudes wird nach einem durch die Gemeinde veranlassten Gutachten als nicht mehr verhältnismässig erachtet.

Langwieriger Prozess

Vor rund drei Jahren sind die Eigentümer mit dem Wunsch nach einem Neubau an die Behörden herangetreten. Der Prozess einer Schutzentlassung ist zeitaufwendig und wird im ganzen Kanton ungefähr einmal alle zwei Jahre angestossen, wie Hans-Ruedi Beck, Co-Leiter der kantonalen Denkmalpflege Appenzell Ausserrhoden, mitteilt. Die Schäden an der Bausubstanz seien durch frühere Sanierungen und Unterhaltsarbeiten verursacht worden. Beck sagt:

«Die jetzige Eigentümerschaft macht alles richtig. Sie hat den Kontakt zu den Behörden gesucht und sich beraten lassen. So konnte ihnen das weitere mögliche Vorgehen aufgezeigt werden.»

Das Appenzellerhaus mit Stall Saumhalde 11 sei der Ursprung der heutigen Siedlung Saumhalde. Schaut man sich eine Luftaufnahme aus dem Jahr 1944 an, sieht man am Weiher neben dem erwähnten Gebäude lediglich ein weiteres Haus. Nachdem die Gemeinde das Land von der Landwirtschafts- in die Wohnzone umgezont hat, konnten die Landeigentümer die Grundstücke verkaufen. Beck vermutet, dass so die Siedlung entstanden sei. Der geplante Neubau soll laut Plänen der Eigentümer ebenfalls im Stil eines Appenzeller Bauernhauses gehalten werden.

Lange Liste von Schäden

Doch wie kann es so weit kommen, dass ein Kulturobjekt, wie ein unter Schutz stehendes Haus auch genannt wird, so beschädigt wird, dass es nicht mehr erhalten werden kann? Im Fall der Saumhalde 11 ist die Liste an Schäden lang. Im Inneren des Gebäudes seien laut einem Gutachten ohne Fachwissen mehrere schwerwiegende Eingriffe in die Substanz vorgenommen worden. Die neuen Mauerwerke wurden ohne Feuchtesperren gegen den Strick erstellt, was zu einem grossen Substanzverlust der Schwellen im Erdgeschoss geführt habe. Die Strickkonstruktion sei zudem an vielen Stellen wegen Undichtigkeiten marode. Zudem sei die für ein Appenzellerhaus typische Grundrissanordnung grundlegend geändert worden, wodurch die traditionelle Bauweise verloren gegangen sei.

Das innere Erscheinungsbild passe somit nicht mehr zum äusseren. Auch die Gebäudestabilität hat durch frühere Umbauarbeiten, konkret das Entfernen der seitlichen, tragenden Firstkammerwände im Dachgeschoss, gelitten. Das Gutachten kommt zum Schluss, dass aufgrund der bereits früher vorgenommen Eingriffe in die Bausubstanz und aufgrund der grossen Anzahl der maroden Stellen eine Sanierung unverhältnismässig ist.

Aufgrund nicht fachgerecht durchgeführter Sanierungen ist ein Teil der Strickkonstruktion des Hauses an der Saumhalde 11 in Herisau marode geworden. Symbolbild: Christian Beutler / Keystone

Beck hält fest, dass auch ein schlecht erhaltenes Gebäude seine Schutzwürdigkeit nicht verliert:

«In einer Gesamtschau muss jedoch die Verhältnismässigkeit von Erhalt und Nutzen für die Eigentümerschaft berücksichtigt werden.»

Baueingabe für Veränderungen auch im Innenraum

Laut der Denkmalstatistik des Bundes für Appenzell Ausserrhoden aus dem Jahr 2016 gibt es im Kanton 928 Schutzobjekte. Bei den meisten handelt es sich um Wohnhäuser. Wer an einem Kulturobjekt etwas verändern will, der muss eine Baueingabe einreichen. Dies auch für Arbeiten, die in nicht geschützten Häusern keine Eingabe benötigen. Bei der Denkmalpflege Appenzell Ausserrhoden stelle man erfreut fest, dass die Anzahl vorberatender Gespräche für solche Eingaben zugenommen habe. Die Denkmalpflege ist zum einen darauf bedacht, dass keine Bauschäden entstehen, zum anderen, dass die angedachten Änderungen zum Schutzobjekt passen. Beck erklärt:

«Eigentümerinnen und Eigentümer erhalten für die Umsetzung von bewilligten Sanierungen und anderen Arbeiten Beiträge von Kanton, Gemeinde und teilweise auch dem Bund.»

Dennoch komme es vor, dass ohne Bewilligung gebaut wird. Wird ein solcher Verstoss festgestellt, können ein Baustopp, ein Rückbaugesuch oder auch Bussen verhängt werden.

Im Baugesetz ist festgehalten, dass sich Grundeigentümer dazu verpflichten Natur- und Kulturobjekte dem Schutzzweck entsprechend zu unterhalten. Und: «Werden Schutzobjekte zerstört oder beeinträchtigt, kann die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes angeordnet werden.» Eine fehlerhafte Sanierung kann also teuer werden. Eine Schutzentlassung ist nicht immer möglich. Vor allem, da oftmals die entstandene Lücke oder ein allfälliger Neubau das Ortsbild nicht negativ beeinflussen dürfen.

Qualitätsvoller, bewilligungsfähiger Neubau

Im Fall der Saumhalde 11 sind alle Beteiligten sowie ein Vertreter des Vereins Heimatschutz Appenzell Ausserrhoden übereingekommen, dass eine Schutzentlassung möglich ist. Dies aber nur unter der Bedingung, dass die Realisierung eines qualitätsvollen bewilligungsfähigen Ersatzneubaus gesichert ist. Ein in einem Wettbewerb mit drei Architekturbüros ermitteltes Siegerprojekt dient nun als Richtprojekt für die Schutzentlassung. Im Studienauftrag wurden unter anderem die Integration ins Quartier, die Freiraumgestaltung in Anlehnung an typische Bauerngärten sowie die passende Situation für die Bedürfnisse der Grundeigentümerschaft gefordert.

Weitere Traktanden an der heutigen Einwohnerratssitzung Des Weiteren wird heute über die Genehmigung eines Verpflichtungskredit über brutto 1'050’000 Franken für ein fotovoltaisches Solarfaltdach über dem Klärbecken der ARA abgestimmt. Ebenfalls steht die 2. Lesung der Totalrevision der Gemeindeordnung auf dem Programm. Für die Fragestunde wurden 16 Fragen eingereicht.