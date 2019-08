Einweihungsfest in der Zürchersmühle

Einweihungsfest in der Zürchersmühle

Einweihungsfest in der Zürchersmühle Austellung: Kunsthandwerker und Verlegerin eröffnen gemeinsames Bahnhoflokal. Simon Huber

Verena Schneider (links) vom «boox»-Verlag mit dem Kunsthandwerkduo «Ziithof» Carol Cecchinato und Thomas Urben. (Bild: Simon Huber)

Wenn man bei der Zürchersmühle in Urnäsch aus der Appenzeller Bahn austeigt, ist man umgeben von diversen Skulpturen. Durch das Fenster des alten Bahnhofgebäudes sieht man Bücher, die auf Metallschienen stehen. Das sind einerseits Produkte des Kunsthandwerkduos «Ziithof», bestehend aus dem Ehepaar Carol Cecchinato und Thomas Urben, und andererseits des «boox»-Verlags, welcher von Verena Schneider betrieben wird. «Ich war auf der Suche nach einem Lokal, um den Verlag in der Öffentlichkeit präsenter zu machen.

Carol wusste davon und so ergab es sich, dass wir in diesem Bahnhoflokal gemeinsam unsere Produkte verkaufen können», sagte Verena Schneider. Das Büro und den Verlag hat sie weiterhin bei sich zuhause. Heute findet das Einweihungsfest des Bahnhoflokals «Ziithof und «boox»-Verlag» statt. Da sich auf dem ganzen Fabrikareal noch sieben weitere Ateliers befinden, hatten Cecchinato, Schneider und Urben die Idee, die Anderen zu involvieren. «Alle waren sofort Feuer und Flamme», so Urben. Er ergänzte noch, dass es vielen Leuten gar nicht bewusst sei, welche Kreativität auf dem alten Firmaareal der Textilfirma H.Walser AG vorhanden ist.

Um 11 Uhr startet das Fest mit einem kurzen Referat von Willi Müller zur Geschichte des Bahnhofs. Für die Hungrigen gibt es danach Gerichte aus aller Welt. Über den Nachmittag verteilt, finden Workshops statt und unter anderem auch eine Führung im nahegelegenen Wasserkraftwerk. Der Steinmetz-Weltmeitzer Tobias Kupferschmidt präsentiert seine Kunst und die Mutigen dürfen auch selbst probieren.

«Aus jedem Serienmodell Motorrad ein Unikat machen», so lautet das Motto von Richard Bundi. Die Siebdruckerei ARTY befasst sich seit über 100 Jahren mit Kunsthandwerk. An diesem Fest gewährt sie einen Einblick in ihre vielfältige Werkstatt. Auf dem Areal befinden sich noch ein Gitarrenbauer, ein Akustiker, eine Comiczeichnerin, ein Liedermacher und ein Antiquitätenreparateur. Ab 19 Uhr gibt es Käseschnitten aus Urbens handgefertigtem Pizzaofen.