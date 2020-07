Lorena Köfer aus Schlatt in Innerrhoden stellt als Projektarbeit eine Vernissage auf die Beine Nach der coronabedingten Absage im April war es nun endlich soweit: die 16-jährige Schülerin Lorena Kofler konnte die Vernissage zu ihrer Ausstellung feiern. Die Bilder der jungen Künstlerin können noch bis September in Appenzell besichtigt werden. Vreni Peterer 19.07.2020, 16.53 Uhr

Die Bilder von Lorena Köfer sind zurzeit im Alters- und Pflegezentrum Appenzell zu sehen. Bild: Vreni Peterer

Am Mittwochabend ging für Lorena Köfer aus Schlatt ein Traum in Erfüllung: die Vernissage zu ihrer eigenen Ausstellung. Bei der Ausstellung handelt es sich um eine Projektarbeit der 16-Jährigen. Die Idee einer Nachbarin, im Alters- und Pflegezentrum in Appenzell wegen der Möglichkeit einer Ausstellung anzufragen, setzte die Schlatterin prompt um. Hier waren die Verantwortlichen begeistert davon, einer Jugendlichen die Infrastruktur für eine Ausstellung anzubieten und darüber hinaus auch noch einen reichhaltigen Vernissage-Apéro zu sponsern.