Müssen die Steuern erhöht werden? «Diese Frage wird zurzeit tatsächlich diskutiert»: Der Ausserrhoder Finanzdirektor Paul Signer über die Folgen der Coronakrise und die nicht einfache Reform des Finanzausgleichs Nach schwierigen Jahren zeigten sich die Ausserrhoder Staatsfinanzen zuletzt erholt. Wie stark werden diese nun unter der Coronakrise leiden? Im Interview spricht der Ausserrhoder Finanzdirektor Paul Signer auch über die finanzielle Situation der Gemeinden, die anstehende Reform des Finanzausgleichs und welche Gemeinde deswegen in Zukunft tiefer in die Tasche greifen dürfte. David Scarano 08.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der 64-jährige Paul Signer ist seit Juni 2019 Ausserrhoder Finanzchef, zuvor war er Justizdirektor. Bild: SGT

Die Coronakrise trifft die Wirtschaft hart. Mit welchen Folgen rechnen Sie für Ausserrhoden?

Paul Signer: Diese Frage ist äusserst schwierig zu beantworten. Ich gehe im Moment davon aus, dass wir frühestens Anfang 2021 über einigermassen verlässliche Indizien verfügen, wie hart die Krise unsere Wirtschaft tatsächlich getroffen hat. Alle anderen Aussagen sind zurzeit meines Erachtens nicht seriös.

Wird es eine Steuererhöhung geben?

Diese Frage wird zurzeit tatsächlich diskutiert. Das Departement Finanzen plant aber mit einem unveränderten kantonalen Steuerfuss von 3,3 Einheiten. Abschliessend zuständig für die Festsetzung des Steuerfusses ist jedoch der Kantonsrat.

Wie viele Jahre lang werden die Folgen der Krise spüren?

Wie gesagt: Leider ist auf diese Frage eine einigermassen verlässliche Antwort frühestens Anfang nächstes Jahr möglich.

Die Pandemie setzte mitten in der Budgetplanung 2021 ein. Wie verlässlich kann ein solcher Voranschlag sein?

Das Departement Finanzen prüft alle Möglichkeiten. Schliesslich muss sich der Regierungsrat jedoch für ein Szenario entscheiden. Der Regierungsrat nimmt sich dieses Jahr ausserordentlich viel Zeit für die Erarbeitung des Voranschlags 2021 und des Aufgaben- und Finanzplans 2022–2024. Spätestens am 4. September aber muss er sich festlegen und anschliessend dem Kantonsrat einen konkreten Voranschlag 2021 sowie eine konkrete Aufgaben- und Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 vorlegen.

Werfen wir einen Blick auf 2019: Die Staatsrechnung schloss mit einem Ertragsüberschuss von 22 Millionen Franken. Sind Sie zufrieden mit dem Resultat?

Zu denken gab mir, dass der Spitalverbund Ausserrhoden für 2019 noch zusätzliche 4,8 Millionen Franken abschreiben musste. Das schlug sich nachträglich auf die Staatsrechnung nieder. Das Ergebnis bleibt zwar nach wie vor gut, aber nicht mehr ganz so gut.

Nur unter grosser Anstrengung ist es Ausserrhoden gelungen, in den vergangenen Jahren den Schuldenberg zu verkleinern und den Staatshaushalt zu sanieren. Im gleichen Zeitraum haben viele Gemeinden mit Besserabschlüssen und Steuersenkungen geglänzt. Ist die Zeit für eine erneute Aufgabenentflechtung gekommen?

In Ausserrhoden haben wir zuletzt 2007 eine Aufgabenentflechtung vorgenommen. Damals wurde unter anderem beschlossen, dass die Gemeinden die Kosten für die Langzeitpflege übernehmen, der Kanton hingegen die akutsomatische und Übergangspflege finanziert. Die Kosten der Spitalfinanzierung sind nun aber explodiert, die Gemeinden haben weniger gelitten. Die Folgen der Coronakrise sowie die anstehende Totalrevision des Finanzausgleichsgesetzes können durchaus dazu führen, dass wir erneut eine Entflechtung der Aufgaben prüfen. Der Kanton ist gegenwärtig aber durchaus in der Lage, seine Aufgaben zu bewältigen.

Sie haben einmal gesagt, Sie seien stolz darauf, dass die Kantonsverwaltung «keine Speckreserven» aufweist. Parlamentarier beklagen sich aber regelmässig, dass der Verwaltung Ressourcen fehlen. So würden Revisionen zurückgestellt werden, weil Personal fehlt. Ist die Verwaltung zu dünn besetzt?

Wir sind sehr schlank aufgestellt, wir haben wirklich keinen Speck. Das stimmt. Wir sind auf den Tagesbetrieb ausgerichtet. Das heisst aber auch, dass wir teils Schwierigkeiten bekommen, neu übertragene Aufgaben zu stemmen, etwa durch eine kantonsrätliche Motion. In befristeten Notsituationen müssen wir daher teilweise auch eine externe Lösung suchen. Das mag man kritisieren. Ich bin allerdings der Meinung, dass man dem Staat genügend, aber nicht zu viele Mittel geben darf, weil die Ausgaben sonst ausufern. Es gilt aber an dieser Stelle auch festzuhalten: Jedes Kantonsratsmitglied hält seinen Vorstoss für den wichtigsten, entsprechend dringlich soll er behandelt werden. Die Regierung schätzt die Prioritäten zuweilen anders ein.

Werfen wir einen Blick auf die Gemeinden: Wie finanziell gesund sind diese?

Grundsätzlich sind die Ausserrhoder Gemeinden gesund. Wir haben im Hinterland jedoch vereinzelt Sorgenkinder wie etwa Urnäsch, Hundwil oder Schwellbrunn, denen wir mit dem Finanzausgleich zum Teil massiv unter die Arme greifen müssen. Diese Gemeinden leiden vor allem unter der sehr tiefen Steuerkraft. Das Gegenstück ist die Gemeinde Teufen, die oben ausschwingt und dies auch weiterhin tun wird. Die Mittelländer Gemeinde ist enorm wichtig für den Kanton und den kantonalen Finanzausgleich.

Eine Revision des Finanzausgleichsgesetzes steht an. Die Gemeindepräsidentin von Hundwil hat im Frühjahr in der «Appenzeller Zeitung» gefordert, man müsse in Zukunft auch die Topografie berücksichtigen. Was halten Sie davon?

Wir prüfen verschiedene Ansätze. Eine Beschränkung auf die Topografie allein überzeugt aber nur bedingt. Wir waren kürzlich in Urnäsch, wo regelmässig ähnliche Forderung laut werden. Als ich den Gemeinderäten sagte, dass auch Herisau als flächenmässig zweitgrösste Gemeinde davon profitieren würde, war die Begeisterung fast verflogen. Wir brauchen eine mehrheitsfähige Lösung, die sowohl die Zentrumslasten wie auch die Kleinheit der Gemeinden berücksichtigt. Entscheidend ist zudem, wie die Verfassung diesbezüglich überarbeitet wird. Wir streben weiterhin eine möglichst ausgeglichene Steuerbelastung über den ganzen Kanton an. Mehrheitsfähig dürfte nur eine Lösung sein, die sowohl von den Gebergemeinden, vor allem von Teufen, als auch vom Kanton mehr Geld verlangen wird. Das heisst, die Gemeinden, die bereits jetzt hohe Beiträge aus dem Finanzausgleich erhalten, werden weiterhin viel Geld bekommen.

Mit der Revision müsste Teufen noch mehr bezahlen. Das dürfte die Mittelländer gar nicht freuen.

Das ist klar. Aber ob wir in Teufen zusätzlich Mittel abschöpfen, wird der Gemeinde, wie ich das heute beurteile, nicht nachhaltig wehtun. Ob sich diese Beurteilung infolge der Coronakrise ändert, ist allerdings offen. Grundsätzlich gilt aber nach wie vor: Für das Wohl des gesamten Kantons sind zusätzliche Mittel wichtig.

Es wird immer wieder gefordert, der Finanzausgleich müsse so gestaltet werden, dass er nicht strukturerhaltend wirkt. Wie liesse sich dies erreichen?

Eine solche Forderung ist ein Widerspruch in sich. Jeder Finanzausgleich ist strukturerhaltend. Das kann man nicht trennen. Der aktuelle Finanzausgleich ist ein Mix aus Lasten- und Ressourcenausgleich sowie horizontalem und vertikalem Ausgleich. Wir wollen dies sauberer trennen. Ziel ist es, den steuerkraftschwachen Gemeinden ein Überleben zu ermöglichen.

Ist es aber sinnvoll, solche Gemeinden künstlich zu beatmen? Wäre es nicht besser, wenn sich der Kanton für eine Strukturreform einsetzen würde?

Meine Gegenfrage: Wer würde eine finanzschwache Gemeinde heiraten wollen?

Aktuell niemand. Deshalb braucht es ja eine finanzielle Unterstützung durch den Kanton.

Eine Fusion muss aber, davon bin ich nach wie vor überzeugt, von unten kommen, sie darf nicht von oben verordnet werden. Aktuell spüre ich nirgends im Kanton den Wunsch nach einem Zusammenschluss.

Der Kanton könnte aber solche Entwicklungen begünstigen und fördern. Das macht er in anderen Bereichen auch.

Wir erarbeiten zurzeit den Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden». Darin wird mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Fusionsgesetz integriert sein. Wir werden die Frage klären müssen, ob es eine finanzielle Mitgift braucht. Aber woher wir dieses Geld nehmen, weiss ich nicht. Klar ist jedoch: Ohne finanzielle Anreize wird in Ausserrhoden nichts passieren.