Eine Messe für faire Kunst in Gais Das Künstlerkollektiv «Streunender Hund» will unabhängige Kunsträume miteinander vernetzen und ihnen eine Bühne bieten. Karin Erni 20.08.2020, 18.20 Uhr

Das Künstlerkollektiv Streunender Hund. Bild: PD

Unter dem Titel «fairArtFair 2020» lädt das Künstlerkollektiv Streunender Hund am Sonntag zu einer besonderen Kunstmesse in Gais ein. «Wir wollen sogenannten Offspaces, unabhängigen Kunsträumen und ähnlichen Veranstaltern, eine Bühne geben», so die Kollektivmitglieder. «Die Eingeladenen erhalten an Tischen die Möglichkeit, sich und ihre Organisationen vor- und auszustellen.»

Der Austausch der Offspaces untereinander stehe bei dieser Ausstellung genauso im Fokus wie die Interaktion mit dem Publikum, so Maria Nänny. Sie ist als einziges Mitglied des Künstlerkollektivs nicht selbst künstlerisch tätig. Die FHS-Dozentin und Kuratorin unterstützt das Kollektiv aber bei der Organisation und der Öffentlichkeitsarbeit der Ausstellungen. Ihre Motivation für das Engagement:

«Wir wollen mit dieser Aktion die Kunst aufs Land holen.»

Der Kunstbetrieb finde sonst fast ausschliesslich in Galerien und Museen in den Städten statt. Das Wort «fair» stehe im Titel der Aktion, weil Kunstschaffende bei diesen Veranstaltern einen fairen Preis für ihre Werke erhalten, so Nänny weiter. «Der Kunsthandel ist ein kompliziertes Geschäft. Die grossen Gewinne machen meist andere als die Künstlerin oder der Künstler.»

Kunst auf dem Parkplatz

Von drei Teilnehmern ist bereits bekannt, was sie zeigen werden. So will PANCH sich gemäss einer Mitteilung als FAIRart- Zertifizierer/in betätigen, mit den Anwesenden eine Zertifizierung machen und erste FAIR­art-Labels vergeben. NTS betätigt sich als Einpersonen-Online-Kunstakademie und bietet Unterstützung dabei, die eigene künstlerische Sprache weiter zu entwickeln. «Chamber of Fine Arts» wird mit einer Chamber als Ministerium der Kunst präsent und offen sein für Anliegen und Fragen zu Kunst. Mit einem Handdrucker werden vor Ort Texte auf Gegenstände gedruckt. Das Kollektiv Streunender Hund präsentiert sich selbst mit einer Textilkollektion.

Die Ausstellung findet im Gewerbegebiet Strahlholz im Freien neben dem Wasserfall statt. Bei schlechtem Wetter wird der Anlass in die Innenräume eines Gewerbebetriebs verlegt. Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt.

Zum 2019 gegründeten Künstlerkollektiv Streunender Hund gehören Harlis Schweizer, Birgit Widmer, Mirjam Kradolfer, Wassili Widmer, Martina Morger, Florian Gugger und Maria Nänny. Die mehrheitlich im Appenzellerland tätigen Kunstschaffenden stehen nach eigenen Angaben für eine offene, experimentelle und disziplinüberschreitende Kunst. Das Kollektiv hat bereits zwei Ausstellungen im Appenzellerland durchgeführt. Die lose Verbindung von Kunstschaffenden will die Besucher an Orte bringen, die nicht öffentlich zugänglich sind. Nachdem sie im Frühling 2019 die Stube eines Appenzeller Hauses in ein «fantastisches Zimmer» verwandelten, stellte für die Ausstellung «Kaltnadel» die Malerin Harlis Schweizer Hadjidj ihr Atelier in Bühler zur Verfügung.

Kunstmesse fairArtFair; Sonntag, 23. August, 11 bis 17 Uhr, Gewerbezentrum Strahlholz, Gais