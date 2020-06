«Eine Maske im Bus oder Zug zu tragen, braucht viel Mut»: Kaum ein Appenzeller ÖV-Nutzer fährt mit Atemschutzmaske Trotz teils vollen öffentlichen Verkehrsmitteln trägt ein Grossteil der Fahrgäste keine Maske. Die Bus- und Bahnbetriebe setzen auf Eigenverantwortung. Stephanie Häberli 30.06.2020, 05.00 Uhr

Es wird empfohlen, im ÖV Masken zu tragen, wenn kein Abstand gehalten werden kann. Bild: Getty

Im Herisauer Regiobus Richtung Bahnhof ist ein Grossteil der Sitzplätze besetzt. Es ist 7.30 Uhr morgens. Viele Leute arbeiten mittlerweile wieder am regulären Arbeitsplatz und fahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit. Der Alltag ist wieder eingekehrt und das Coronavirus scheint fürs erste weit weg zu sein.

Doch die Plakate mit den Sicherheitsmassnahmen sowie das Absperrband, welches zwischen den beiden vordersten Sitzen angebracht ist, erinnern daran, dass das Virus noch immer gegenwärtig ist. Und trotzdem: Masken trägt in diesem Bus niemand.

Fahrgast Beno Wick entscheidet sich bewusst gegen einen Mundschutz: «Ich muss mich vom Geschäft aus regelmässig testen lassen. Daher verzichte ich auf das Tragen einer Maske», sagt er. «Zudem bringt meiner Meinung nach eine Atemschutzmaske nicht viel, um Übertragungen des Virus zu verhindern.»

Die Ansichten diesbezüglich sind verschieden. Luzia Huber sagt an der Bushaltestelle, dass sie, wenn sie unterwegs ist, immer eine Maske bei sich trage.

«Wenn der Bus so voll ist, dass ich keinen Abstand einhalten kann, ziehe ich sie an.»

Auf der nachfolgenden Busfahrt bleibt die Atemschutzmaske jedoch in ihrer Tasche verstaut. Denn der Platz neben ihr bleibt leer.

Vereinzelte Maskenträger im Zug

Beim Gleis der Appenzeller Bahnen in Herisau warten nur einige wenige Leute auf die Einfahrt des Zuges. Obwohl das Wetter eher schlecht ist, stehen zwei Frauen in Wandermontur auf dem Perron. Unter den Wartenden ist auch eine ältere Frau mit Maske. Sie steht abseits von den anderen Leuten. Als sich die Türen nach Einfahrt des Zuges öffnen, verschwindet sie sofort im Abteil der ersten Klasse.

Bereits kurz nach Abfahrt der Appenzeller Bahn, werden die Passagiere per Durchsage darauf aufmerksam gemacht, dass Masken dringend empfohlen werden, falls es auf Grund der Anzahl Fahrgäste nicht möglich ist, einen Sicherheitsabstand zu wahren.

An diesem Morgen befördert die Appenzeller Bahn wenige Leute. Den empfohlenen Abstand einzuhalten ist problemlos möglich. Ab und an erscheint am Bildschirm ein Hinweisplaktat, welches auf die korrekten Verhaltensregeln aufmerksam macht, unter anderem wird auch hier auf das empfohlene Tragen einer Maske hingewiesen.

Die Passagierin Marta Oldermatt trägt im Zug zwar eine Atemschutzmaske, hat diese aber nicht über den Mund und die Nase gezogen. Doch wieso nicht?

«Ich komme gerade von einer Nachtschicht. Da ich im Gesundheitswesen arbeite, muss ich sowieso eine anziehen. In diesem Zug kann der Abstand aber gut eingehalten werden.»

Doch sie habe auch selbst Mundschutze dabei, die sie jeweils trage, falls kein Abstand eingehalten werden könne. Maskenträger sind in diesem Zug die absolute Ausnahme.

Zur Sicherheit eine Maske dabei

Nichtsdestotrotz lassen die Passagiere die Empfehlungen nicht gänzlich ausser Acht. «Ich habe noch nie eine Maske in den öffentlichen Verkehrsmitteln getragen. Habe aber jeweils welche dabei», sagt Lisa Hediger. Sie fährt fort, dass es aber Mut brauche, eine anzuziehen, wenn man beinahe als einzige Person eine Maske trägt. Ähnliches beobachteten auch die Verantwortlichen der Appenzeller Bahnen. Erika Egger, Mediensprecherin der Appenzeller Bahnen sagt:

«Nur sehr wenige Fahrgäste tragen Schutzmasken.»

Dass keine Pflicht, sondern nur eine Empfehlung für das Tragen herrscht, begrüsst sie. Auf diese Weise werde auf Solidarität und Eigenverantwortung der Reisenden gesetzt. «Wir hoffen, dass sich die Fahrgäste dieser Verantwortung bewusst sind und sich entsprechend verhalten.» Bei der Empfehlung orientieren sich die Appenzeller Bahnen an den Richtlinien des Bundesrates und der SBB im Bereich Schiene.

Auch die Verantwortlichen von Regiobus handhaben die Sache ähnlich. Bruno Huber, der Geschäftsleiter von Regiobus sagt:

«Wir empfehlen das Tragen von Schutzmasken, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.»

Die zuständigen Personen stellen fest, dass die Disziplin in Sachen Abstand, Platz lassen und Online-Verkauf von Billetten in der Regel gut funktioniere. Was das Maskentragen betreffe, sei die Haltung der Fahrgäste sehr unterschiedlich. «Der grössere Teil verzichtet allerdings auf Masken», so Huber. Er könne sich aber gut vorstellen, dass wenn der überwiegende Teil eine Maske tragen würde, die Hemmschwelle weniger gross wäre, auch selbst einen Mundschutz zu tragen.

Das sagen Passanten in Herisau zur Maskenpflicht im ÖV:

Friedrich Nef, 78, Rentner, Herisau Bild: sth

Ich bin kaum mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Ich habe aber den Eindruck, dass viele Leute im Bus oder Zug keine Masken tragen. Das finde ich sehr schade. Ich würde daher eine Maskenpflicht, wie es sie in den Nachbarländern gibt, begrüssen. Allerdings wäre dann eine korrekte Anwendung wichtig, damit diese ihren Zweck erfüllt und wirklich die Verbreitung des Virus verhindert.

Melanie Senn, 22, Studentin, St. Gallen Bild: sth

Zeitweise habe ich im ÖV eine Maske getragen. Und zwar immer dann, wenn ich mit meiner Oma unterwegs war. Mittlerweile komme ich mir aber komisch vor, wenn ich eine trage. Denn es braucht schon viel Mut, eine Maske anzuziehen. Oftmals ist man damit fast alleine. Wenn hingegen mehr Leute einen Mundschutz tragen würden, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich mich dann wieder auf diese Art und Weise schützen würde.

Carlo Kratter, 81, Rentner, Herisau Bild: sth

Ich finde es wichtig, dass man im öffentlichen Verkehr Atemschutzmasken trägt. Ich habe daher immer eine bei mir, die ich anziehe, falls kein Abstand gehalten werden kann. Ich nehme an, dass die Hemmschwelle, selber eine Maske anzuziehen, weniger gross wäre, wenn ein Grossteil der Leute eine Maske anziehen würde. Angst vor dem Virus habe ich aber nicht. Denn ich halte mich ja an die Sicherheitsvorkehrungen, um mich zu schützen.

Jan Schneider, 26, Student, St. Gallen Bild:sth

Ich bin kein Befürworter des Maskentragens in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Folglich habe ich dort auch noch nie eine getragen. Ich bin auch gegen eine Maskenpflicht. Denn in meinen Augen ist das Coronavirus keine so schlimme Krankheit. Ich finde nämlich, dass das Ganze etwas hochgeschaukelt wird. Zudem finde ich, dass Masken die Kommunikation erschweren, weil ein Teil der Mimik nicht mehr erkennbar ist.

Stephanie Knöpfel, 23, Kauffrau, Urnäsch Bild: sth

Ich bin nicht oft mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Selbst wenn, würde ich auch keine Atemschutzmaske tragen. Ich bin der Meinung, dass in dieser Hinsicht die Eigenverantwortung der Bevölkerung gefragt ist. Daher bin ich auch nicht für eine allgemeine Maskenpflicht im Bus oder im Zug. Falls sich jemand unsicher fühlt und sich gerne schützen möchte, soll man das aber dürfen.