Porträt einer Bilderbuchmutter: Im neuen «Wälti»-Buch spielt Urnäscher Urgestein Mina Frick-Knöpfel eine tragende Rolle Mina Frick ist die Mutter der «Waisehüsler» aus Urnäsch und somit auch die Mutter des kleinen Wälti, dessen Geschichte in «Wälti wird Geissbub» neu im Appenzeller Verlag erschienen ist. Ihre Schwiegertochter, Karin Antilli Frick, war bei der Bebilderung des Buches federführend, während Esther Ferrari das Stück Appenzeller Brauchtums in eine mitreissende Geschichte verpackte. Esther Ferrari 10.09.2020, 05.00 Uhr

Mina Frick-Knöpfel ist eine der Nebenfiguren im neu erschienenen Kinderbuch «Wälti wird Geissbub». Bild: PD

Mina Frick ist Urnäscher Urgestein. Im Hintergrund, still und bescheiden, hat sie vieles zum Erhalt der lokalen Kultur beigetragen, ob bei den Landfrauen, im Urnäscher Brauchtumsmuseum oder schlicht als Mutter, welche die Traditionen im Dorf mit ihrer Familie lebte und unterstützte. Im Frühling hat sie ihren 91. Geburtstag gefeiert. Täglich macht sie ihre Spaziergänge und nimmt aktiv am öffentlichen Leben teil. Gerne sitzt sie am Tisch in ihrer gepflegten Alterswohnung und strickt. Sie strickt ohne Brille: Kindersöcklein, Kinderfinken, schwarze Zipfelchappen, weisse Socken mit Löchlimuster für die Sennen. Schön geordnet legt sie die fertigen Sachen in eine Schachtel. Es sind alles Geschenke für ihre Familie.

Sie ist gross geworden, die Familie der «Waisehüsler», und sie wächst noch immer. Mina hat 33 Grosskinder und 65 Urgrosskinder. Fein säuberlich schreibt sie die Namen und Daten jedes Jahr in einen neuen Kalender. Sie vergisst niemanden. An Weihnachten und an Geburtstagen bekommen alle eine Karte, auch die Angeheirateten und Dazugekommenen.

Jedes Neugeborene bekam ein selbst gestricktes Wolldecklein. Eine von ihren Urenkelinnen heisst Mina. Der alte Name ist wieder modern. Auch der Name ihres im Jahr 1993 verstorbenen Ehemannes Ueli ist in der Familie mehrfach vertreten. Ueli Frick. Er hat nicht mehr erlebt, wie seine Schwiegertochter Karin Antilli Frick die Geschichte der «Waisehüsler» in einem Kinderbuch bildlich festgehalten hat.

Nicht ganz haargenau

Wie ist es für Mina Frick, in einem Buch dargestellt zu werden? Darüber macht sie sich kaum Gedanken. Sie kann sich gut mit der Mutterfigur im Büchlein identifizieren. Es sei wirklich so gewesen. Die Kinder hätten damals mithelfen müssen bei der Arbeit, auch in andern Familien. Die Charaktereigenschaften der beiden Hauptfiguren, Wälti und Heidi, seien identisch. Was nicht ganz stimme sei ihre Haarfarbe. In Wirklichkeit war Mina Frick schon mit vierzig grau. Karin Antilli hat sie mit braunem Haar gemalt. Ein kleines Detail.

Aufgewachsen ist Mina Frick-Knöpfel zusammen mit elf Geschwistern im Möleli, oberhalb Urnäsch. Ihr Vater betrieb eine Sägerei. Den Eltern gehörte ein Stall und ein Stück Boden, auf dem sie ein paar Geissen hielten. Mit Kühen umgehen lernte Mina erst nach der Heirat mit Ueli Frick, dem jungen Bauern vom Eggli.

Mina und Ueli Frick mit ihrem Nachwuchs: (von links) Vroni, Wälti und Heidi. Bild: PD

Das Paar übernahm wenige Jahre darauf die Liegenschaft der Gemeinde, das Waisenhaus, in Pacht. So bekam die ganze Familie den Namen «d Waisehüsler». Das Waisenhaus selber war kurz zuvor geschlossen worden. Die letzten Bewohner die zurückblieben waren ein paar Kinder, die privat untergebracht wurden. Die achtjährige Rosmarie wurde von Ueli und Mina Frick, die ins Haus zogen und bereits zwei Buben hatten, als Pflegekind angenommen.

Mina Frick hat ihr ganzes Leben in Urnäsch verbracht, ausser dass sie nach Schulabschluss während ein paar Jahren in Küsnacht am Rigi im Dienste einer Familie, später im Bürgerheim in Stein arbeitete. Ein gutes, wie man im Appenzellerdialekt sagt schaffiges Leben. Während den 30 Jahren, in denen sie mit Ueli, ihrem Mann im Waisenhaus wohnte, führte sie viele Winter lang den Skilift der Osteregg, der sozusagen direkt vor dem Stubenfenster lag.

Als es noch viel Schnee gab

Damals, in den 60er und 70er Jahren gab es noch viel Schnee! Ihre Kinder tummelten sich früh auf der Skipiste, und auch Mina war eine gute Skifahrerin. Nebenbei nähte sie auf Bestellung Edelweisshemden für Privatkunden. Später hat sie oft und gerne fotografiert. Das zeigen ihre schön sortierten Fotoalben. Sie nimmt eines aus dem Schrank, zeigt auf ein Bild. Es wurde aufgenommen, als Heidi, die 1984 nach Neuseeland ausgewandert war, wo sie eine grosse Farm besitzt, nach 30 Jahren zum ersten Mal wieder nach Hause kam!

Die ganze Familie, alle in der Tracht, hatte sie am Flughafen mit einem Zäuerli und dem Klang von Senntumsschellen empfangen. Im Jahr 2018 kam Heidi mit ihrer ganzen Familie vom 1. bis zum 18. Juni ins Rekadorf und belegte fünf Wohnungen. Zwei ihrer Söhne gingen am Tag nach ihrer Ankunft als Sennen mit beim «Öberefahre». Mina freut sich. Die Liebe zu den Traditionen bleibt, auch wenn Meere sie trennen, in den Familien Frick erhalten.

Hinweis «Wälti wird Geissbub» (ISBN 978-3-85882-836-1) ist ab heute für 29,80 Franken im Handel erhältlich. Eine Ausstellung der Originalbilder von Karin Antilli mit anschliessendem Apéro findet morgen Freitag, ab 18 Uhr, statt. Mehr Infos zum Buch finden Sie hier.