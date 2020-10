Porträt Eine aussergewöhnliche Maturaarbeit: 17-jährige Gymnasiastin wagt sich als Stand-up-Komikerin auf die Bühne Im Rahmen ihrer Maturaarbeit schnuppert Reena Krishnaraja Comedy-Bühnenluft. Ihre Recherchen führen die Schülerin von Radiostudios bis in Barbershops. Für ihren ersten Auftritt in der Stuhlfabrik Herisau hat sie ihr erstes Bühnenprogramm verfasst. Smilla Bühler 12.10.2020, 17.00 Uhr

Reena Krishnaraja besucht derzeit das letzte Jahr des Gymnasiums an der Kantonsschule Trogen. Bild: Smilla Bühler

Reena Krishnaraja hat sich für ihre Maturaarbeit ein besonderes Thema ausgesucht: Stand-up-Comedy. Für ihre Recherchen trifft die Schülerin nicht nur bekannte Schweizer Comedy-Stars und transkribiert Interviews, sie schreibt auch ihr eigenes Bühnenprogramm.

Stand-up-Comedy kommt ursprünglich aus Amerika, erfreut sich aber auch hierzulande wachsender Beliebtheit. Diese Art von Comedy setzt sich aus drei simplen Bestandteilen zusammen: einer Bühne, einem Mikrofon und dem Talent des performenden Comedians. Reena Krishnaraja weiss genau, wie sich das erste Mal im Rampenlicht anfühlt. Sie sagt:

«Nur weil du am Mittagstisch für Lacher sorgst, heisst das noch lange nicht, dass du auch bühnenreif bist.»

Die Schülerin spricht aus Erfahrung, denn Mitte September nahm sie an einer «Open Mic»-Veranstaltung in der Stuhlfabrik Herisau teil. Diese «Offenen Bühnen» bieten Newcomern und Profis eine Plattform, um dort ihr Können zu präsentieren. Von Kabarett, Sprachkünstlern bis Stand-up-Comedy ist alles mit dabei. Einzige Vorgabe: Das Programm jeder Künstlerin und jedes Künstlers muss zehn Minuten dauern. Für die Vorderländerin war es der erste Auftritt als Komikerin. Vor Vorstellungsbeginn sei sie sehr nervös gewesen, sagt Krishnaraja. Trotzdem habe es ihr gut gefallen. «Das könnte auch daran liegen, dass die Hälfte des Publikums aus meinem Freundeskreis bestand – darunter mein ganzes Hockey-Team», so die 17-Jährige.

Schülerin Reena Krishnaraja Bild: Smilla Bühler

Auf der Bühne steht die Schülerin öfters: Seit zwei Jahren spielt Krishnaraja in der Theatergruppe der Kantonsschule Trogen. «Im Theater spiele ich fast immer die lustigen Rollen», sagt Krishnaraja. So stiess sie auch auf die Thematik ihrer Maturaarbeit. Zuerst wollte sie eine «One-Woman-Show» auf die Beine stellen, dann eine Sitcom im Fernsehformat schreiben. Schliesslich entschied sie sich für die Stand-up-Comedy. «Ich bin ziemlich blauäugig an das Ganze herangegangen. Ich hatte keine Ahnung von Stand-up-Comedy», sagt Krishnaraja.

Bei ihren Recherchen wurde schnell klar, dass die Schweizer Comedy-Szene auf guten Beziehungen aufgebaut ist. Krishnaraja sagt: «Hier kennt jeder jeden. Ohne Connections ist es schwierig, in die Szene zu kommen.» So kontaktierte sie als erstes Comedy-Stars aus der ganzen Schweiz, darunter Radio- und TV-Moderator Stefan Büsser und den St. Galler Newcomer Fabio Landert, um Interviews durchzuführen.

Von vielen Comedians bekam die 17-Jährige positive Rückmeldungen und reiste für die Interviews durch die Schweiz. Den Schaffhauser Comedian Yves Keller traf sie im FM1-Studio und den Thurgauer Komiker Frank Cabrera Hernadez alias «Kiko» durfte Krishnaraja bei seinem Coiffeurbesuch begleiten. Am besten gefiel ihr das Treffen mit Charles Nguela. Mit dem Comedian, der kongolesische Wurzeln hat, konnte sich Krishnaraja, deren Familie aus Sri Lanka stammt, darüber unterhalten, wie es ist, immer ein bisschen fremd zu sein. Krishnaraja sagt:

«In der Schweiz bin ich die Schwarze aus Sri Lanka. Und in Sri Lanka die Schweizerin, die eben nicht schwarz genug ist.»

Solche und ähnliche Themen hat Krishnaraja in ihr Bühnenprogramm aufgenommen. In der Stand-up-Comedy funktionieren Alltagsthemen am besten, sagt die Schülerin. Also plaudert Krishnaraja auf der Bühne aus dem Nähkästchen. «Ich bin eine 17-jährige schwarze Frau in der Comedy-Branche: Das ist an sich schon speziell genug», sagt sie lachend. Für ihren ersten Auftritt in der Stuhlfabrik Herisau hat die Schülerin ihr erstes Bühnenprogramm verfasst. Die grösste Herausforderung sei, unter Zeitdruck zu schreiben, so Krishnaraja. Zu Beginn habe sie sich jeweils einen Wecker gestellt, um sich dann zum Schreiben zu zwingen. Sie sagt:

«Jetzt schreibe ich einfach auf, wenn mich etwas inspiriert, zuletzt ist mir das im Bus passiert. Das wirkt dann auch auf der Bühne authentischer.»

Krishnaraja möchte ein Programm von mindestens 30 Minuten schreiben. Mit improvisierten Ergänzungen werden die Programme dann sowieso noch länger, weiss die Schülerin. «Das war auch in der Stuhlfabrik so. Diese Improvisationen kommen beim Publikum meistens am besten an, weil sie spontan und echt sind.»

Ihren nächsten und vorläufig letzten Auftritt hat Krishnaraja am 13. November, derzeit sucht sie noch nach einer geeigneten Location. Ob die Schülerin eine Karriere im Comedy-Business anstreben möchte, weiss sie noch nicht. Jetzt hofft sie vor allem auf eine gute Note für ihre Maturaarbeit.