Einblicke Nachhaltigkeit ist kein blosser Trend: Auf Appenzeller Bauernhöfen gedeiht Biodiversität Gleichermassen auf Biodiversität und Nahrungsmittelproduktion zu achten, ist eine Herausforderung. Drei Ausserrhoder Bauernfamilien laden zur Führung auf ihren Hof ein und geben dabei Einblicke in nachhaltige Bewirtschaftungstechniken. Lilli Schreiber Aktualisiert 20.05.2021, 05.00 Uhr

Eine Ökowiese mit Hecke und Obstbäumen des Biohofs Hebeisen in Herisau. Bild: PD

Die biologische Vielfalt ist Voraussetzung für eine gesunde und natürliche Entwicklung aller Lebewesen und Ökosysteme. Biodiversität verlangt von Landwirten nachhaltiges Denken und Handeln. Bäuerinnen und Bauern im Appenzellerland produzieren mit ihren Tieren vor allem Milch, Fleisch und Eier. Damit tragen sie zur Nahrungssicherung bei. Der Verkauf der Produkte ist Teil ihres Einkommens.

Hansjürg Hörler von der Kommission für Öffentlichkeitsarbeit des Bauernverbandes berichtet, dass Kühe die jährliche Futtermenge von einem Quadratmeter Wiese heute zu rund einem Liter Milch veredeln. Früher seien es nur drei Deziliter gewesen. Das bedeute, so Hörler, dass die Wiesen intensiver genutzt werden, worunter die Artenvielfalt leide.

Als Ersatz müsse heute jeder Landwirtschaftsbetrieb mindestens sieben Prozent der Landfläche als Biodiversitätsförderfläche bewirtschaften. Dazu würden im Appenzellerland vor allem Blumenwiesen, Streuwiesen, Hochstammobstbäume und Hecken gehören, sagt Hörler. Für die Pflege dieser Flächen und als Ausgleich für den Minderertrag erhalten die Bauern Direktzahlungen. Hörler sagt:

«Die biologische Vielfalt ist Voraussetzung für eine gesunde und natürliche Entwicklung aller Lebewesen und Ökosysteme.»

Appenzeller Bauernfamilien laden ein

Drei Ausserrhoder Bauernfamilien im Vorder-, Mittel- und Hinterland, unter ihnen zwei Biohöfe, laden im Mai und Juni zu einem Rundgang auf ihren Höfen ein. Dabei wollen die Bäuerinnen und Bauern ihren Gästen aufzeigen, wie hochwertige Lebensmittel produziert werden und wie gleichzeitig Biodiversität geschützt und gefördert wird.

Dabei geben sie zusammen mit Fachleuten Einblicke in den Boden, in Biodiversitätsförderflächen wie Blumenwiesen und Obstgärten sowie in nachhaltige Bewirtschaftungstechniken. Besucher erhalten hierbei Inputs, wie sie in ihrem eigenen Umfeld Biodiversität fördern können. Die Führungen richten sich an Erwachsene und Jugendliche aus der übrigen Bevölkerung wie auch der Landwirtschaft.

Termine der Bauernhof-Führungen Dienstag, 25. Mai, 19.00–21.00 Uhr Thomas und Manuela Heierli, Alte Landstr. 245, Wolfhalden

IP-Suisse-Betrieb mit Milchvieh und Obstbau, Mitinitiant von «Bschorle» Mittwoch, 2. Juni, 19.00–21.00 Uhr Hansjürg und Evelyn Hebeisen, Wiesen 2486, Herisau

Biobetrieb mit Milchvieh, Legehennen, Mastschweinen und Obstbau Mittwoch, 9. Juni, 19.00–21.00 Uhr Christian und Judith Zeller-Iseli, Steinegg 2, Speicher Biobetrieb mit Milchvieh, Legehennen und Obstbau Info und Anmeldung: www.appenzellerbauern.ch/biodiversitaet.php

Hörler hält es für wichtig, dass auch die Bevölkerung etwas über Artenvielfalt und deren Schutz erfährt. Sobald der Mensch auf einem Bauernhof sei und sich zusammen mit Bäuerin und Bauer in die heutige Nahrungsmittelproduktion und in die Biodiversität auf dem Hof vertieft, erkenne er wichtige Zusammenhänge und sehe, dass vieles gut und zukunftsweisend laufe, ist Hörler überzeugt. Er sagt:

«In jedem Schluck Milch und in jedem Stück Käse steckt ein wenig Biodiversität.»

Unterstützung durch Bauernverband und Landwirtschaftsamt

Die Biodiversität, also die Vielfalt an Pflanzen und Tieren wurde in den letzten Jahrzehnten durch die Intensivierung der Landwirtschaft und die Überbauung mit Wohn- und Industriebauten sowie mit Strassen und Parkplätzen zurückgedrängt.

Hansjürg Hörler, Mitglied der Kommission für Öffentlichkeitsarbeit des Bauernverbandes AR. Bild: PD

Daher sei es wichtig, dass die Landwirtschaft Ökoflächen pflege und fördere, erklärt Hansjürg Hörler. Er sagt:

«Heute werden schweizweit 19 Prozent der Landwirtschaftsfläche als Biodiversitätsförderflächen bewirtschaftet.»

Bäuerinnen und Bauern sei eine nachhaltige Nutzung des Bodens sowie der Wiesen und Alpweiden wichtig. Dieses Gut wollen sie in möglichst gesundem Zustand der nächsten Generation weitergeben. Daher unterstützt der Bauernverband zusammen mit dem Landwirtschaftsamt eine nachhaltige Produktion mit Weiterbildungen und Beratungen.

«Nachhaltigkeit ist kein Trend»

Wichtig für eine nachhaltige Produktion seien vor allem gerechte Produktepreise, erklärt Hörler. Wenn der Milchpreis, wie in den letzten Jahren zu beobachten war, sinkt, seien die Bauern gezwungen, intensiver zu wirtschaften, was oft auf Kosten der Nachhaltigkeit geschehe.

Für Hansjürg Hörler stellt Nachhaltigkeit nicht einfach nur einen Trend bei den Bäuerinnen und Bauern dar. Das gehöre einfach zu ihrem Beruf, sagt er. Den Trend sehe Hörler hingegen eher darin, dass die meisten Konsumentinnen und Konsumenten heute viel mehr Nachhaltigkeit von den Bauern verlange als von sich selbst.