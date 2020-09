Kommentar Deutliches Ja zum Bushof Heiden: Stimmberechtigte setzen ein starkes Zeichen Nach 30 Jahren gibt es im Biedermeierdorf beim Thema Bushof endlich eine Lösung. Der Entscheid ist weitsichtig und stärkt das ganze Vorderland. Jesko Calderara 27.09.2020, 20.07 Uhr

Jesko Calderara, stv. Redaktionsleiter der Appenzeller Zeitung.

Damit hatte man nicht rechnen können. Rund 70 Prozent der Heidler Stimmberechtigten sprechen sich für den Bahn- und Bushof aus. Für die Zukunft des Biedermeierdorfes ist diese deutliche Zustimmung ein starkes Zeichen. Damit ist der Weg frei für die Lösung einer umstrittenen Frage, die in den letzten 30 Jahren in verschiedenen Varianten diskutiert wurde. Heiden erhält nun eine moderne Infrastruktur für den öffentlichen Verkehr. Davon profitiert am Ende das gesamte Vorderland. Das Resultat ist zudem eine Voraussetzung für die geplante private Tiefgarage mitsamt der Park-and-Ride-Anlage auf dem Krone-Areal. Abgesehen davon: Durch die Verlegung der Postautos an den Bahnhof erspart sich die Gemeinde eine Auseinandersetzung um den behindertengerechten Ausbau des historischen Kirchplatzes. Unter Zeitdruck wäre es wohl extrem schwierig geworden, ein überzeugendes Projekt dazu auszuarbeiten. Stattdessen kann sie nun in aller Ruhe die Neugestaltung des Kirchplatzes an die Hand nehmen.