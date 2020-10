«Ich bin ein Mann der Front»: Der St.Galler Markus Ammann übernimmt die Leitung der Gastronomie auf dem Kronberg Nach acht Jahren in der Sozialfirma Dreischiibe sucht Markus Ammann eine neue Herausforderung. Karin Erni 06.10.2020, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Markus Ammann vor dem neuen Zipline-Park mit Märliwelt. Bild: Karin Erni

15,5 Kilometer habe der Schrittzähler auf dem Handy am Sonntagabend angezeigt, sagt Markus Ammann lachend. «Mein erster Arbeitstag auf dem Gipfel war trotz mässigem Besucheransturm sehr bewegungsintensiv.» Der 53-Jährige hat am 1. Oktober die Stelle als Leiter der Kronberg-Gastronomie angetreten. Diese umfasst den Betrieb des Berg- und des Talrestaurants im Jakobsbad. Dass er in dieser Funktion auch mal Kaffee servieren oder einen Tisch abräumen muss, störe ihn keineswegs, sagt Ammann. «Ich bin ein Mann der Front und kenne die Gastronomie durch meine Tätigkeiten aus verschiedenen Blickwinkeln.» Auch unregelmässige Arbeitszeiten und lange Tage sei er sich gewohnt.

Zurück in den ersten Arbeitsmarkt

Markus Ammann ist an der St. Galler Langgasse aufgewachsen, wo seine Eltern das Restaurant Frohburg führten. Er hat die Ausbildung zum Koch und anschliessend die Hotelfachschule absolviert. Nach Tätigkeiten im Bereich Management kehrte er mit dem Eintritt in die Catering-Abteilung der Migros-Ostschweiz wieder in die Gastronomie zurück.

In den darauffolgenden acht Jahren in der Dreischiibe Herisau hat er viel Neues aufgebaut. So das Catering, das sich zu einem wichtigen Betriebszweig entwickelt hat. Mit den Gastronomiebetrieben 5Egg in Flawil und dem Broggepark in St. Gallen konnten neue Absatzkanäle erschlossen und zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Doch Ammann hatte das Bedürfnis, etwas Neues zu beginnen und wieder im ersten Arbeitsmarkt tätig zu werden.

Neues Gastronomiekonzept ist in Arbeit

Vor der neuen Aufgabe am Kronberg hat er Respekt: «Dieser Betrieb vereint so ziemlich alle möglichen Schwierigkeiten, die es in der Gastronomie geben kann.» Als Saisonbetrieb sei man extrem abhängig vom Wetter und mit der Bahn gebe es einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor. «Die Planung von Einkauf und Personal ist anspruchsvoll.» Doch Ammann will sich jetzt auf die positiven Aspekte konzentrieren. «Die Leute kommen in Scharen und haben Freude an den neuen Angeboten wie Zipline-Park und Märliwelt. Da muss sich auch die Gastronomie anpassen und entsprechende Angebote kreieren.» Er sei dabei, ein neues Konzept auszuarbeiten. Die Ideen sprudeln:

«Wir wollen den Gästen ein besonderes Erlebnis bieten. Im Winter wäre eine Bar schön, wo die Leute an der Sonne in geselliger Runde etwas trinken können. Im Sommer schwebt mir eine Lounge auf der Terrasse vor.»

Die Gäste wollten Erlebnisse, ist er überzeugt. «Ich könnte mir vorstellen, dass wir spezielle Events machen. Zum Beispiel eine Metzgete, bei der die Besucher selber wursten könnten und das Produkt nachher nach Hause nehmen.» Noch konsequenter will er mit den einzigartigen Produkten aus dem Appenzellerland arbeiten. «In der Dreischiibe waren wir Culinarium-zertifiziert und haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht.»

Er könnte sich vorstellen, statt der üblichen Chicken-Nuggets, die überall erhältlich sind, eine Eigenkreation anzubieten. In den ersten Wochen und Monaten wolle er erst einmal alles anschauen und erst dann nach Lösungen suchen. Dabei sei es ihm wichtig, das Personal ins Boot zu holen und für die neuen Ideen zu begeistern. Zu diesen muss auch das Ambiente passen. Auf dem Gipfel seien deshalb bauliche Veränderungen angedacht, sagt Ammann: «Bei der Übernachtungssituation und im Restaurant können wir mit wenigen Handgriffen viel Gutes bewirken. Es gibt also noch einiges zu tun.»