TV Appenzell gewinnt zu Hause gegen Frauenfeld

Handball Ein Sieg und ein torreiches Spiel: TV Appenzell holt zu Hause drei Punkte Die 1. Liga-Handballer des TV Appenzell zeigten zu Hause gegen Frauenfeld eine sehr solide Leistung und siegten verdient mit 36:34. Martin Kradolfer 10.10.2022, 16.13 Uhr

Tim Thür beim Abschluss. Bild: PD

Die Mannschaft der Trainer Christian Hamm und Andreas Wild musste auf Laurin Manser und Rouven Bischof verzichten. Gut zu gefallen wusste vor allem das Angriffsspiel, während die Verteidigung zu viele Gegentore zuliess. In der Deckung fehlte die Absprache, stellte Torhüter Flavio de Carli fest. Frauenfeld zeigte sich individuell als gutes Team, war aber Appenzell am Samstag dennoch unterlegen.

Appenzell verzeichnete einen guten Start mit schönen, herausgespielten Toren. Nach dem 3:3 führte Appenzell in der 8. Minute mit 6:3, wobei Lukas Manser dreimal erfolgreich war. Der die ersten 16 Minuten im Tor gestandene Flavio de Carli konnte sich ebenfalls zweimal auszeichnen. Die Thurgauer konnten aber drei Minuten später wieder auf 6:6 ausgleichen. Nach dem 9:9 nach 18 Minuten führte in der Folge Appenzell bis zur 26. Minute mit einer Differenz von drei Treffern. Dann konnten die Innerrhoder nach dem 14:13 bis zur Pause den Vorsprung noch auf 18:13 ausbauen. Dabei gelangen auch Thomas Loser schöne Tore und Keeper Jan Bischof brillierte mit einem Big-Safe.

Thur und Sutter zeigten ihre Klasse

Gleich nach Wiederbeginn zog Appenzell mir sieben Toren Differenz davon. Die Gäste mit den Brüdern Florian und Manuel Wangler sowie Balthes Reiff als beste Werfer liessen sich nicht abschütteln und in einer schwächeren Phase der Einheimischen trafen die Frauenfelder fünfmal in Folge und kamen auf 20:18 heran.

Dann zeigten Arie Thür und Sven Sutter mit zwei Toren ihre Klasse und sorgten dafür, dass Appenzell in Führung blieb. Frauenfeld kam in der 43. Minute auf 24:23 heran, schaffte aber den Ausgleich nicht, auch wenn Appenzell einige Sekunden wegen Zweiminutenstrafen in doppelter Unterzahl spielen musste. In einem Zwischenspurt gelang es Appenzell, den Vorsprung dank Lucius Graf mit dem 30:25 wieder auszubauen.

30 Sekunden vor dem Signalton war alles klar

Noch waren zehn Minuten zu spielen. In der letzten Minute kamen die Thurgauer auf 35:33 heran. Die Gäste stellten auf offene Deckung um, aber Arie Thür machte mit dem 36. Treffer 30 Sekunden vor dem letzten Sirenenton alles klar. Nach dem 34. Tor in der Schlusssekunde für Frauenfeld war die Partie zu Ende und die Einheimischen wurden von ihren rund 250 Fans mit Applaus verabschiedet.

Die nun drittrangierten Innerrhoder empfangen am nächsten Samstag zu Hause den Aufsteiger Flawil.