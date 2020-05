Das "Urwaldhaus" in Rehetobel - ein Opfer der Coronakrise Die Pächter im «Urwaldhaus» in Rehetobel geben auf. Der finanzielle Schaden durch die Pandemie sei zu gross. Eine Wiedereröffnung komme daher nicht in Frage. Die Suche nach neuen Pächtern läuft. Astrid Zysset 12.05.2020, 16.56 Uhr

Die Suche nach neuen Pächtern läuft. Trotzdem: Das Urwaldhaus in Rehetobel wird voraussichtlich bis zum Januar 2021 geschlossen bleiben. Bild: Astrid Zysset

Der Entscheid fiel ihnen schwer. «Es war unser Traum, dieses Restaurant zu führen. Jetzt ist er geplatzt», seufzt Fredy Lüscher. Zusammen mit seiner Partnerin Michèle Müller hat er das «Urwaldhaus» in Rehetobel gepachtet. Nun hat das Paar bekanntgegeben, dass es sich gegen eine Weiterführung des Betriebes entschieden hat. Das «Urwaldhaus» bleibt somit geschlossen.

Der Grund für das Aus ist die Coronakrise. Vergangenes Jahr haben Lüscher und Müller den Betrieb in Rehetobel übernommen. «Im ersten Jahr hatten wir nur investiert. Heuer hätten wir erstmals Gewinn verzeichnen können», sagt der Pächter. Doch daraus wurde nichts. Mitte März mussten alle Gastrobetriebe auf Geheiss des Bundesrates schliessen, um eine Ausbreitung des Virus einzudämmen. Für Lüscher ein schwerer Schlag: «Wir hätten sensationelle Umsätze schreiben können.» Gruppenanmeldungen für Konfirmationen, Geburtstage und Hochzeitsfeiern lagen vor. Dies musste jedoch alles abgesagt werden. Als dann bekanntgegeben wurde, dass eine Wiedereröffnung der Restaurants wohl nicht vor dem 8. Juni möglich sein wird, reifte bei Lüscher und Müller der Entschluss, das Handtuch zu schmeissen. Der Hoffnungsschimmer kam dann vor ein paar Wochen, als der Bundesrat überraschend bekanntgegeben hat, dass die Gastrobetriebe schon am 11. Mai wieder Gäste empfangen durften. Allerdings unter strengen Auflagen. So muss unter anderem ein Sicherheitsabstand zwischen den Restaurantbesuchern gewährleistet werden können. Und an den Tischen dürfen maximal noch vier Personen Platz nehmen.

Fredy Lüscher und Michèle Müller massen ihre Gaststube aus. Resultat: 8 bis 10 Personen hätten sie noch bewirtschaften können. Normalerweise fänden deren 40 Platz. «Für einen Viertel der Gäste eine Wiedereröffnung zu lancieren, hätte sich nicht gelohnt», sagt Lüscher. Die monatlichen Fixkosten betragen rund 10000 Franken. Mit maximal zehn Gästen so viel Umsatz zu erwirtschaften, dass der Betrieb Gewinn abwirft, sei utopisch. Für die Pächter war somit klar, dass sie den Betrieb nicht wieder eröffnen. Endgültig. Warten auf eine Lockerung der Auflagen, war für die beiden keine Option. «Irgendwann kommt die zweite Ansteckungswelle. Und dann? Eine erneute Schliessung?» Lüscher schüttelt den Kopf. In seinen Augen überwiegt das Negative. Einerseits glaubt er nicht, dass viele Gäste gleich nach der gross angelegten Wiedereröffnung der Restaurants diese aufsuchen werden, andererseits waren ihm die Investitionen in die Schutzmassnahmen wie Plexiglasscheiben zuwider. Die würden der Gemütlichkeit in der Gaststube schaden. «Ende des Jahres werden viele Betriebe Bilanz ziehen und erkennen, dass sich die Wiedereröffnung unter diesen Bedingungen nicht gelohnt hat», ist sich Lüscher sicher. Er und seine Partnerin befinden sich nun auf Stellensuche. Nicht einfach, denn Lüscher ist bereits 62-jährig. «Ich dachte, ich könnte das ‹Urwaldhaus› bis zur Pensionierung führen. Aber höhere Gewalt hat mir nun einen Strich durch die Rechnung gemacht.»

Neustart mit neuen Pächtern im nächsten Jahr

Seitens der Bären-Robach-Stiftung, welche das «Urwaldhaus» betreibt, wird der Entscheid des Pächterpaares bedauert. Die Hoffnung auf einen Sommer mit einer hohen Anzahl Gäste war gross. Über 200000 Franken hat die Stiftung in den vergangenen Monaten in Renovationsarbeiten investiert, den Pächtern aufgrund der Coronakrise auch Mietzahlungen erlassen. Geholfen hat das aber alles nichts. «Schade ist auch, dass die vielen ‹Urwaldhaus›-Fans und Wanderer den Sommer über nicht im ‹Urwaldhaus› einkehren können», sagt Stiftungsratspräsident Reto Preisig. Denn obwohl die Suche nach neuen Pächtern eingeleitet wurde, und erste Anfragen vorliegen, sieht es aktuell so aus, dass das «Urwaldhaus» erst im Januar 2021 wiedereröffnet werden kann.