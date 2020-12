Ein Licht in dunklen Zeiten: Wie eine Gemeinde der Bevölkerung trotz Distanz etwas bieten kann Nach unzähligen abgesagten Veranstaltungen zur Adventszeit ist es schwierig Alternativen zu bieten, um diese von Einschränkungen geprägte Zeit etwas zu beleben. Dass es jedoch auch nicht unmöglich ist, zeigt Bühler. Lea Sager 14.12.2020, 12.18 Uhr

Der Stern ist fast von überall aus, zu sehen. Bild: Lea Sager

Nachdem der Adventsmarkt, Konzerte und diverse weitere Anlässe Corona zum Opfer fielen, sind jetzt kreative Lösungen gefragt, um soziale Nähe zu schaffen, ohne einander zu gefährden. Bühler geht dabei mit gutem Beispiel voran. Um nicht mehr nur verzichten zu müssen, werden erfolgreich neue Formen von Veranstaltungen geschaffen.

Es gebe durchaus Möglichkeiten, sich auch in der jetzigen Zeit sozial nahe zu sein, meint Gemeindepräsident Jürg Engler und kritisiert den Term «Social Distancing», der seiner Meinung nach eher «physical distancing» heissen sollte. Gemeinderätin und Präsidentin der Kommission für Gesellschaft und Soziales Mirjam Staub erläutert, dass es das Anliegen vieler Menschen aus Bühler gewesen sei, das Dorfleben trotz allem am Leben zu erhalten.

Mirjam Staub engagiert sich im Dorf. Bild: PD

«Einige Organisationen und Kommissionen hatten viele Ideen, die wir alle unter einen Namen stellen wollten. So ist die Aktion ‹Adventslichter und mehr› entstanden.»

«Adventslichter und mehr» ist darauf bedacht, dass für alle etwas dabei ist, speziell für jene, die nicht an öffentlichen Angeboten teilnehmen können oder wollen. Die Initiative ist angestossen durch die Gemeinde und lebt von Freiwilligen und ihren Ideen. Über die Plattform «Bühler Hilft», die während des Lockdowns im Frühjahr gegründet wurde, engagieren sich diverse Helferinnen und Helfer und organisieren sich, um den Einwohnerinnen und Einwohnern von Bühler in irgendeiner Form etwas Nähe und Aufmerksamkeit zu schenken. Unter diesem Vorsatz stehen verschiedenste Veranstaltungen und Aktionen in Planung. Jürg Engler erklärt:

«Es war nie das Ziel, die abgesagten Veranstaltungen zu ersetzen, sondern lediglich nach Möglichkeiten zu suchen, über diese Zeit etwas zu machen, um den Zusammenhalt und andere Formen der Begegnung zu fördern.»

Den Anfang machte die Kommission Gesellschaft und Soziales mit Mirjam Staub, Peter Freund, Jürg Diem, Lucretia Zbinden und Ute Lindörfer. Mit einem leuchtenden Stern für das Dorf wollen sie ein Zeichen setzen, gerade jetzt in dieser dunklen und stillen Jahreszeit. Am Samstagmorgen vor dem ersten Advent trafen sich die Kommissionsmitglieder und mit der tatkräftigen Unterstützung von Albert Zimmermann und Roy Schrepfer, der die Bauleitung innehatte, wurde gesägt, geschraubt und montiert. Die gute Zusammenarbeit und die sofortige Bereitschaft von Familie Wetter, auf deren Grund der Stern aufgebaut wurde, habe das Team zusätzlich motiviert, ihr Projekt zu verwirklichen.

Am 1. Advent leuchtete der Stern zum ersten Mal. Bild: PD

Die Freude war gross, als der Stern am ersten Advent zum ersten Mal leuchtete. Das Licht, das von der Chellenweid aus über den Dorfkern strahlt, soll den Menschen ein bisschen Mut und Wärme verleihen.

«Es macht richtig Freude, aus den Reaktionen der Menschen zu hören, wie gut der Stern im Dorf ankommt.»

Wenn man zum Stern hochschaue, soll einem bewusst werden, dass man nicht alleine ist, meint Mirjam Staub. Auch für die kommenden Adventstage ist einiges geplant. Es wird Termine geben, zu denen man sich telefonisch oder per Internet zuschalten kann. Diese und weitere Anlässe werden unter buehler.ar.ch unter «Veranstaltungen» angekündigt.