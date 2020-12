Ein kultureller und kulinarischer Genuss für alle Geschmacksrichtungen: «Dinner & Show» bietet eine Kombination aus Theater und Catering «Das Theater ist der perfekte Ort, um einfach einmal abschalten zu können»: Ein kultiges Team setzt sich neu zusammen und kündigt eine nie da gewesene Eventreihe an. Lea Sager 08.12.2020, 17.02 Uhr

Noemi Wymann, Peter John Farrwoski und Corinne Jenny geben einen kleinen Vorgeschmack von «Two Dames and James». Bild: Lea Sager

Besonders für Kulturschaffende, Musiker und Theatergruppen stellt die Coronapandemie eine Durststrecke an Auftritten und Veranstaltungen dar. Sie blicken auf ein schwieriges Jahr voller Absagen und Herausforderungen in allen Bereichen zurück. Dabei stellen sich auf Fragen, ob es im Jahr 2021 noch Theateraufführungen, Konzerte und Kunstveranstaltungen in der gewohnten Art geben oder die momentane Situation, die jetzt fremd und unkonventionell erscheinen mag, zur neuen Normalität werden wird. Diese Gedanken beschäftigen auch Peter John Farrowski und sein Team, der deshalb jedoch nicht die Perspektive und den Optimismus verliert.

Mit der neuen Eventreihe «Dinner & Show» will er seinem Publikum eine Möglichkeit bieten, für einen Moment aus dem von Schutzmassnahmen und Corona eingeschränkten Leben auszubrechen und sich vom Theater und der Musik faszinieren zu lassen. Peter John Farrowski ist überzeugt:

«Das Theater ist der perfekte Ort, um einfach einmal abschalten zu können. Das ist jetzt so wichtig wie noch nie.»

Das kultige Team mit Werner Alder, der den Veranstaltungen mit der Alten Stuhlfabrik in Herisau eine Heimat gibt, dem Schauspieler Andreas Michael Roth, Simon Venturiello, dem Geschäftsführer des Vorarlberger Cateringunternehmens Seidl Catering, und dem Musiker und Showproduzent Peter John Farrowski hat im Jahr 2021 eine Menge vor.

«Wir haben uns vorgenommen, etwas Aussergewöhnliches zu schaffen.»

Es sind zwölf Veranstaltungen aller Art von Musicals über Comedy, Kabaretts und Theater bis Musikshows geplant, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ein wichtiger Bestandteil von «Dinner & Show» ist natürlich auch das Dinner, das die Eventreihe nicht nur zu einem kulturellen, sondern auch zu einem kulinarischen Genuss macht. Zusammen mit dem Seidl-Catering-Team wird Simon Venturiello die Gäste während der Show mit einem innovativen Premium-Dinner verwöhnen.

Die Idee, das Eventcatering mit einer Show zu verbinden, habe er schon länger im Kopf gehabt und mit Werner Alder, Andreas Michael Roth und Peter John Farrowski sei dies zur Realität und zu einer spannenden Möglichkeit geworden, meint Simon Venturiello. Und überhaupt soll mit «Dinner & Show» etwas nie Dagewesenes auf die Beine gestellt werden. Das sieht auch Werner Alder so, der die Alte Stuhlfabrik mit den geplanten Shows, hinter denen viel Herzblut und unzählige Stunden an Produktionsarbeiten und Proben stecken, in einem ganz neuen Licht sieht.

Der Theatergruppe ist es wichtig, gerade jetzt ein bisschen gute Laune zu verbreiten. Bild: Lea Sager

Der Startschuss von «Dinner & Show» wird am 3. Januar im Theater Alte Stuhlfabrik mit einer swingenden Aufführung zum neuen Jahr «Two Dames an James» fallen. Peter John Farrowski als James und seine «two Dames» Noemi Wymann und Corinne Jenny werden ein lebendiges Theaterspiel, getränkt in jede Menge Swing und eine Portion Witz zum Besten geben. Tickets sind unter stuhlfabrik-herisau.ch erhältlich.

Die geplanten Veranstaltungen werden unter der strikten Einhaltung der aktuellen Schutzmassnahmen stattfinden, obwohl das bedeutet, dass die Platzbegrenzung von nur 50 Personen pro Aufführung keine Kostendeckung gewährleistet und das «Dinner & Show»-Team ohne Gage auftreten wird. Die Programmverantwortlichen bleiben trotzdem positiv und freuen sich darauf, in dieser neuen Konstellation durchzustarten:

«Obwohl wir uns in schwierigen Zeiten bewegen, wollen wir nicht zumachen, sondern im Gegensatz dazu aufmachen und unser Bestes geben.»