Ein Jahr Kantonsratsgesetz in Ausserrhoden – die Fraktionspräsidenten ziehen Bilanz Vor einem Jahr trat in Ausserrhoden das neue Kantonsratsgesetz in Kraft. Ziel: die Stärkung des Parlaments. Was ist gut am neuen Gesetz, was nicht und wie lief die Umsetzung? Eine Umfrage unter den Fraktionspräsidenten gibt Aufschluss. Alessia Pagani 02.07.2020, 05.00 Uhr

Wegen der coronabedingten Pause und mangels Geschäften brachte das erste Jahr mit dem neuen Kantonsratsgesetz weniger Betrieb als üblich.

Bild: Nik Roth (15. Juni 2020)

Das Parlament stärken und Defizite ausmerzen, – das war der Leitgedanke hinter dem neuen Kantonsratsgesetz. Dafür wurden unter anderem die drei bisherigen Aufsichtskommissionen (Finanz-, Justiz- und Staatswirtschaftliche Kommission) zur Geschäftsprüfungskommission (GPK) zusammengefasst. Die fünf neuen ständigen Kommissionen (für jedes Departement eines) werden von einem personell wie organisatorisch besser aufgestellten Parlamentsdienst unterstützt. Zudem wurden die Entschädigungen angepasst. Die Fraktionen erhalten neu eine Pauschale von 5000 Franken jährlich.

Das Kantonsratsgesetz ist am 1. Juni 2019 in Kraft getreten. Aufgrund der Coronapandemie und mangels Geschäften brachte das erste Jahr mit dem Kantonsratsgesetz zwar weniger Betrieb. Zudem haben die ständigen Sachkommissionen erst im September ihre Arbeit effektiv aufgenommen. Dennoch zeigt sich bei einer Umfrage unter den Fraktionspräsidenten bereits jetzt: Das Gesetz stösst grossmehrheitlich auf positives Echo. Florian Hunziker (SVP/Herisau) bezeichnet es als «vollen Erfolg». Hunziker:

Florian Hunziker, Fraktionspräsident der SVP. Bild: PD

«Die neuen ständigen Kommissionen sind näher an der Verwaltung und dem Regierungsrat dran.»

Die Übergangsphase sei strukturiert und ruhig sowie vorausschauend geplant vollzogen worden, sagt Hunziker weiter. Dies schreibt er nicht zuletzt Kantonsratspräsidentin Katrin Alder zu.

Arbeitsbelastung sehr unterschiedlich

Stephan Wüthrich, PU-Kantonsrat. Bild: PD

Auch Kantonsrat Stephan Wüthrich (PU/Wolfhalden) findet vorerst nur lobende Worte. Er verweist zwar darauf, dass noch nicht alle Kommissionen ihre Arbeit wirklich hätten aufnehmen können, zeigt sich aber dennoch zufrieden:

«Das neue Gesetz ist gut angelaufen.»

Wüthrich ist Mitglied in der neuen Kommission Inneres und Sicherheit, welche im vergangenen Jahr mit der Erarbeitung des Kommissionsreglements seiner Aussage nach am meisten zu tun hatte. Die unterschiedliche Arbeitsbelastung spricht auch Michael Kunz (SP/Rehetobel) an und sieht Verbesserungspotenzial. Kunz sagt:

«Die Geschäftsprüfungskommission beispielsweise braucht einen Arbeitsaufwand, der nur knapp miliztauglich ist. Andere Kommissionen konnten mangels Geschäften nur wenig tagen.»

Michael Kunz, Fraktionspräsident der SP. Bild: PD

Zudem verweist Kunz darauf, dass die Planung der Geschäfte noch nicht reibungslos klappt und dass das Instrument der parlamentarischen Initiative oder der dringlichen Interpellation noch nicht zur Anwendung gekommen ist. «Der Rat muss die Einsatzmöglichkeiten dieser Instrumente noch besser kennenlernen.»

Alles in allem zieht Kunz eine positive Bilanz: «Die Richtung stimmt.» Die ständigen Kommissionen seien gut gestartet und würden beginnen, sich Know-how anzueignen. «Der Kantonsrat emanzipiert sich stärker von der Regierung. Und die ständigen Kommissionen bringen eine Stärkung des Parlaments», so Kunz. Als positiv wertet er zudem die Entschädigungen für die Fraktionen. «Diese erlauben ihnen zusätzlich eine Professionalisierung.»

Kleine Fraktionen sind im Nachteil

Balz Ruprecht, Präsident der CVP/EVP-Fraktion. Bild: PD

Für Balz Ruprecht (Herisau), von der CVP/EVP – der mit sechs Mitgliedern kleinsten Kantonsratsfraktion - ist die Grösse der Kommissionen ein Thema. «Da die Kommissionssitze nach der Grösse der Fraktionen verteilt werden, haben neu kleinere Fraktionen nicht mehr in allen ständigen Kommissionen Einsitz. Es ist schade, dass dadurch nicht mehr alle Meinungen in den Kommissionen vertreten sind», sagt Ruprecht. Die Kommissionsgrösse spricht auch Patrick Kessler, FDP-Fraktionspräsident und GPK-Mitglied, an:

Patrick Kessler, Fraktionspräsident der FDP. Bild: PD

«Für die kleinen Fraktionen ist es eine grosse Herausforderung in allen Kommissionen Positionen zu besetzen, insbesondere wenn noch Vertretungen im Kantonsratsbüro hinzukommen.»

Der «ultimative» Beweis, dass das Parlament stärker geworden ist, fehlt Kessler noch. Dennoch schaut er zuversichtlich in die Zukunft: «An der letzten Kantonsratssitzung zum Covid-Bericht haben die Vertreter der Sachkommissionen erstmals gezeigt, dass sie nahe an den Themen dran sind.»

Urs Alder, FDP-Kantonsrat aus Teufen. Bild: PD

Kantonsrat Urs Alder (FDP/Teufen) stand dem neuen Kantonsratsgesetz eher skeptisch gegenüber. Alder sass bei der Teilrevision des Personalgesetzes sowie bei der Teilrevision des Gesetzes über den Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden in der parlamentarischen Kommission.

Die Arbeit in den parlamentarischen Kommissionen, welche ad hoc und auf ein bestimmtes Thema gerichtet waren, habe er immer sehr geschätzt, sagt Alder. «Dies hat einem als Kantonsparlamentarier einen vertieften Einblick in die unterschiedlichsten Themen und die Zusammenarbeit mit immer wieder anderen Kolleginnen und Kollegen des Kantonsrats und der Departemente ermöglicht. Auch konnte man sich jeweils flexibel, je nach Interesse und aktueller Belastung im Beruf einer parlamentarischen Kommission anschliessen. Demgegenüber stehen aber die Kontinuität und Professionalität, die die festen Kommissionen bringen.»

Der FDP-Kantonsrat verweist darauf, dass solche Gesetzesänderungen immer eine Herausforderung darstellen und es auf der Hand liege, dass sich noch nicht alles eingespielt habe. Das Gesetz sei nun in Kraft und es sollte nicht bereits wieder hinterfragt werden. Alder sagt:

«Viel mehr gilt es im Sinne der kontinuierlichen Verbesserung, gewisse Abläufe und Schnittstellen noch zu optimieren und auszufeilen.»

Zudem gelte es in der aktuellen Phase, sich auf die politische Arbeit und deren Inhalte zu konzentrieren. «Mit der Verarbeitung der Coronakrise und der Revision der Kantonsverfassung inklusive Strukturreformen stehen gewichtige Herausforderungen an.» Die Umsetzung des Kantonsratsgesetzes in die Praxis bezeichnet Alder als reibungslos. Dies nicht zuletzt wegen der engen Zusammenarbeit der einzelnen Organe: «Die neu gebildeten Kommissionen wurden in deren Arbeit von den zuständigen Departementen von Anfang an auf konstruktive und professionelle Art und Weise unterstützt.»

Parlamentsdienst wird geschätzt

Alle Befragten zeigen sich vor allem vom neuen Parlamentsdienst überzeugt. «Dieser ist eine grosse Unterstützung. Er hat einen guten Überblick über die Geschäfte und kann dadurch gut Verknüpfungen schaffen», sagt Stephan Wüthrich. Er spricht von einem Mehrwert und lobt unter anderem die Arbeit der Leiterin Sabrina Baumgartner. Wüthrich dazu:

«Der Parlamentsdienst ist spürbar stärker auf den Kantonsrat ausgerichtet.»

FDP-Fraktionssprecher Patrick Kessler bezeichnet Baumgartner als wichtige Ansprechpartnerin. Auch Florian Hunziker überzeugt die neue Stabstelle: «Durch die Professionalisierung des Parlamentsdienstes ist die Legislative merklich erstarkt.»