Drei Kantone schicken dem Teufner Gemeinderat einen Brief

Ortsdurchfahrt Eine Warnung oder gar Drohung? Ein Brief der Kantone an die Teufner Tunneladressaten wirft Fragen auf Am Sonntag wird in Teufen über den Projektierungskredit für eine Tunnellösung abgestimmt. Die drei Bestellerkantone haben dem Teufner Gemeinderat geschrieben, dass die Doppelspurvariante zu bevorzugen sei. Notfalls werde nur eine einzige Tunnelvariante akzeptiert. Es ist ein Brief mit einem schalen Beigeschmack. Astrid Zysset und Selina Schmid Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Mit einem Ja zum Projektierungskredit diesen Sonntag würde ein Tunnelprojekt ausgearbeitet. Dessen Objektkredit käme in drei bis vier Jahren zur Abstimmung. Bild: David Scarano

Nach dem deutlichen Ja zur Tunnelinitiative vergangenen Mai, stimmt Teufen diesen Sonntag über den Projektierungskredit ab. Im Vorfeld der Abstimmung war es ruhig. Bis jetzt. Bis zu dem Zeitpunkt, als publik wurde, dass Ende Juni beim Gemeinderat ein Brief eintraf. Dieser handelt von der Tunnelabstimmung. Der Absender ist der Kanton respektive die drei Bestellerkantone Appenzell Ausserrhoden, St.Gallen und Appenzell Innerrhoden; Regierungsrat Dölf Biasotto, Vorsteher Departement Bau und Volkswirtschaft, der Innerrhoder Landammann Roland Dähler und der St.Galler Regierungsrat Beat Tinner unterzeichneten das Schreiben.

In dem vierseitigen Brief, welcher der Redaktion vorliegt, wird festgehalten, dass die Bestellerkantone von den Vorzügen einer doppelspurigen, oberirdischen Streckenführung zwischen Stofel und Bahnhof Teufen nach wie vor überzeugt seien. Sämtliche Investitionskosten, welche über den 45 Millionen für die Doppelspur liegen, habe Teufen allein zu tragen. Im Klartext: «Die betrieblichen Mehrkosten als Differenz zwischen dem Betrieb der Doppelspur und dem Betrieb der Tunnelvariante sind durch die Gemeinde Teufen zu bezahlen. Wir weisen darauf hin, dass die durch die Tunnellösung ausgelösten Mehrkosten für Betrieb und Substanzerhalt für einen Zeitraum von maximal 40 Jahren ab Inbetriebnahmen berechnet werden.» Weiter steht geschrieben: «Weder der Bund noch die Kantone Al, AR oder SG werden Mehrkosten gegenüber der Vorzugsvariante Doppelspur finanzieren. Dies gilt auch für allfällige Objekte und Massnahmen, die aufgrund der Tunnelvariante zur Sicherstellung des Angebotes nicht auf Gemeindegebiet von Teufen zu realisieren wären. Die Appenzeller Bahnen (AB) sind zudem von Bund und Kantonen angewiesen, sämtliche Leistungen für die Tunnelvariante zu rapportieren und der Gemeinde in Rechnung zu stellen.» Im Brief wird zudem deutlich gemacht, dass nur eine Tunnelvariante zu verfolgen sei. Varianten der Streckenführung, welche nicht in der Korridorstudie enthalten sind, würden nicht unterstützt respektive nicht von den AB als Projekt eingereicht.

Festlegung der Rahmenbedingungen

Lukas Gunzenreiner, Departementssekretär des Ausserrhoder Bau- und Volkswirtschaftsdepartements, hält fest, dass man mit dem Brief die Rahmenbedingungen und den effektiven Handlungsspielraum der Gemeinde für ein Tunnelprojekt schriftlich festhalten wollte. «Wir haben auch nochmals deutlich gemacht, dass die Tunnellösung zu Verzögerungen führt.» Das Doppelspur-Projekt ist bereits fertig ausgearbeitet. Wird dieses umgesetzt, könnten Angebotsverbesserungen sowie bessere Anschlüsse auf den Fernverkehr schneller umgesetzt werden. Und dies ist vor allem auch für das Rotbachtal und Appenzell Innerrhoden entscheidend.

Innerrhoden bezieht Stellung

Roland Dähler, regierender Landammann in Appenzell Innerrhoden. Bild: Philipp Griesemer

Mitunterzeichner des Briefes ist Roland Dähler als regierender Landammann Appenzell Innerrhoden. Er hält fest:

«Wir halten uns aus der Abstimmung in Teufen raus und empfehlen keine bestimmte Variante. Als Bestellerkantone wollen wir unsere Position allerdings klarmachen und die Gemeinde auf einige Tatsachen hinweisen.»

Wer von einem Projekt betroffen sei, müsse sich positionieren, besonders wenn man für die Leistung bezahle, so Dähler. Das sei von Zeit zu Zeit auch schriftlich notwendig. Innerrhoden sei direkt vom Projekt der AB betroffen. Dähler sagt: «Für Innerrhoden ist wichtig, dass wir bald eine schnellere Verbindung von und nach St.Gallen haben. Wir wollen endlich die Reisedauer von maximal einer halben Stunde, die damals in der Durchmesserlinie als Ziel definiert wurde.»

Trotzdem: Es ist ein Brief mit einem schalen Beigeschmack. Im Sommer 2020 hatte der Kanton Appenzell Ausserrhoden die Gemeinde Teufen bereits aufgefordert, die damals angesetzte Tunnelabstimmung abzusagen. Begründung: Nur mit der Doppelspur könnten die Anschlüsse an den Fernverkehr in St.Gallen sichergestellt werden.

Ein Warnschuss an Gemeinden

Greift der Kanton nun erneut in eine kommunale Abstimmung ein? «Wir haben keine Vorgaben für die Abstimmung gemacht», so Gunzenreiner weiter. Auch Drohungen seien darin keine enthalten. Diesen Vorwurf stellte die Gemeindezeitung «Tüüfner Poscht» in den Raum, indem sie in der Berichterstattung zur Orientierungsversammlung zu den Abstimmungsvorlagen, an welcher der Brief thematisiert wurde, von einer «Warnung und Drohung» schrieb, welche das Schreiben beinhaltet. Gleicher Meinung ist Felix Leu, Präsident der Teufner SP. Leu sagt: «Der Brief war ein Warnschuss an die Gemeinde. Bei den Stimmberechtigten kam das aber nicht an.» Er vermutet, dass die Kantone die Verantwortung von sich abwenden wollten, wenn bei der Gemeinde deutliche Mehrkosten anfallen würden. Die SP hat in der Abstimmungsfrage die Stimmfreigabe beschlossen.

Die FDP Teufen ist für ein Ja zum Projektierungskredit. Ziel ist gemäss Präsident Oliver Schmid, dass die verschiedenen Varianten ordentlich verglichen werden können – ungeachtet davon, welche schliesslich umgesetzt wird. Dass die Kantone an der Abstimmung interessiert sind, kann Schmid nachvollziehen. «Besteller sind die Kantone, das Projekt ausführen werden die AB. Es ist also kein reines Teufner Projekt. Ob es Usus ist, dann einen Brief an den Gemeinderat zu schreiben, kann ich nicht beurteilen.»

Nicht jede Variante wird beim Bund eingereicht

Doch ist der Brief nun eine Drohung, eine Warnung? Als Drohung im weiteren Sinne könnte die Ankündigung verstanden werden, dass Projekte, welche nicht in der Korridorstudie enthalten sind, nicht bewilligungsfähig sind und somit nicht eingereicht werden. Gemeint ist damit die Kreuzungsstelle im Stofel. Die Gemeinde lässt auch eine Variante mit einer Kreuzungsstelle neben der Strasse projektieren. Die Korridorstudie sieht das nicht vor.

AB-Mediensprecherin Erika Egger sagt: «Nur jene Varianten sind zulässig, welche die Angebotsziele erreichen, die mit der Korridorstudie verfolgt werden. Infrastrukturmassnahmen, welche die Ziele der Korridorstudie nicht erreichen, sind keine Alternativen.» Käme also aufgrund der Tunnellösung eine Variante zum Entscheid, welche die verkehrlichen Bedürfnisse der Bahn nicht zu erfüllen vermag, so sind die AB nicht verpflichtet, diese beim Bund zur Umsetzung zu beantragen.

Gemeinderat hat Brief zur Kenntnis genommen

Dessen ist sich auch die Gemeinde bewusst. Sie ist aber der Auffassung, dass Varianten nicht von vornherein ausgeschlossen werden sollen, sondern erst einer eingehenden Prüfung bedürfen. Gemeindepräsident Reto Altherr führt auf Anfrage aus, dass der Gemeinderat den Brief zur Kenntnis genommen und die Bevölkerung anlässlich der öffentlichen Orientierungsversammlung anfangs September über die Eckpunkte informiert habe. Die Teufner Stimmbevölkerung habe den Gemeinderat mit der deutlichen Zustimmung zur Initiative am 15. Mai beauftragt, möglichst rasch einen entsprechenden Projektierungskredit für die notwendigen Planungsarbeiten zur späteren Unterbreitung eines Objektkredites vorzulegen, und diesem demokratischen Anliegen wolle der Gemeinderat nachkommen, so Altherr. Weiter kommentieren möchte er das Schreiben nicht. Die Abstimmung über den tatsächlichen Objektkredit soll in drei bis vier Jahren stattfinden.

