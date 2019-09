Trogen hui, Walzenhausen pfui: Die Wahlbeteiligung in Ausserrhoder Gemeinden im Überblick

Warum die Wahlbeteiligung in Walzenhausen regelmässig gering ist, kann sich Gemeindepräsident Michael Litscher nicht erklären. «Vielleicht sind die Geschehnisse in Bern einfach zu weit weg», mutmasst er. Über mangelndes Interesse an der kommunalen Politik kann er sich nämlich nicht beklagen. «Da muss ich den Bürgerinnen und Bürgern ein Kränzchen winden. Sie zeigen sich sehr engagiert.»

Die Wahlbeteiligung beispielsweise bei den vergangenen Gesamterneuerungswahlen sei mit 36 Prozent relativ hoch gewesen. Das Interesse an kommunalen Themen zeige sich auch darin, dass Anlässe der Lesegesellschaft oder Informationsveranstaltungen der Gemeinde rege besucht werden. Besonders Raumplanungsfragen und die Revision der Gemeindeordnung hätten in jüngster Vergangenheit immer wieder zu Gesprächen mit der Bevölkerung geführt, so der Gemeindepräsident

Das Interesse am politischen Geschehen war aber nicht immer so gross. Erst seit etwa zwei Jahren sei dieses angestiegen, so Litscher. Zu diesem Zeitpunkt trat der neue Gemeindepräsident sein Amt an. Etwas, das er umgehend änderte, war die Informationspolitik samt Einbindung der Bevölkerung. Zuvor war das Interesse an den Versammlungen «teilweise sehr gering», so Litscher.

Mit der Einführung der Informations- und Mitwirkungsstrategie werde gezielter und umfangreicher informiert. An den Orientierungsversammlungen wird nebst dem Voranschlag darum auch über weitere Themen informiert. Und die Bevölkerung werde im Rahmen von Vernehmlassungen und Arbeitsgruppen in die Prozesse miteingebunden. (asz)