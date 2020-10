«Ein aussergewöhnliches Jahr auf dem Hohen Kasten geht vorzeitig zu Ende» – die Drehrestaurant und Seilbahn AG zieht Bilanz Die Saison 2020 auf dem Hohen Kasten dauerte nur vier Monate. Am 2. November wird der Betrieb bereits wieder geschlossen. Die Hoher Kasten Drehrestaurant und Seilbahn AG blickt dennoch auf viel Positives zurück und hält fest, vorerst «mit einem blauen Auge» davongekommen zu sein. 23.10.2020, 15.07 Uhr

Der Hoher Kasten AG setzte die deutlich verkürzte Saison weniger zu, als erwartet wurde. Bild: Hanspeter Schiess

(pd/mlb) Die Aktiengesellschaft schaut auf eine turbulente Zeit zurück: Nach einem guten Jahresstart und den jährlichen Revisionsarbeiten im März schlug Corona zu und verhinderte den Saisonstart am 1. April 2020. Nach einer nur viermonatigen Saison wird am 2. November der Betrieb für Bauarbeiten am neuen Tunnel bereits wieder geschlossen.

So kann bereits jetzt gesagt werden, dass im laufenden Jahr rund 40 Prozent weniger Gäste auf den Hohen Kasten hinauf oder zurück befördert wurden, wie aus einer Medienmitteilung des Unternehmens hervorgeht.

Weiter heisst es, in den Medien seien immer wieder die Auswirkungen des aussergewöhnlichen Besucherandrangs thematisiert worden. Während des Lockdowns kamen völlig neue Gästesegmente in den Alpstein – ein Phänomen, das im Frühjahr im ganzen Alpenraum anzutreffen war. An schönen Wochenenden suchten die Leute Erholung in den nahen Bergen. Auch im nahen Ausland wurde beispielsweise das Allgäu von Erholungssuchenden aus München und andern Städten heimgesucht. Damit verbunden waren auch hierzulande während einiger Wochen mehr Abfall und viele Autos, trotz geschlossener Bergbahnen.

Stillstand der Seilbahn und reduzierter Betrieb im Drehrestaurant

Anfang Mai erteilten die Stadt Altstätten und der Kanton St. Gallen die Baubewilligung für die Tunnelerweiterung auf dem Hohen Kasten. Zu diesem Zeitpunkt war unklar, wann der Bahnbetrieb wieder aufgenommen werden darf. Deshalb beschloss der Verwaltungsrat, während des Lockdowns die erste Etappe der Bauarbeiten für den geplanten Schräglift in Angriff zu nehmen. In der Folge wurde der Saisonstart für die Seilbahn auf Anfang Sommerferien verschoben.

Eine Visualisierung der Tunnelerweiterung, die gerade gebaut wird. Bild: PD

Das Drehrestaurant empfing bereits ab Mai an schönen Wochenenden Gäste. Dass der Hohe Kasten vorläufig nur zu Fuss erreichbar war, schreckte die Wanderer nicht ab. Sie kamen auch an Wochentagen auf den Berg, um die Aussicht und den zu dieser Jahreszeit «herrlich blühenden Alpengarten zu geniessen», heisst es weiter.

Vor der Wiederaufnahme des Bahnbetriebs fand das jährliche Sicherheitstraining statt. Der theoretische Teil beinhaltete eine Schulung zu den Hygiene- und Verhaltensmassnahmen in Bezug auf Covid-19. Alle Mitarbeiter wurden mit Schutzmaterial ausgestattet.

Unsicherheit bezüglich Corona war spürbar

Trotz trüber Aussichten auf 2020 konnte am 4. Juli endlich der Bahnbetrieb aufgenommen und das Panoramarestaurant wiedereröffnet werden. Bereits am ersten Tag nutzten 768 Personen die Möglichkeit, wieder mit der Seilbahn einen Ausflug auf den Hohen Kasten machen zu können.

Für die Sicherheit der Gäste im Kassen- und Wartebereich sorgten Markierungen am Boden. Bei starkem Andrang gab es Zwischenfahrten, um lange Wartezeiten zu vermeiden und die Seilbahnkabinen nicht mit voller Kapazität zu füllen.

In den gesamten Sommerferien waren Bahn und Gastronomie gut besucht, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Allerdings sei die Unsicherheit vieler Gäste bezüglich Corona zu spüren gewesen. Das habe sich auch in den Zahlen widergespiegelt. Während nämlich die Hotellerie im Appenzellerland in diesem Jahr Rekordzahlen verzeichnete, blieb die Kastenbahn Monat für Monat rund 20 Prozent unter den Frequenzen der Vorjahre.



Auch sei zu beobachten gewesen, dass viele Gäste den Weg auf den Gipfel lieber zu Fuss zurücklegten. Das Unternehmen vermutet, dass dies an einer gewissen Unsicherheit bezüglich Maskenpflicht und Mindestabstand gelegen haben soll. Die Besucher hätten versucht, Menschenansammlungen aus dem Weg zu gehen.

Eine Kuriosität:

Während in den Vorjahren bei gutem Sommerwetter die Sonntage am meisten frequentiert waren, gehörte im Sommer 2020 jeweils der Montag mit zu den besucherstärksten Tagen.

Der allgemeine Einbruch der Gruppengeschäfte betraf den Hoher Kasten weniger als andere Regionen. Reisegruppen sowie internationale Gäste standen hier nie speziell im Fokus, heisst es in der Mitteilung. Allerdings seien deutlich mehr Gäste, vor allem Familien mit Kindern, aus dem benachbarten deutschsprachigen Ausland gekommen. Dabei handelte es sich weniger um Tagesgäste: Die meisten hätten sich kurzerhand für eine Hüttentour oder Übernachtung in einem Berggasthaus entschieden, weil die ursprünglich geplanten Badeferien in diesem Jahr nicht möglich waren.

Gäste, die zuvor nie in den Bergen waren, seien begeistert gewesen. In der Mitteilung vermutet das Unternehmen:

«Wahrscheinlich hat dank der Pandemie so manch einer seine Wanderlust entdeckt.»

Mit blauem Auge davongekommen

Brülisau und den Hohen Kasten stellte der Ansturm in der Saison 2020 indes nie vor nennenswerte Probleme. Es konnten selbst bei gutem Besucheraufkommen stets ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, wie das Unternehmen mitteilt.

Wenn am 2. November die kurze Saison 2020 vorzeitig zu Ende geht, kann die Hoher Kasten Drehrestaurant und Seilbahn AG eine befriedigende Bilanz ziehen. Die Zahlen liegen weit unter denjenigen der letzten Jahre, doch ist man «mit einem blauen Auge» davongekommen.

Sofern die Bauarbeiten nach Plan verlaufen, startet die neue Saison am 1. Mai 2021. Auf der Website finden Besucher stets die aktuellen Informationen. Angebote wie beispielsweise Führungen im Alpengarten, Vollmondfahrten und das beliebte Frühstück im Drehrestaurant laden auch im kommenden Jahr zu einem Besuch ein.