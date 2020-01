Der SCH verliert das erste Heimspiel unter dem neuen Trainer gegen Prättigau-Herrschaft. Christian Strasser äussert sich nach dem 2:5 über seinen Einstieg, spielintensive Phasen und einen Doppeljob. Lukas Pfiffner 19.01.2020, 14.15 Uhr

Keine Punkte bei der Heimpremiere von Christian Strasser an der Bande des SC Herisau. Bild: Lukas Pfiffner

Die Prättigauer waren vorgestern im Sportzentrum deutlich kaltblütiger. 41. Minute: Pace setzt den Puck verzweifelt an die Latte, wenig später erhöht Christen für die Gäste mit Leichtigkeit auf 2:4. Ein Zweitorerückstand – an diesem Abend zu viel für den SC Herisau, der weder defensiv noch offensiv von einem geglückten Start in die 1.-Liga-Zwischenrunde sprechen kann und zurecht verlor.

Nach den zwei Toren in Unterzahl eine Woche zuvor schaffte der SCH auch am Samstag gegen Prättigau einen Shorthander; viel anderes an Positivem gab es am Samstag nicht. Für den neuen Trainer Christian Strasser war das Spiel denn auch ein Rückschlag nach dem Sieg bei seinem Debüt an der Herisauer Bande. Er habe der Mannschaft nach der Partie gesagt: «Wir können und müssen heute Abend noch enttäuscht sein, aber ab Sonntag gilt es, vorwärts zu schauen und sich wieder aufzurichten.»

Tablette für den Head, Arbeit für den SCH

Ein paar Minuten vor Schluss gab es vorgestern einen kurzen Unterbruch, weil der Headschiedsrichter unter Kieferbeschwerden litt und von Platzarzt Antonin Hoffmann eine Schmerztablette erhielt. Eine Tablette wird Herisau dagegen im Moment nicht helfen. «Wir müssen arbeiten, zum Beispiel am Powerplay», weiss Christian Strasser.

«Und wir müssen lernen, die Spielkontrolle zu übernehmen, nicht einfach von der Hoffnung oder dem Zufall zu leben.»

Viel Zeit hat der neue Trainer allerdings nicht. Schon am Mittwoch reist der SCH zum Spiel nach Reinach, und am Samstag trifft er auswärts auf Rheintal. «Solche spielintensive Phasen haben die Spieler gerne, die Trainer gerade in der jetzigen Situation sicher weniger.» Immerhin gebe es nun eine rasche Gelegenheit zur Korrektur. «Wir haben gegen Prättigau ja unglaublich viele Chancen ausgelassen», meint der ehemalige Topskorer.

«Ich bin sehr gut aufgenommen worden»

Strasser war jahrelang Stürmer bei Thurgau und den Pikes, den nebst Uzwil traditionell ärgsten Rivalen des SC Herisau. «Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Die Mannschaft zieht mit. Ich habe sie trotz der vier Niederlagen zuvor als intakt wahrgenommen und nicht in Grüppchen zersplittert.» Er lobt Herisaus Umfeld und den organisatorischen Bereich. Der Einstieg sei ihm leicht gemacht worden.

Der 36-Jährige arbeitet als Servicetechniker im Bereich Sanitär/Heizungen. Er ist Vater von drei Kindern und trainiert weiterhin die U9-Mannschaft der Pikes. Sein Sohn Yven spielt dort mit. Er habe Spass an dieser Arbeit. Aber die Herausforderung, eine 1.-Liga-Mannschaft zu trainieren, habe er gerne zusätzlich angetreten. Das Engagement beim SCH sei überraschend zu Stande gekommen. «Ich hatte zwar einmal mit den Verantwortlichen Kontakt im Hinblick auf ein allfälliges Amt in der nächsten Saison. Aber dass ich einspringe, hat sich kurzfristig ergeben.»

Vereinbart sei eine Zusammenarbeit bis Ende der Meisterschaft. Darüber hinaus denke er nicht, erzählt Strasser. Im Moment würden nur die Zwischenrunde und das Erreichen der Playoffs zählen. Dafür wird aber mehr Inspiration der Mannschaft notwendig sein, als sie vorgestern gegen Prättigau an den Tag gelegt hat.

Herisau – Prättigau 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Sportzentrum. – 266 Zuschauer. – Sr. Krotak, Kobza/Lukac.

Tore: 2. Mazza (Rüsi) 0:1. 6. Gartmann (T. Koller, Ausschluss Bleiker!) 1:1. 34. Rossi (Mazza, Rüsi) 1:2. 34. (33:44) Bleiker (Eigenmann) 2:2. 36. Mazza (Schumacher, Hemopo) 2:3. 44. Christen (Hertner, Raganato) 2:4. 58. Christen (Schumacher, Herisau ohne Torhüter) 2:5.

Herisau: Allenspach; Jeitziner, Hofstetter; Hoffmann, Homberger; Olbrecht, Bleiker; Studerus; Bommeli, Gartmann, T. Koller; Popp, Pace, Eigenmann; Speranzino, Rotzinger, Grau; Hausammann, Grüter.

Prättigau-Herrschaft: Salis; Marugg, Raganato; Durisch, Casanova; Pleisch, Naef; Oswald; Rüsi, Hertner, Siegrist; Sprecher, Mazza, Rossi; Christen, Bossi, Hemopo; Schumacher, Frehner.

Strafen: Herisau 3-mal 2 Minuten, Prättigau 2-mal 2 Minuten.