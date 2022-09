Michael Bless über die Emotionen am ESAF und seinen Rücktritt

Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest «Besser hätte ich es mir nicht erträumen können»: Der Gaiser Schwinger Michael Bless über die Emotionen nach seinem letzten Kampf 96 Kränze, vier davon eidgenössische, hat Michael Bless gewonnen. Vier Tage nach dem Rücktritt spricht der Gaiser über seine fast 20-jährige Karriere, die Entwicklung des Schwingsports und seine Zukunft. Mea McGhee Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

«Es sind bestimmt zehn Steine von mir abgefallen», beschreibt Michael Bless den Moment nach dem Sieg in seinem letzten Kampf am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln. Bild: Lorenz Reifler

Beim Gedanken an seinen letzten Kampf im Sägemehl bekommt Michael Bless auch Tage später wieder Hühnerhaut.

«Ich habe mir einen riesigen Druck gemacht, umso schöner war der Moment, als ich das ‹Guet› des Kampfrichters hörte.»

Welcher Schwung ihm seinen 96. Kranz einbrachte, kann der 36-Jährige gar nicht sagen. Er wollte beim ersten Zusammengreifen kurz ziehen, der Gegner habe gekontert «und dann habe ich ihn über links ausgeleert», beschreibt er die Szene im achten Gang des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes (Esaf) in Pratteln. Auf der Tribüne der Nordostschweizer sei es sofort laut geworden, dann sei er zu seinem Trainer Beat Schläpfer gegangen und habe sich mit ihm gefreut.

«Danach wurde es sehr emotional», beschreibt Michael Bless die Momente, als die Speakerin verkündete, der Gaiser habe soeben seinen letzten Kampf und damit den vierten eidgenössischen Kranz gewonnen. Bless versucht, seine letzten Augenblicke als Aktivschwinger in Wort zu fassen:

«Wenn über 50'000 Leute aufstehen und klatschen, die Welle durch das Stadion geht, dann ist das unbeschreiblich.»

Diese Wertschätzung der Schwingerfans habe er nicht erwartet und «besser hätte ich es mir nicht erträumen können».

Hochs und Tiefs wie nie zuvor

Denn die Saison sei für ihn eine der schwierigsten überhaupt gewesen. Hochs und Tiefs hätten sich abgewechselt wie nie zuvor. Vieles sei Kopfsache gewesen, die Motivation habe manchmal etwas gefehlt. Nach dem Innerschweizer Teilverbandsfest, das ihm komplett missriet, hätte er die Zwilchhose am liebsten an den Nagel gehängt. Dank seiner Frau Andrea kam es anders:

«Sie hat mir die Kutteln geputzt. Sie sagte, ich solle auf die Zähne beissen, die paar Wochen mehr würden nicht wehtun.»

Michael Bless machte nach dem Innerschweizer Teilverbandsfest einen neuen Aufbau mit Kraft- und Mentaltraining. Er spreche gut auf Hypnose an und arbeite in diesem Bereich mit Adrian Brüngger zusammen. Der Aufwand zahlte sich aus: An seinem Lieblingsfest auf der Schwägalp gewann Bless zum zehnten Mal den Kranz und der Ausgang am Esaf ist bekannt.

Training mit Nachwuchssportlern

Nach fast 20 Jahren im Schwingsport brauche er nun etwas Abstand. Wer könnte die Lücke füllen, die der erfolgreichste Appenzeller Schwinger der vergangenen Jahre hinterlässt? Es gebe einige gute und ambitionierte Schwinger, findet Michael Bless. Wer an die Spitze wolle, müsse den Fokus voll auf den Sport legen. In den Vereinen und im Kantonalverband werde gute Arbeit geleistet. Wertvoll sei auch die Zusammenarbeit mit der Sportschule Appenzellerland im Bereich des Athletik- und Krafttrainings.

In Teufen leitet der 36-Jährige denn auch wöchentlich ein Training in diesen Bereichen. Er findet es spannend, mit Nachwuchsathletinnen und -athleten aus verschiedenen Sportarten zusammenzuarbeiten. Die polysportive Ausbildung sei auch im Schwingen wichtig, denn neben Kraft und Ausdauer seien Beweglichkeit und Koordination wichtige Faktoren.

Strategisches Spiel

Der Schwingsport habe sich während seiner Aktivzeit enorm gewandelt. Die Popularität bei den Fans, die Medienpräsenz, das Engagement der Sponsoren, alles hat sich gesteigert. Für die Jungen werde es nicht einfacher, denn vom Boom würden primär die Spitzenschwinger profitieren. Diese hätten ein professionelles Trainingsumfeld, Möglichkeiten, die Spitzensport-RS oder -WKs zu besuchen und könnten dank lukrativer Sponsoringverträge Profi sein.

Andere müssten acht und mehr Stunden auf dem Bau arbeiten, hätten weniger Zeit für die Regeneration. «Die Schere geht immer weiter auf», stellt Bless fest. Doch der Schwingsport brauche, um zu funktionieren, alle, vom Kranzer bis zum König, ist er überzeugt.

Einer der Traditionalisten

Nach wichtigen Schwingfesten gibt es immer wieder Diskussionen über Entscheide der Einteilungs- und der Kampfrichter. Michael Bless gehört diesbezüglich eher zu den Traditionalisten. Er spricht sich klar für Tatsachenentscheide im Schwingen aus, sagt:

«Mit einem Videoschiedsrichter würde die Kultur des Schwingens verloren gehen. Am Ende gleicht sich alles aus. Wer gewinnen will, muss alle nehmen.»

Schwingen bestehe eigentlich aus zwei Wettkämpfen, erklärt der Gaiser: aus der Einteilung und dem Kampf im Sägemehl. Die Einteilung sei das strategische Spiel, die Schwinger die Figuren, die es umsetzen. «Wichtig ist, dass die Verbände gute Strategen haben, die das Spiel verstehen», betont Michael Bless.

Erstmals für Lebendpreis entschieden

Beim Treffen am Donnerstagmorgen im Büro der Mobiliar Generalagentur Ausserrhoden in Speicher, für die er seit neun Jahren arbeitet, sagt Michael Bless: Noch sei er nicht ganz im Alltag angelangt. E-Mails beantworten, sich von den körperlichen Blessuren und den mentalen Strapazen erholen, mit Familie und Klubkollegen feiern, alles brauche Zeit.

Und dann haben er und seine Frau Andrea auch noch etwas Wichtiges zu entscheiden: Im Gabentempel des Esaf hat sich Michael Bless erstmals für einen Lebendpreis entschieden: «Momentan wägen wir noch ab, ob wir die vierjährige Stute Salina Helvetica behalten.» Die Familie besitzt bereits ein Pferd, das auf der Altersweide steht. Tochter Viola (5) würde sich also sicher freuen, reitet sie doch bereits mit Ponys eines Arbeitskollegen.

In Pratteln holte Michael Bless seinen vierten eidgenössischen Kranz. Bild: PD

Ob und wie er dem Schwingerverband und -Sport nach dem Ende der aktiven Karriere erhalten bleiben wird, ist noch offen. Gerne würde er seine Trainertätigkeit an der Sportschule Appenzellerland etwas ausbauen. Zunächst freut er sich darauf, im kommenden Winter nicht mehr ein hartes Aufbautraining absolvieren zu müssen. Sportlich will er es lockerer nehmen. Das Mountainbiken, das er während der Coronapandemie für sich entdeckt hat, will er beibehalten.

Und wohin kommt sein letzter Kranz? Er habe nur wenige Preise in der Wohnung aufgestellt, erzählt Michael Bless. Viele seiner 96 Kränze seien bei einer Überschwemmung des Kellers zerstört worden. Er sagt: «Das Eichenlaub von Pratteln wird in der Küche aufgehängt.»

