Eidgenössische Abstimmung Innerrhoder Verleger über das abgelehnte Medienpaket: «Die Stimmbürger hat es vor allem gestört, dass die grossen Verlage mit hoher Rendite auch zum Zug gekommen wären» Das Medienpaket wurde in Appenzell Innerrhoden mit einem klaren Nein abgelehnt. Für Markus Rusch, Verleger des «Appenzeller Volksfreunds», kam das Abstimmungsergebnis nicht überraschend. Er erklärt, was sich in Zukunft politisch ändern muss. Felicitas Markoff 14.02.2022, 17.00 Uhr

Das Mediengesetz wurde mit einem klaren Nein in Appenzell Innerrhoden abgelehnt. Bild: PD

Medienhäuser sind in finanzielle Bedrängnis geraten. Bundesrat und Parlament wollten die angeschlagene Branche vorübergehend mit zusätzlich 151 Millionen Franken im Jahr unterstützen. Das Hilfepaket wurde am Sonntag nun abgelehnt. Deutlich fiel das Nein in der Ostschweiz aus. In Appenzell Innerrhoden lag der Nein-Anteil bei 66,4 Prozent und damit schweizweit am höchsten. Markus Rusch, Verleger des «Appenzeller Volksfreunds», nimmt Stellung zum Abstimmungsresultat.