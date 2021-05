Appenzell Ausserrhoden Vom Spinner zum Vorbild: Ehrung für den Appenzeller Pionier der giftfreien Weine Biowinzer Edy Geiger aus Wolfhalden verzichtete als einer der ersten auf den Einsatz von chemischen Mitteln zur Weinherstellung. Peter Eggenberger 10.05.2021, 16.00 Uhr

Für seine natürlichen Weine aus pilzwiderstandsfähigen Rebsorten ist Edy Geiger schon oft ausgezeichnet worden. Bild: PE

Wer es mit positiven Schlagzeilen in die renommierte Schweizer Zeitschrift «Beobachter» schafft, verdient Anerkennung. In einer der vergangenen Ausgaben wurde das Schaffen von Biowinzer Edy Geiger aus Wolfhalden gewürdigt.

Aufgewachsen ist der 75-jährige Edy Geiger im Sulzbach, Oberegg. Seit 1975 ist er mit Gattin Marlen in der Tobelmüli an der Grenze Wolfhalden/Thal wohnhaft. 1986 machte er sich mit einer eigenen Treuhandfirma mit Standorten in Wolfhalden, Thal und Oberegg selbstständig. Geiger genoss von seinem Wohnhaus aus immer wieder die Ausblicke auf die Rebberge am Thaler Buechberg, und begann sich für die Trauben und deren Verarbeitung zu interessieren. «1983 konnte ich eine Rebparzelle am Buechberg erwerben und wenig später wurde mir die Geschäftsführung der Weinbaugenossenschaft Thal anvertraut. In der Folge wurde die Arbeit im eigenen Rebberg zu einem geliebten Hobby, das sich als guter Ausgleich zur kopflastigen Büroarbeit erwies.»

Weinbau ohne Gift

Schon bald hinterfragte Edy Geiger den Einsatz von chemischen Spritz- und Düngemitteln. «Ich wollte einen natürlichen Wein ohne Gifte produzieren. Schon bald stiess ich auf die pilzwiderstandsfähige Rebsorte ‹Maréchal Foch›, mit der ich mein Rebgelände bestockte. Meine Erwartungen wurden erfüllt, und ich konnte auf den Einsatz von chemischen Mitteln verzichten.» Zuerst als «Spinner» belächelt, überzeugten Geigers Weine schon bald Kenner und später auch Kritiker. Die Goldauszeichnung eines Geiger-Weins im Rahmen des 2006 durchgeführten Grand Prix du Vin Suisse bedeutete schliesslich den Durchbruch. Es folgten zahlreiche weitere Auszeichnungen. Aber schon vorher hatte die Eidgenössische Forschungsanstalt für Obst- und Weinbau Wädenswil dem Wolfhäldler Biowinzer einen Versuchsauftrag erteilt.

Nachfolge gesichert

Je nach Witterung und weiteren Kriterien können aus Geigers Trauben jedes Jahr 2000 bis 3000 Flaschen Biowein produziert werden. In einschlägigen Kreisen ist der Qualitätstropfen längst bekannt, sodass der Absatz gesichert ist. «Mir ist es ein Anliegen, dass nach meinem Kürzertreten die Pflege pilzresistenter Rebsorten weitergeht. Mit dem Ehepaar Fabia Knechtle Glogger und René Glogger, Herisau, habe ich Nachfolger für mein Rebareal gefunden», so Geiger. «Ihnen stehen für die Traubenverarbeitung in Thal geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung, nachdem die entsprechende Tätigkeit vorher in Lokalitäten meines Hauses erfolgt ist. Und es macht mich glücklich, wenn ich von der Tobelmüli zum Buechberg hinüberschaue und die Gewissheit habe, dass dort auch in Zukunft giftfreie Weine gedeihen.»