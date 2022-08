Ersparniskasse Speicher vergibt den Förderpreis an Sylvia Kaeser

Ehrung Auszeichnung für ein blumiges Haus: Sylvia Kaeser erhält den Förderpreis 2022 der Ersparniskasse Speicher Das Haus zur Blume an der Hauptstrasse 11 in Speicher besteht unter anderem aus einem Café und Räumen für atelierartige Einrichtungen und Dienstleistungen. Der Trägerverein hat nun einen Preis erhalten. Martin Hüsler 30.08.2022, 16.00 Uhr

Viel Freude bei den Mitgliedern des Vereins Café zur Blume und des EKS-Stiftungsrates. Vorne Sylvia Kaeser, flankiert von EKS-Stiftungsratspräsident Walter Schefer (links) und EKS-Geschäftsleiter Daniel Müller. Bild: HÜ

Es gehört seit 2009 zu den schönen Gepflogenheiten, dass die Ersparniskasse Speicher (EKS) mit einem Förderpreis im Wert von 5000 Franken alljährlich Vereine und Institutionen belohnt, die sich für das Dorfleben engagieren. Am vergangenen Montag durfte Sylvia Kaeser die Auszeichnung entgegennehmen. Sie präsidiert den Trägerverein des im Haus zur Blume domizilierten gleichnamigen Cafés. Das Haus an der Hauptstrasse 11 bietet unter dem gleichen Dach sowohl die Heimeligkeit einer Gaststätte im Kleinformat als auch Raum für atelierartige Einrichtungen und Dienstleistungen.

Seit neun Jahren ist das 1827 im Biedermeierstil errichtete Haus zur Blume ein Ort, «der Raum für die Verwirklichung von neuen kreativen Ideen bietet», wie es auf seiner Website dargestellt wird. In früherer Zeit war dort der Consum-Verein beheimatet und später quartierte sich Elektro Speicher-Trogen ein. Jetzt aber befinden sich in den Räumlichkeiten zwei Läden, ein Café und etliche Dienstleistungen.

Von Speicher – für Speicher

Den Anstoss zur neuen Nutzung gab seinerzeit Sylvia Kaeser. Zusammen mit drei anderen Frauen erarbeitete sie ein Grundkonzept, in den ein Claro-Laden, ein Wollgeschäft und ein Café eingebettet waren. Wer sich im Café an einen der Tische setzt, erhält auf einem Infoblatt Auskunft darüber, was es mit der Institution auf sich hat:

«Das Café zur Blume ist ein Verein, der die Führung eines Cafés als familienfreundlicher Treffpunkt im Dorf Speicher zum Zweck hat. Für alle Angebote werden, wenn immer möglich, Produkte aus fairem Handel von regionalen Anbietern verwendet oder selber produziert. Das Café bietet auch Raum für kreative Menschen.»

Die fünfköpfige Jury, die jeweils über die Vergabe des EKS-Förderpreises befindet, wollte solches Engagement belohnen. Für Walter Schefer, den Präsidenten des EKS-Stiftungsrates, erfüllt der Verein Café Blume jene Voraussetzung, die für die Ausrichtung des Preises gegeben sein muss: «Von Speicher – für Speicher». Er erinnerte an das stolze Alter des Hauses zur Blume, das ein paar Jahre nach der Gründung der Ersparniskasse und der Sonnengesellschaft erbaut worden sei. Mit den beiden Gründungen eng verbunden sind die Namen von Johann Ulrich Zuberbühler und Georg Leonhard Schläpfer.

Der Verein Café zur Blume zählt heute 14 Mitglieder. Sie waren an der Preisübergabe zahlreich anwesend. «Ohne sie wäre der Betrieb des Hauses nicht denkbar», wand ihnen Sylvia Kaeser ein Kränzchen.

Dreizehnte Vergabe

Der EKS-Förderpreis ging bisher an das Ehepaar Vetsch für das Betreiben des Kinderskilifts Blatten, das Ehepaar Rüttimann für das Erhalten des Hauses Oberdorf 8, an «Kul-tour auf Vögelinsegg», an die nicht mehr existierende Galerie Speicher, den Jugendchor Gsängli Speicher, den Imkerverein Appenzeller Mittelland, die Pfadiabteilung Speicher, den Turnverein Speicher, an Wiki-Speicher, den Badmintonclub Speicher-Trogen sowie an die Sonnengesellschaft Speicher. 2020 wurden die Speicherer Coronaheldinnen und -helden damit bedacht.